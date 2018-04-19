На М-5 у ГЭС КамАЗ протаранил четыре легковушки

По информации ГУ МВД по Самарской области, у КамАЗа отказали тормоза. Водитель из Воронежской области не смог справиться с управлением, и большегруз протаранил четыре автомобиля, которые ехали в попутном направлении со стороны Сызрани в сторону Тольятти.





В результате ДТП никто не пострадал. Проводится проверка.