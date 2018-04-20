Из ТРК «Вива-Лэнд» эвакуировали посетителей

Сотрудники «Вива-Лэнда» эвакуировали больше 700 человек. Прибывшие на место пожарные не обнаружили возгорания или задымления в торговом центре. Причины, по которым сработала сигнализация, остались неизвестны, сообщили sgpress.ru в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что все крупные торговые центры Самары уже проверили на соблюдение правил пожарной безопасности. Ранее на примере ТРК "Вива Лэнд" sgpress.ru выяснял, что делают в самарских торговых центрах, чтобы не повторить судьбу кемеровской «Зимней вишни».