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Самарская "Задумка" выступила в Большом театре

10 апреля на Новой сцене Большого театра состоялся гала-спектакль «Князь Владимир Красно Солнышко. Искания о Князе Владимире». Он стал завершением национального конкурса детского и юношеского танца «Весна священная», организованного благотворительным фондом содействия развитию хореографического искусства Илзе Лиепа. Создатели спектакля собрали уникальные образцы русской классической музыки: произведения Рахманинова, Чайковского, Прокофьева, Мусоргского. В главной роли был лауреат «Золотой Маски», солист балета Роман Андрейкин. 
 
Вместе со звездами российского балета в Большом смогли выступить артисты самарского детского музыкального театра «Задумка»: 17 мальчиков и 10 девочек. Наши ребята приняли участие в главной сцене спектакля - борьбе русичей и печенегов. На их долю выпала сложная задача - юноши, например, должны были носить на плечах девочек в сложных поддержках. После показа главный балетмейстер постановки Елена Богданович похвалила наших танцоров и сказала, что они всем очень понравились. 
 
Организаторы планируют провезти этот спектакль по многим российским городам, одним из которых, возможно, станет Самара. 
 
«Задумка» в 2017 году: 
 
- приняла участие в 45 конкурсах регионального, всероссийского и международного уровня;
 
- завоевала 11 Гран-при и 100 первых мест;
 
- получила национальную премию в области детского и юношеского танца;
 
- дала сольный концерт на сцене зала имени Чайковского в Москве.
 
В этом году «Задумка» отмечает 45-летие 
 
3 ноября на сцене Самарской государственной филармонии состоятся два спектакля: «Вперед навстречу чудесам» (0+) и «Все, что в жизни есть у меня» (12+). 
 
4 ноября концерт пройдет в Самарском академическом театре оперы и балета. 
 
5 ноября состоятся встреча и концерт выпускников в ДК на площади имени Кирова. 
 
Светлана Явич, директор детского музыкального театра «Задумка»: 
 
- Выступление на сцене Большого театра - победа не только театра «Задумка». Высокий уровень, на который мы вышли, говорит о культуре всего города.

Елена Колотовкина, основатель и художественный руководитель детского музыкального театра «Задумка»: 
 
- Нашим ребятам пришлось нелегко. Елена Богданович - очень известный хореограф, лауреат «Золотой Маски» и премии Мориса Бежара, и работает только с профессионалами. Этот опыт взаимодействия с самодеятельным коллективом первый для нее. Она не знает слов «не могу», «не хочу», «заболел». Балетмейстер показывает - и сразу нужно делать с полной отдачей и эмоционально. Для наших детей это было сложно, но дало им большой профессиональный рост. 
Дата: 21 апреля 2018 , 08:48
220
Автор текста: Маргарита Петрова
Автор фото: архив "СГ"
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