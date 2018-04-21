21 апреля 2018 года,
13:58
$ 61.32    75.65   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Проект крематория в Рубежном отправят на экологическую экспертизу

На этой неделе в центре обсуждения вновь оказалась тема строительства крематория на территории кладбища «Рубежное». В четверг состоялось очередное заседание профильной рабочей группы под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. На встречу были приглашены инициативные жители поселка Рубежный, люди смогли озвучить свое видение ситуации и поучаствовать в детальном изучении проекта. 

О технических характеристиках будущего крематория рассказал представитель компании-инвестора. По его словам, проект предусматривает наличие одной чешской печи, оборудованной специальными фильтрами, которые сводят число выбросов в атмосферу практически к нулю. Такое оборудование используется в самых современных крематориях Европы и Японии. Проект выдерживает все установленные законом нормы. Крематорий планируется расположить в 700 метрах от ближайшего дома, тогда как по нормативам строения подобного типа разрешается возводить в 500 метрах от жилых зданий и социальных объектов. 
 
На встрече также было отмечено, что строительство планируется вести только за счет частных средств, без привлечения бюджета. Земельный участок находится в собственности инвестора. 
 
Однако жители Рубежного усомнились в безопасности проекта. По их словам, при строительстве крематория в Нижнем Новгороде также было использовано высокотехнологичное оборудование, но это не стало спасением от стойкого специфичного запаха, который распространился по всей округе. Об этом весьма подробно рассказано на различных интернет-сайтах. 
 
Елена Лапушкина призвала жителей доверять только официальным источникам и поручила представителям городского департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг и Роспотребнадзора связаться с коллегами из Нижнего Новгорода для получения объективной и достоверной информации. 
 
Жители Рубежного также поинтересовались законностью выдачи разрешения на строительство крематория и высказали сомнения относительно проведения экологической экспертизы. Представитель министерства строительства Самарской области Анатолий Иванов пояснил, что для выдачи разрешения на возведение подобного объекта проведение экологической экспертизы не требуется. Все документы, которые являются обязательными, потенциальный застройщик предоставил в полном объеме. 
 
И все же в связи с обеспокоенностью жителей было принято решение об обращении в соответствующие органы о проведении экологической экспертизы. Кроме того, в рамках проверки по факту законности выданного разрешения на строительство, которая уже ведется прокуратурой, жителей ознакомят со всеми материалами. 
 
На встрече члены инициативной группы предложили перенести строительство крематория на кладбище «Самарское» в Кинельском районе. Руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов рассказал, что на этой территории нет возможности строительства каких-либо объектов, равно как и самого кладбища. 
 
Действительно, в 2009 году муниципалитетом был приобретен земельный участок в Кинельском районе для строительства кладбища. Однако оно так и не было согласовано из-за расположенных поблизости нефтепроводов и нефтехранилища, и кладбище «Самарское» фактически осталось только на бумаге. Сейчас, по словам Александра Андриянова, департамент рассматривает варианты продажи этого земельного участка. 
 
Также на встрече говорили о ликвидации несанкционированных свалок. В Рубежном несколько таких мест, там регулярно сбрасывают мусор водители грузовиков, на участках то и дело происходят возгорания. Чтобы предотвратить подобные ситуации, территорию свалки, находящейся в черте города, на протяжении нескольких дней проливают водой. 
 
- Как только будет возможно, на объект зайдет тяжелая техника, чтобы начать засыпку карьера. Сейчас нам предстоит решить, какую рекультивацию - техническую или биологическую - будем проводить, - сказал заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Андрей Христов.
 
Еще одна свалка находится на территории Волжского района. Глава районной администрации Евгений Макридин сообщил, что с хозяином земельного участка достигнуто взаимопонимание. Он ликвидирует свалку за счет собственных средств и проведет рекультивацию земель. 
 
Также на встрече были озвучены первые результаты проверок, назначенных в связи с расширением кладбища «Рубежное». Представители Роспотребнадзора сообщили, что загрязнение питьевой воды не установлено. 
 
По итогам совещания решили провести следующую встречу с инициативной группой после получения итогов всех проверок. 
 
Дмитрий Азаров, врио губернатора Самарской области:
 
