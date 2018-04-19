Полуразрушенный дом на Некрасовской планируют забрать у собственника через суд
Здание находится в аварийном состоянии и не ремонтируется.
Объект культурного наследия на Некрасовской, 61 не эксплуатируется уже несколько лет. Доходный дом Егорова будут пытаться забрать у собственника через суд. Об этом сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.
- Готовим материалы для подачи искового заявления, - уточнил руководитель управления Владимир Филипенко.
Напомним, что дом был построен в 1913 году по проекту архитектора Дмитрия Вернера. Здание расположено вне гостевого туристического маршрута, поэтому к Чемпионату мира по футболу его ремонтировать не планировали.
Ранее собственнику объекта уже выдавали предписание об устранении нарушений законодательства в части ненадлежащего состояния здания.
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