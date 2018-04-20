Киноизмышлизм. «Титан» и «Ограбление в ураган» - когда «Аватар» уже не тот, а «Форсаж» на минималках (16+)
Неделя выдалась урожайной на киноновинки. В России состоялась премьера фантастического триллера «Титан», а также цифровой релиз боевичка «Ограбление в ураган». Но фильмы получились настолько посредственными, что полноформатных обзоров просто не заслуживают, поэтому я расскажу про оба сразу.
Армия Испании предоставила для съемок в фильме 100 военнослужащих и 20 автомобилей. Это первый случай участия Вооруженных сил Испании в международном кинопроекте. Понятно, что армейские едва ли получили с этого хотя бы цент. Деньги, скорее всего, поделила между собой съемочная команда. Уортингтон посверкал лицом в преддверии новой части «Аватара» и чутка подзаработал.
Как вы уже догадались, фильм состоит из одних клише. Начать с того, что сюжет картины почти начисто списан с «Ливня» (1998), где банда преступников во время ливня и наводнения в маленьком городке пыталась ограбить инкассаторов. Против них также выступал молодой инкассатор. В «Ограблении в ураган» почти все то же самое, городок тоже заливает ливень, только на подходе еще и ураган. Про характеры героев я уже отметил выше. В сотый раз мы видим конфликтующих братьев, объединяющихся перед общей бедой. Вспомните, хотя бы недавний «Геошторм». Опять мы наблюдаем за типичным злодеем – уставшим работать на государство предпенсионным дядькой. Преступники ведут себя, как умственно отсталые, совершая непростительные глупости, а герои перед началом фильма, кажется, ввели код на бессмертие и их ничто не способно остановить.
Ну, и ладно, на это все в принципе можно было бы закрыть глаза. Ведь если вспомнить «Форсаж» и «Три икса», то в плане сюжета – это тоже дикая ахинея, хотя менее клишированная и с оригинальными идеями. Но «Форсаж» смотрят за море тестостерона, адреналиновый экшен и крутые спецэффекты. И вот всего этого в «Ограблении в ураган» нет. Точнее, есть, но бюджет в 35 миллионов долларов не позволил поставить все это достойно. В итоге оружие у злодеев напоминает пейнтбольные игрушки, спецэффекты весьма слабые, американскую глубинку в целях экономии средств снимали в Болгарии. Очень дешево и нереалистично выглядит и главная фишка фильма – ураган. Сама постановка экшена получилась довольно блеклой – вы не увидите здесь таких эпичных драк и трюков, как в «Форсаже» и «Три икса». Актеры в силу низкого бюджета тоже не первого эшелона и чудес не демонстрируют.
В итоге «Ограбление в ураган» - очень бюджетный B-муви, не вызывающий эмоций и не дарящий впечатлений. Тратить на него время я бы также никому не порекомендовал – лучше пересмотрите «Форсаж». Не могу назвать фильм отвратительным, как тот же «Титан». Он просто очень вторичный, посредственный и дешевый. Если уж вы совсем большой фанат фильмов про ограбления и стихийные бедствия, а также поклонник актрисы Мэгги Грэйс, то можете рискнуть.
Начнем с «Титана». Возможно, вы видели в кинотеатрах постер к этому фильму, с которого на вас грозно взирает актер Сэм Уортингтон в образе получеловека-полуамфибии. Авторы постера постарались сделать все, чтобы создать в сознании зрителей нужный ассоциативный ряд и завлечь их на сеансы. Рядом с именем Уортингтона написано «Аватар», чтобы вы вспомнили, что этот актер уже играл в фантастическом фильме про другие миры и синекожих пришельцев-гуманоидов. Также авторы постера упомянули, что «Титан» от создателей неплохого ужастика «Астрал», а слоган фильма гласит:«Сверхчеловек или чужой». Думаю, слово «чужой» в данном случае тоже служило неким маячком-триггером для любителей фантастики. Надо ли говорить, что это весьма дешевые приемы для привлечения внимания к фильму, про который мало кто слышал на этапе производства?
Сюжет фильма рассказывает нам о том, что Земля вроде бы находится на грани истощения. После исследований ученые предлагают колонизировать другие космические объекты, в частности, планету-спутник «Титан». Но чтобы выжить на этой планете, землянам необходимо экстренно эволюционировать. Поэтому ученые отбирают группу вояк и проводят над ними всевозможные эксперименты, пересаживая им всевозможные гены. Главный герой в исполнении Уортингтона переносит уколы лучше всех, но в итоге мутирует в инопланетного ихтиандра. На этой почве у него происходит конфликт с главным ученым, который выливается в два плохо поставленных и смонтированных экшен-эпизода общей длительностью минуты в 3-4. Потом плохого профессора арестовывают, а Уортингтон летит на «Титан». Вот и все.
Фильм идет чуть больше 1,5 часа, но кажется вечностью. Первый час мы наблюдаем за тренировками солдат в научном центре и пересадку им генов. Герой постепенно меняется, его жена и сын тревожатся. Последние полчаса отведены на конфликт между окончательно мутировавшим героем и дядькой-ученым, который посылает за ним солдат. Это два боевых эпизода, которые не представляют из себя ничего выдающегося, просто уровень постановки какого-то дешевого фантастического сериала. А потом фильм заканчивается.
