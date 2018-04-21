Как стать донором крови в Самаре

Ежегодно на Самарскую областную станцию переливания крови приходят около 17 тысяч доноров. Примерно шесть тысяч - это так называемые первичные доноры.

На медицинском языке сдачу крови называют «донацией», и исчисляется она в Самаре десятками тысяч в год. Если быть более точными, то 49 тысяч донаций за год - это около 32 тонн сданной крови и множество спасенных человеческих жизней.

- Мы продолжаем увеличивать количество первичных доноров. Это позволяет нам сохранять базу постоянных доноров. Работа с постоянными донорами важна, потому что помогает обеспечить карантинизацию крови и возможность работы с защищенной кровью. Мы гарантируем, что то, что мы переливаем, безопасно для реципиентов. За последние 11 лет у нас не было ни одного случая заражения вирусом через кровь доноров. Благодаря участию в региональных и федеральных программах самарской службе удалось достичь высокого уровня оснащения. Сегодня наша станция является одной из лучших в России. Обеспеченность лечебных учреждений губернии кровью и ее компонентами - одна из самых высоких в России. По области мы собираем больше, чем Татарстан и Башкирия, хотя там больше населения, - рассказал директор областной клинической станции переливания крови Сергей Кузнецов.

В этом году самарская служба крови отмечает 85-летний юбилей. Чтобы понять, насколько велик объем крови, которую сдают сейчас доноры, достаточно вспомнить, что в военные годы Куйбышев для нужд Красной армии собирал в разы меньше. С 1942-го по май 1945 года в регионе было заготовлено 17 тысяч литров крови. Всего в России собирают около одного миллиона литров крови в год.

Сейчас увеличивается потребление компонентного состава, а не крови в чистом виде. Переливание тромбоцитов, например, применяется при лечении тяжелых онкозаболеваний, на фоне химиотерапии, а также при сильных кровотечениях, в том числе в акушерской и хирургической практике. В том, что на территории Самарской области очень низкая материнская смертность, есть определенная заслуга и службы крови. Плазма используется для остановки кровотечений и восстановления способности крови к свертыванию.

Для того чтобы обеспечить лечебный эффект от трансфузии донороской крови для одного реципиента, нужна кровь двух-четырех доноров. Именно поэтому создают банк крови и ее компонентов, который постоянно обновляется.

Следить за тем, какая кровь нужна станции именно сейчас, можно по специальному «донорскому светофору». Этот индикатор, показывающий потребность в крови и ее компонентах, размещен на сайте станции http:// donorsamara.ru.

За и против

Стать донором может любой здоровый человек, который достиг 18 лет. При этом медики отмечают, что желательно, чтобы «вкладчиками» в местный банк крови были жители именно Самарской области.

- Регион располагает данными о наличии у жителей заболеваний, которые являются абсолютными противопоказаниями для донорства. К ним относятся инфекции, которые могут передаваться через кровь: гепатиты В и С, ВИЧ и сифилис. Данные по жителям, имеющим эти заболевания, у службы крови есть, это так называемый единый донорский центр, куда стекается информация из профильных диспансеров, - пояснила заместитель главного врача станции Елена Кудинова.

Существуют и другие причины отвода от донорства.

- Есть противопоказания, которые связаны с тяжелыми терапевтическими заболеваниями, такими как сахарный диабет, тяжелая форма сердечной недостаточности. Временные противопоказания - это ОРЗ, обострение хронических заболеваний, беременность и даже свежие татуировки. Предварительное обследование проходят все доноры вне зависимости от того, сколько раз они уже сдавали кровь, - дополнила Кудинова.

Не допустят к сдаче крови и тех, чей вес менее 50-55 кг. Это связано с тем, что для таких людей стандартная доза 450 миллилитров крови может оказаться слишком большой и привести к нездоровым реакциям организма.

В целом же сдача крови считается даже полезной для донора.

- В силу урбанизации мы получаем травм гораздо меньше, чем наши предки, поэтому организм хоть и знает, как реагировать на потерю крови, но практикует реже. А для донора это своего рода тренировка. При постоянной сдаче крови организм четко знает, как ему восстанавливаться. Есть даже официальные исследования, что доноры гораздо быстрее восстанавливаются после оперативных вмешательств. После кроводачи жидкая часть крови - плазма - восстанавливается в течение нескольких часов. Поэтому донорам советуют пить больше жидкости в день кроводачи. Тромбоциты и лейкоциты восстанавливаются в течение пяти-семи дней, эритроциты - в течение двух недель. Именно с этим связаны и интервалы для кроводачи, - рассказала замглавного врача.

К сдаче крови медики советуют готовиться заранее. За день до похода на станцию запрещено употреблять алкоголь, жирную и тяжелую пищу, курить. Нельзя приходить на сдачу крови не позавтракав или после длительных нерациональных ограничений в питании.

Не отгула ради

Современное законодательство предусматривает ряд поощрений для доноров. Среди них - возможность взять отгул на работе в любое удобное время на два дня, компенсация питания в день кроводачи. Однако раз за разом горожане приходят на станцию сдавать кровь не ради отгула или денег. Ими движут иные мотивы. Преподаватель Самарского университета Иван Кольцов - почетный донор России. Чтобы получить это звание, нужно сдать кровь не менее 40 раз.

- Все началось около шести лет назад, когда один мой знакомый пригласил меня сдать кровь в первый раз. Тогда мне было 25 лет. Я сделал необходимое количество донаций и стал почетным донором. Делаю это не ради денег. Для меня это возможность помогать людям. Я не знаю, кому именно помогаю, в какой степени, я просто делаю, и все, - рассказал Кольцов.

- Социальный портрет донора и его мотивация за последние несколько лет значительно изменились. Сегодня доноры приходят к нам с глубоким убеждением, что они способны протянуть руку помощи. Наверное, пришло понимание того, что в тяжелой жизненной ситуации может оказаться каждый. Если мы не поможем сегодня тому, кто нуждается, завтра можем сами остаться без поддержки. Молодежь стала очень социально активной. Студенты и молодые люди - это костяк регулярных доноров, - рассказала Кудинова.

Развито в регионе и так называемое корпоративное донорство. Кровь сдают работники предприятий, банков, учебных заведений. Активная работа идет с привлечением представителей различных конфессий.