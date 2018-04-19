19 апреля 2018 года,
15:49
$ 61.55    76.09   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

На М-5 у ГЭС КамАЗ протаранил четыре легковушки

ДТП произошло утром в четверг, 19 апреля, на 971 километре автодороги в Жигулевске.
 
По информации ГУ МВД по Самарской области, у КамАЗа отказали тормоза. Водитель из Воронежской области не смог справиться с управлением, и большегруз протаранил четыре автомобиля, которые ехали в попутном направлении со стороны Сызрани в сторону Тольятти.
 
В результате ДТП никто не пострадал. Проводится проверка.

Дата: 19 апреля 2018 , 14:18
308
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: ГУ МВД РФ по Самарской области
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В начале мая состоятся торги на разработку проектной документации по капремонту школы № 46
19 апреля 2018
81
В начале мая состоятся торги на разработку проектной документации по капремонту школы № 46
Оплатите услуги ЖКХ и получите шанс выиграть 100 тысяч рублей
19 апреля 2018
72
Оплатите услуги ЖКХ и получите шанс выиграть 100 тысяч рублей
На территории Орлова оврага в Самаре могут построить школу на 1300 мест
19 апреля 2018
125
На территории Орлова оврага в Самаре могут построить школу на 1300 мест
Голкипер Петер Шмейхель - о морозе, новом стадионе и ЧМ-2018
19 апреля 2018
1067
Голкипер Петер Шмейхель - о морозе, новом стадионе и ЧМ-2018
Ремонт здания областного Арбитража на Самарской планируют завершить к концу 2019 года
19 апреля 2018
96
Ремонт здания областного Арбитража на Самарской планируют завершить к концу 2019 года
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
19 апреля 2018
1097
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
На М-5 у ГЭС КамАЗ протаранил четыре легковушки
19 апреля 2018
308
На М-5 у ГЭС КамАЗ протаранил четыре легковушки
Муниципальные власти и жители помогут оценить работу УК
19 апреля 2018
117
Муниципальные власти и жители помогут оценить работу УК
Самое самарское. Наш Ленин
19 апреля 2018
115
Самое самарское. Наш Ленин
Лента новостей
19 апреля 2018 , 15:14
81
В начале мая состоятся торги на разработку проектной документации по капремонту школы № 46
Подрядчик должен будет включить в план демонтаж внутренних инженерных сетей, обеспечение...
19 апреля 2018 , 15:05
72
Оплатите услуги ЖКХ и получите шанс выиграть 100 тысяч рублей
Сбербанк предлагает жителям Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской,...
19 апреля 2018 , 14:56
125
На территории Орлова оврага в Самаре могут построить школу на 1300 мест
В этом году на развитие массива выделят 29,5 млн рублей.
19 апреля 2018 , 14:26
96
Ремонт здания областного Арбитража на Самарской планируют завершить к концу 2019 года
Сегодня суд располагается в здании, которое арендует на улице Авроры.
19 апреля 2018 , 14:18
308
На М-5 у ГЭС КамАЗ протаранил четыре легковушки
ДТП произошло утром в четверг, 19 апреля, на 971 километре автодороги в Жигулевске.
19 апреля 2018 , 14:16
117
Муниципальные власти и жители помогут оценить работу УК
В четверг, 19 апреля, в Общественной палате Самарской области состоялось заседание рабочей...
19 апреля 2018 , 12:27
120
В Самаре открылся первый пункт проката средств реабилитации для инвалидов
В центре Самары в доме №87/89 на улице Фрунзе начал работу первый в нашей области пункт...
19 апреля 2018 , 12:16
115
Самое самарское. Наш Ленин
Сегодня мы, с радостью или нет, должны признать - идеи Ленина и его образ живы поныне. Но будет...
19 апреля 2018 , 11:54
264
Полуразрушенный дом на Некрасовской планируют забрать у собственника через суд
Здание находится в аварийном состоянии и не ремонтируется.
19 апреля 2018 , 11:34
214
Управление кадровой политики областного правительства возглавила Наталья Баландина
В четверг, 18 апреля, руководитель департамента по управлению персоналом и кадровой политике...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самаре в этом году отремонтируют около 40 участков дорог. Список
20 марта 2018
3765
1
В Самаре в этом году отремонтируют около 40 участков дорог. Список
Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные...
У шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе
17 апреля 2018
2978
У шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек. 
В Самаре появились места памяти жертв трагедии в Кемерово
27 марта 2018
2296
В Самаре появились места памяти жертв трагедии в Кемерово
Жители оставляют на улицах игрушки и цветы в память о детях, погибших при пожаре в ТЦ...
28 марта 2018
2247
В Самаре перекрыто движение по Ново-Садовой из-за бесхозной сумки
Подозрительный предмет обнаружен в районе бывшего ДК «Современник».  
Где чаще всего бьются самарские водители
3 апреля 2018
1793
Где чаще всего бьются самарские водители
С начала 2017 года в Самаре произошло более 500 ДТП, в которых погибли или пострадали люди....
В апреле изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевского Моря
26 марта 2018
1042
В апреле изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевского Моря
С 1 апреля поезд № 6302/6301 по рабочим дням будет ходить от станции Пятилетка (отпр. 4.50) до...
В Самаре в 2018 году картами отремонтируют 38 участков дорог. Список улиц
2 апреля 2018
834
1
В Самаре в 2018 году картами отремонтируют 38 участков дорог. Список улиц
Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
Голкипер Петер Шмейхель - о морозе, новом стадионе и ЧМ-2018
19 апреля 2018
1067
Голкипер Петер Шмейхель - о морозе, новом стадионе и ЧМ-2018
О том, зачем он прибыл в  Самару и какие прогнозы дает на  предстоящие матчи, - в...
Меньше всего безработных насчитали в Самарском районе
2 апреля 2018
594
Меньше всего безработных насчитали в Самарском районе
Как зарегистрироваться на бирже труда и получать пособие.
Елена Лапушкина поблагодарила горожан за участие в выборах Президента
20 марта 2018
510
Елена Лапушкина поблагодарила горожан за участие в выборах Президента
Она также отметила активность самарцев в голосовании за проекты "Формирования комфортной...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.