Фильм идет чуть больше 1,5 часа, но кажется вечностью. Первый час мы наблюдаем за тренировками солдат в научном центре и пересадку им генов. Герой постепенно меняется, его жена и сын тревожатся. Последние полчаса отведены на конфликт между окончательно мутировавшим героем и дядькой-ученым, который посылает за ним солдат. Это два боевых эпизода, которые не представляют из себя ничего выдающегося, просто уровень постановки какого-то дешевого фантастического сериала. А потом фильм заканчивается.
Ни режиссер, ни сценаристы никакого отношения к ужастику «Астрал», конечно же, не имеют, «Титан» - это практическая первая их работа. У фильма 17 продюсеров, сопродюсеров и исполнительных продюсеров. И вот кто-то из этой толпы имел косвенное отношение к «Астралу», что позволило авторам написать на постере пафосное «от создателей». Из более или менее известных актеров помимо Уортингтона в фильме отметились Тейлор Шиллинг («Операция Арго») и Том Уилкинсон («Бэтмен: Начало»). Их присутствие в картине, как и вся цель этой работы, мне в принципе понятно. Они просто решили быстро подзаработать деньжат. Посудите сами, фильм был снят в Испании всего за 8 недель. Причем в картине присутствуют всего 2 места действия – дом героя и его семьи, а также научный центр. А, учитывая то, что живут они там вполне себе неплохо, в гибнущую Землю не особо верится.
Армия Испании предоставила для съемок в фильме 100 военнослужащих и 20 автомобилей. Это первый случай участия Вооруженных сил Испании в международном кинопроекте. Понятно, что армейские едва ли получили с этого хотя бы цент. Деньги, скорее всего, поделила между собой съемочная команда. Уортингтон посверкал лицом в преддверии новой части «Аватара» и чутка подзаработал.
Этот снятый на коленке фильм западные зрители и критики уже разгромили, вам же я вообще не советую его смотреть. Переходим к «Ограблению в ураган».
Постер картины гласит – от режиссера «Форсажа» и «Три икса», чтобы вы сразу понимали, чего ожидать от фильма. Надо сказать, что Роб Коэн когда-то действительно снимал толковое кино. Самый достойный фильм режиссера, на мой взгляд, это фэнтези «Сердце дракона» (1996). В том же году он выпустил неплохой фильм-катастрофу «Дневной Свет» с Сильвестром Сталлоне, ну, а в 2001-2002 годах отметился «Форсажем» и «Три икса», которые сделали знаменитым актера Вина Дизеля. После этого карьера Коэна шла очень неровно. Сначала он снял проходные боевички «Стелс» (2005) и «Мумия: Гробница Императора Драконов» (2008), потом неплохой триллер «Я, Алекс Кросс» (2012). Теперь вот вернулся, так сказать, к истокам с фильмом «Ограбление в ураган».
В центре истории компания грабителей, планирующих украсть полмиллиарда долларов из американского казначейства на фоне урагана, стремительно надвигающегося на побережье. Преступники хотят использовать стихийное бедствие в качестве прикрытия. Противостоят им два брата – синоптик и алкаш - ветеран войны плюс сексапильная блондинка инкассатор. Братья, разумеется, пережили в детстве травму, связанную с ураганом, и не ладят. Главарь преступников, разумеется, сам инкассатор, мечтающий о богатой пенсии. Дамочка, разумеется, получила первое ответственное задание от начальства и не должна его провалить.
Как вы уже догадались, фильм состоит из одних клише. Начать с того, что сюжет картины почти начисто списан с «Ливня» (1998), где банда преступников во время ливня и наводнения в маленьком городке пыталась ограбить инкассаторов. Против них также выступал молодой инкассатор. В «Ограблении в ураган» почти все то же самое, городок тоже заливает ливень, только на подходе еще и ураган. Про характеры героев я уже отметил выше. В сотый раз мы видим конфликтующих братьев, объединяющихся перед общей бедой. Вспомните, хотя бы недавний «Геошторм». Опять мы наблюдаем за типичным злодеем – уставшим работать на государство предпенсионным дядькой. Преступники ведут себя, как умственно отсталые, совершая непростительные глупости, а герои перед началом фильма, кажется, ввели код на бессмертие и их ничто не способно остановить.
Ну, и ладно, на это все в принципе можно было бы закрыть глаза. Ведь если вспомнить «Форсаж» и «Три икса», то в плане сюжета – это тоже дикая ахинея, хотя менее клишированная и с оригинальными идеями. Но «Форсаж» смотрят за море тестостерона, адреналиновый экшен и крутые спецэффекты. И вот всего этого в «Ограблении в ураган» нет. Точнее, есть, но бюджет в 35 миллионов долларов не позволил поставить все это достойно. В итоге оружие у злодеев напоминает пейнтбольные игрушки, спецэффекты весьма слабые, американскую глубинку в целях экономии средств снимали в Болгарии. Очень дешево и нереалистично выглядит и главная фишка фильма – ураган. Сама постановка экшена получилась довольно блеклой – вы не увидите здесь таких эпичных драк и трюков, как в «Форсаже» и «Три икса». Актеры в силу низкого бюджета тоже не первого эшелона и чудес не демонстрируют.
В итоге «Ограбление в ураган» - очень бюджетный B-муви, не вызывающий эмоций и не дарящий впечатлений. Тратить на него время я бы также никому не порекомендовал – лучше пересмотрите «Форсаж». Не могу назвать фильм отвратительным, как тот же «Титан». Он просто очень вторичный, посредственный и дешевый. Если уж вы совсем большой фанат фильмов про ограбления и стихийные бедствия, а также поклонник актрисы Мэгги Грэйс, то можете рискнуть.
Приятного просмотра!
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