Ремонт здания областного Арбитража на Самарской планируют завершить к концу 2019 года

Недавно Арбитражный суд (АС) Самарской области продлил аренду на год. Собственное здание суда на Самарской, 203б сейчас ремонтируют. Председатель АС Александр Ефанов сообщил sgpress.ru, что работы планируется завершить в четвертом квартале 2019 года. Здание является объектом культурного наследия, поэтому оформление его фасада менять не будут.