Муниципальные власти и жители помогут оценить работу УК
В четверг, 19 апреля, в Общественной палате Самарской области состоялось заседание рабочей группы, на котором были озвучены предложения от жителей.
Изначально мнение граждан и муниципальных властей планировали учитывать при составлении рейтинга эффективности управляющих компаний в 2017 году, который будет сформирован до 1 июня. Однако Общественная палата пришла к выводу, что менять правила игры в последний момент было бы неправильно, поэтому прошлогодние итоги работы УК оценят по 11 критериям от Государственной жилищной инспекции и самих управляющих компаний. А вот деятельность УК за 2018 год будут оценивать уже с учетом пожеланий от граждан и муниципальных органов власти.
Жители предложили следующие критерии:
изменения в состоянии дома в результате деятельности УК;
взаимодействие управляющей кампании с советом МКД;
работа УК по выполнению плана текущего ремонта (соответствие объема, сроков, качества услуг и работ);
представила ли УК полный отчет об исполнении плана работ по содержанию и ремонту вашего дома за прошедший год;
оперативность работы аварийно-диспетчерской службы УК.
Чиновники предложили оценивать УК по:
собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги;
доле жилфонда, в котором созданы советы многоквартирных домов;
динамике количества претензий административных комиссий по содержанию придомовых территорий;
динамике исполнения предписаний муниципального жилищного контроля;
наличию собственной аварийно-диспетчерской службы.
Каждый муниципалитет должен будет оценить управляющие компании на своей территории по предложенным критериям. Что касается жителей и их пунктов, то городские общественные палаты и советы муниципальных районов должны будут проводить опросы и анкетирование населения. Результаты муниципальные власти и общественники должны предоставить в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. Таким образом, будет составлен рейтинг управляющих компаний региона.
- Цель этого рейтинга – помочь жителям выбрать лучшие управляющие компании, - пояснил председатель комиссии Общественной палаты по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Часовских sgpress.ru. – Бывает, что жители недовольны работой своей управляющей компании и хотят ее сменить, но не знают, какую выбрать ей на замену. Рейтинг поможет им определиться. Возможно, это изменит и отношение к работе у самих компаний. Например, побудит тех, кто окажется на самых последних позициях рейтинга, работать лучше.
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