Из ТРК «Вива-Лэнд» эвакуировали посетителей
Днем в пятницу, 20 апреля, в торговом центре сработала пожарная сигнализация.
Сотрудники «Вива-Лэнда» эвакуировали больше 700 человек. Прибывшие на место пожарные не обнаружили возгорания или задымления в торговом центре. Причины, по которым сработала сигнализация, остались неизвестны, сообщили sgpress.ru в ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, что все крупные торговые центры Самары уже проверили на соблюдение правил пожарной безопасности. Ранее на примере ТРК "Вива Лэнд" sgpress.ru выяснял, что делают в самарских торговых центрах, чтобы не повторить судьбу кемеровской «Зимней вишни».
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