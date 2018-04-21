Проект крематория в Рубежном отправят на экологическую экспертизу
На этой неделе в центре обсуждения вновь оказалась тема строительства крематория на территории кладбища «Рубежное». В четверг состоялось очередное заседание профильной рабочей группы под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. На встречу были приглашены инициативные жители поселка Рубежный, люди смогли озвучить свое видение ситуации и поучаствовать в детальном изучении проекта.
О технических характеристиках будущего крематория рассказал представитель компании-инвестора. По его словам, проект предусматривает наличие одной чешской печи, оборудованной специальными фильтрами, которые сводят число выбросов в атмосферу практически к нулю. Такое оборудование используется в самых современных крематориях Европы и Японии. Проект выдерживает все установленные законом нормы. Крематорий планируется расположить в 700 метрах от ближайшего дома, тогда как по нормативам строения подобного типа разрешается возводить в 500 метрах от жилых зданий и социальных объектов.
На встрече также было отмечено, что строительство планируется вести только за счет частных средств, без привлечения бюджета. Земельный участок находится в собственности инвестора.
Однако жители Рубежного усомнились в безопасности проекта. По их словам, при строительстве крематория в Нижнем Новгороде также было использовано высокотехнологичное оборудование, но это не стало спасением от стойкого специфичного запаха, который распространился по всей округе. Об этом весьма подробно рассказано на различных интернет-сайтах.
Елена Лапушкина призвала жителей доверять только официальным источникам и поручила представителям городского департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг и Роспотребнадзора связаться с коллегами из Нижнего Новгорода для получения объективной и достоверной информации.
Жители Рубежного также поинтересовались законностью выдачи разрешения на строительство крематория и высказали сомнения относительно проведения экологической экспертизы. Представитель министерства строительства Самарской области Анатолий Иванов пояснил, что для выдачи разрешения на возведение подобного объекта проведение экологической экспертизы не требуется. Все документы, которые являются обязательными, потенциальный застройщик предоставил в полном объеме.
И все же в связи с обеспокоенностью жителей было принято решение об обращении в соответствующие органы о проведении экологической экспертизы. Кроме того, в рамках проверки по факту законности выданного разрешения на строительство, которая уже ведется прокуратурой, жителей ознакомят со всеми материалами.
На встрече члены инициативной группы предложили перенести строительство крематория на кладбище «Самарское» в Кинельском районе. Руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов рассказал, что на этой территории нет возможности строительства каких-либо объектов, равно как и самого кладбища.
Действительно, в 2009 году муниципалитетом был приобретен земельный участок в Кинельском районе для строительства кладбища. Однако оно так и не было согласовано из-за расположенных поблизости нефтепроводов и нефтехранилища, и кладбище «Самарское» фактически осталось только на бумаге. Сейчас, по словам Александра Андриянова, департамент рассматривает варианты продажи этого земельного участка.
Также на встрече говорили о ликвидации несанкционированных свалок. В Рубежном несколько таких мест, там регулярно сбрасывают мусор водители грузовиков, на участках то и дело происходят возгорания. Чтобы предотвратить подобные ситуации, территорию свалки, находящейся в черте города, на протяжении нескольких дней проливают водой.
- Как только будет возможно, на объект зайдет тяжелая техника, чтобы начать засыпку карьера. Сейчас нам предстоит решить, какую рекультивацию - техническую или биологическую - будем проводить, - сказал заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Андрей Христов.
Еще одна свалка находится на территории Волжского района. Глава районной администрации Евгений Макридин сообщил, что с хозяином земельного участка достигнуто взаимопонимание. Он ликвидирует свалку за счет собственных средств и проведет рекультивацию земель.
Также на встрече были озвучены первые результаты проверок, назначенных в связи с расширением кладбища «Рубежное». Представители Роспотребнадзора сообщили, что загрязнение питьевой воды не установлено.
По итогам совещания решили провести следующую встречу с инициативной группой после получения итогов всех проверок.
Дмитрий Азаров, врио губернатора Самарской области:
- Моя позиция однозначна: никакой стройки не будет, пока рабочая группа, созданная на уровне муниципалитета, не придет к окончательным выводам. Кроме представителей администрации и депутатов в эту группу вошли специалисты Роспотребнадзора, МЧС, прокуратуры. Возглавляет группу глава Самары Елена Лапушкина. Необходимо провести исчерпывающий анализ документации, учесть доводы людей. По просьбе жителей уже принято решение о проведении экологической экспертизы проекта. Вопросом занимаются комплексно и серьезно. Уверен, объективную оценку ситуации обязательно дадут. До этого момента стройка вестись не будет. Я лично этого не допущу. Жители могут быть абсолютно уверены в этом.
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