Минстрой РФ хочет смягчить поправки в закон о долевом строительстве

Согласно поправкам, с июня компаниям будет разрешено иметь только один банковский счет для всех операций и запрещено тратить деньги дольщиков на цели, не связанные со строительством. Сумма собственных средств застройщиков должна будет составлять не менее 10% от проектной стоимости объектов. Кроме того, изменятся требования к разрешительной документации. Будет действовать принцип «одно разрешение – одна стройка». То есть на одном участке компания может иметь разрешение на строительство нескольких домов сразу, но одновременно вести работы на двух участках она уже не сможет. Есть и другие требования, сильно усложняющие жизнь фирмам, ведущим долевое строительство.

Однако теперь в министерстве строительства РФ решили несколько смягчить правила, которые вступят в силу с июня. В частности, планируют пересмотреть пункт «одно разрешение на строительство — одна компания». Глава ведомства Михаил Мень отметил, что Госдума приняла поправки без должны обсуждений с экспертами и профессиональным сообществом.

В апреле представители правительства Самарской области и прокуратуры региона соберутся за одним столом, чтобы просчитать все возможные риски от изменений в законодательстве, а также понять, какие компании останутся на плаву.