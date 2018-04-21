В Самарском драмтеатре установили бюст Вячеслава Гвоздкова

В пятницу, 20 апреля, генеральному директору Самарского академического театра драмы имени Горького Вячеславу Гвоздкову должен был исполниться 71 год. В этот день в фойе театра открыли его бюст. Монумент расположили у входа, неподалеку - скульптура предшественника Гвоздкова, Петра Львовича Монастырского.

- Их разместили рядом специально, - прокомментировал заслуженный артист РФ Олег Белов. - За 25 лет Вячеслав Алексеевич внес огромный вклад в поддержание славы театра, которую создал Петр Львович. Конечно, он добавил своего, современного. Мне Вячеслав Алексеевич был дорог не только в творческом плане, но и в человеческом. С его уходом я фактически похоронил еще одного отца. И спустя несколько месяцев ощущение утраты не проходит. Он уже не позвонит, не спросит хриплым голосом: «Как дела? Почему в театр не заходишь?»

Оба бюста изготовлены одним скульптором - Кареном Саркисовым.

- Ценность этих портретов в том, что они сделаны с натуры, - рассказал он на открытии бюста. - Работа началась пять лет назад. Вячеслав Алексеевич никогда не производил впечатления больного человека, кипел энергией. Я даже не успевал за ним, когда он носился по лестницам.

В этот вечер на сцене театра также почтили память режиссера, сыграв его последний прижизненный спектакль - «Касатка» по пьесе Алексея Толстого.

Сергей Филиппов, врио министра культуры Самарской области:

- Вячеслав Алексеевич ушел очень рано и очень неожиданно. Мы всегда будем помнить, что в истории театра были годы, когда им руководил Гвоздков. Это было не самое простое время, но успешное и интересное. Он подготовил большую часть сегодняшнего состава труппы: все молодые артисты - его ученики. Вячеслав Алексеевич шутил: «Есть памятник Петру Львовичу, когда я уйду, поставите мне рядом». К сожалению, эта шутка оказалась правдой слишком быстро.

Валерий Гришко, главный режиссер Самарского академического театра драмы им. Горького:

- Мы со Славой знакомы с первого курса Ленинградского института театра. С тех пор прошло уже 44 года. Когда ему было 60 с небольшим, он сказал, что в 70 уйдет из театра. Хотя при его темпераменте для него 70 - как для многих 40. Мы приглашали одного за другим молодых режиссеров и каждый раз хотели, чтобы появился человек, который смог бы возглавить театр. По разным причинам этого не происходило. И вот так получилось, что в 70 лет он все равно покинул самарскую драму…

Жанна Романенко, народная артистка РФ:

- Сегодня его называли шумным, ярким, талантливым, активным. Для меня он был стимулятором - давал энергию, чтобы творить.

Владимир Борисов, народный артист РФ:

- Одна половина моей жизни прошла с Петром Львовичем, вторая - с Вячеславом Алексеевичем. Мне повезло и с тем, и с другим: работали очень плодотворно. Помогали Вячеславу Алексеевичу победить «оппозицию» в начале его работы у нас, изменить мнение публики. Мы выросли вместе с ним. Он стремительно пришел и стремительно ушел. Но оставил огромный след - не только сохранил театр, но дал ему возможность дальнейшего развития.