Самарская "Задумка" выступила в Большом театре
10 апреля на Новой сцене Большого театра состоялся гала-спектакль «Князь Владимир Красно Солнышко. Искания о Князе Владимире». Он стал завершением национального конкурса детского и юношеского танца «Весна священная», организованного благотворительным фондом содействия развитию хореографического искусства Илзе Лиепа. Создатели спектакля собрали уникальные образцы русской классической музыки: произведения Рахманинова, Чайковского, Прокофьева, Мусоргского. В главной роли был лауреат «Золотой Маски», солист балета Роман Андрейкин.
Вместе со звездами российского балета в Большом смогли выступить артисты самарского детского музыкального театра «Задумка»: 17 мальчиков и 10 девочек. Наши ребята приняли участие в главной сцене спектакля - борьбе русичей и печенегов. На их долю выпала сложная задача - юноши, например, должны были носить на плечах девочек в сложных поддержках. После показа главный балетмейстер постановки Елена Богданович похвалила наших танцоров и сказала, что они всем очень понравились.
Организаторы планируют провезти этот спектакль по многим российским городам, одним из которых, возможно, станет Самара.
«Задумка» в 2017 году:
- приняла участие в 45 конкурсах регионального, всероссийского и международного уровня;
- завоевала 11 Гран-при и 100 первых мест;
- получила национальную премию в области детского и юношеского танца;
- дала сольный концерт на сцене зала имени Чайковского в Москве.
В этом году «Задумка» отмечает 45-летие
3 ноября на сцене Самарской государственной филармонии состоятся два спектакля: «Вперед навстречу чудесам» (0+) и «Все, что в жизни есть у меня» (12+).
4 ноября концерт пройдет в Самарском академическом театре оперы и балета.
5 ноября состоятся встреча и концерт выпускников в ДК на площади имени Кирова.
Светлана Явич, директор детского музыкального театра «Задумка»:
- Выступление на сцене Большого театра - победа не только театра «Задумка». Высокий уровень, на который мы вышли, говорит о культуре всего города.
Елена Колотовкина, основатель и художественный руководитель детского музыкального театра «Задумка»:
- Нашим ребятам пришлось нелегко. Елена Богданович - очень известный хореограф, лауреат «Золотой Маски» и премии Мориса Бежара, и работает только с профессионалами. Этот опыт взаимодействия с самодеятельным коллективом первый для нее. Она не знает слов «не могу», «не хочу», «заболел». Балетмейстер показывает - и сразу нужно делать с полной отдачей и эмоционально. Для наших детей это было сложно, но дало им большой профессиональный рост.
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