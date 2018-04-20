Самара вошла в тройку наиболее популярных городов в ПФО для отдыха в майские праздники

Самые популярные направления для отдыха на майские праздники в Приволжском федеральном округе (ПФО) – Казань, Нижний Новгород и Самара. Рейтинг составлен по данным анализа броней гостиниц и апартаментов для проживания в первую декаду мая.

По данным сервиса, туристы бронируют номера на майские праздники в Самаре в среднем на две ночи и тратят на проживание 2,3 тысячи рублей в сутки.