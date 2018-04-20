Особняк Шихобаловых в Самаре приведут в порядок в этом году
Здание, также известное как «Дом с атлантами», расположено на улице Венцека, 55.
О планах по завершению реставрации особняка в 2018 году говорили на расширенном заседании коллегии министерства культуры Самаркой области в четверг, 19 апреля.
Особняк Шихобаловых был построен в самом начале XX века. Семейство Шихобаловых занималось общественно-торговой деятельностью и принадлежало к самарской купеческой элите. Одной из основных особенностей архитектуры и декора особняка являются фигуры атлантов, расположенные по сторонам арки и поддерживающие балконы.
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