- Моя позиция однозначна: никакой стройки не будет, пока рабочая группа, созданная на уровне муниципалитета, не придет к окончательным выводам. Кроме представителей администрации и депутатов в эту группу вошли специалисты Роспотребнадзора, МЧС, прокуратуры. Возглавляет группу глава Самары Елена Лапушкина. Необходимо провести исчерпывающий анализ документации, учесть доводы людей. По просьбе жителей уже принято решение о проведении экологической экспертизы проекта. Вопросом занимаются комплексно и серьезно. Уверен, объективную оценку ситуации обязательно дадут. До этого момента стройка вестись не будет. Я лично этого не допущу. Жители могут быть абсолютно уверены в этом.
Дата: 21 апреля 2018 , 08:35
853
Автор текста: Светлана Келасьева
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Самаре открылся велосипедный сезон
21 апреля 2018
125
В Самаре открылся велосипедный сезон
В Самаре протестировали фонтаны
21 апреля 2018
167
В Самаре протестировали фонтаны
В Самаре запустили фонтан у «Ладьи»
21 апреля 2018
260
В Самаре запустили фонтан у «Ладьи»
Команда, победившая в городском приключении #Самараbest, поедет в речной круиз
21 апреля 2018
160
Команда, победившая в городском приключении #Самараbest, поедет в речной круиз
Власти проверят застройщика территории самарского завода клапанов
21 апреля 2018
246
Власти проверят застройщика территории самарского завода клапанов
Один из бункеров под площадью Куйбышева могут открыть для посещения
21 апреля 2018
258
Один из бункеров под площадью Куйбышева могут открыть для посещения
Самарская
21 апреля 2018
220
Самарская "Задумка" выступила в Большом театре
В Самарском драмтеатре установили бюст Вячеслава Гвоздкова
21 апреля 2018
427
В Самарском драмтеатре установили бюст Вячеслава Гвоздкова
Как стать донором крови в Самаре
21 апреля 2018
306
Как стать донором крови в Самаре
Лента новостей
21 апреля 2018 , 13:03
125
В Самаре открылся велосипедный сезон
В субботу, 21 апреля, самарские велосипедисты устроили заезд.
21 апреля 2018 , 12:54
167
В Самаре протестировали фонтаны
Пробный запуск состоялся в субботу, 21 апреля.  
21 апреля 2018 , 10:02
260
В Самаре запустили фонтан у «Ладьи»
Высота струй будет достигать 20 метров.
21 апреля 2018 , 08:56
246
Власти проверят застройщика территории самарского завода клапанов
Представители бизнеса, власти, общественники, архитекторы и археологи на круглом столе обсудили...
21 апреля 2018 , 08:51
258
Один из бункеров под площадью Куйбышева могут открыть для посещения
В среду, 18 апреля, в Международный день памятников и исторических мест, самарцы на разных...
21 апреля 2018 , 08:48
220
Самарская "Задумка" выступила в Большом театре
10 апреля на Новой сцене Большого театра состоялся гала-спектакль «Князь Владимир Красно...
21 апреля 2018 , 08:44
427
В Самарском драмтеатре установили бюст Вячеслава Гвоздкова
В пятницу, 20 апреля, генеральному директору Самарского академического театра драмы имени...
21 апреля 2018 , 08:37
306
Как стать донором крови в Самаре
20 апреля 1832 года в Санкт-Петербурге впервые в истории России было проведено успешное...
21 апреля 2018 , 08:35
853
Проект крематория в Рубежном отправят на экологическую экспертизу
На этой неделе в центре обсуждения вновь оказалась тема строительства крематория на территории...
21 апреля 2018 , 09:56
160
Команда, победившая в городском приключении #Самараbest, поедет в речной круиз
3 апреля 16 команд отправились в городское приключение #Самараbest, в конце которого можно было...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
У шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе
17 апреля 2018
3062
У шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек. 
В Самаре появились места памяти жертв трагедии в Кемерово
27 марта 2018
2389
В Самаре появились места памяти жертв трагедии в Кемерово
Жители оставляют на улицах игрушки и цветы в память о детях, погибших при пожаре в ТЦ...
28 марта 2018
2336
В Самаре перекрыто движение по Ново-Садовой из-за бесхозной сумки
Подозрительный предмет обнаружен в районе бывшего ДК «Современник».  
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
19 апреля 2018
2130
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
Где чаще всего бьются самарские водители
3 апреля 2018
1884
Где чаще всего бьются самарские водители
С начала 2017 года в Самаре произошло более 500 ДТП, в которых погибли или пострадали люди....
В апреле изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевского Моря
26 марта 2018
1099
В апреле изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевского Моря
С 1 апреля поезд № 6302/6301 по рабочим дням будет ходить от станции Пятилетка (отпр. 4.50) до...
В Самаре в 2018 году картами отремонтируют 38 участков дорог. Список улиц
2 апреля 2018
903
1
В Самаре в 2018 году картами отремонтируют 38 участков дорог. Список улиц
Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
Голкипер Петер Шмейхель - о морозе, новом стадионе и ЧМ-2018
19 апреля 2018
1287
Голкипер Петер Шмейхель - о морозе, новом стадионе и ЧМ-2018
О том, зачем он прибыл в  Самару и какие прогнозы дает на  предстоящие матчи, - в...
Меньше всего безработных насчитали в Самарском районе
2 апреля 2018
646
Меньше всего безработных насчитали в Самарском районе
Как зарегистрироваться на бирже труда и получать пособие.
Самарцам расскажут о защите трудовых прав
22 марта 2018
527
Самарцам расскажут о защите трудовых прав
В пятницу, 23 марта, в Самаре пройдет прием граждан по вопросам соблюдения трудового...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.