Особняк Шихобаловых в Самаре приведут в порядок в этом году

О планах по завершению реставрации особняка в 2018 году говорили на расширенном заседании коллегии министерства культуры Самаркой области в четверг, 19 апреля.

Особняк Шихобаловых был построен в самом начале XX века. Семейство Шихобаловых занималось общественно-торговой деятельностью и принадлежало к самарской купеческой элите. Одной из основных особенностей архитектуры и декора особняка являются фигуры атлантов, расположенные по сторонам арки и поддерживающие балконы.