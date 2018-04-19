В Самару приедет победитель Лиги Чемпионов и экс-защитник сборной Колумбии Иван Кордоба
Он посетит Парк футбола ЧМ-2018, который будет работать с субботы по воскресенье, 21-22 апреля, на площади Куйбышева.
Иван Кордоба играл за сборную Колумбии на Чемпионате мира по футболу 1998 года. 28 июня в Самаре сборная встретится с командой Сенегала. Любителям футбола Иван Кордоба известен по выступлениям за миланский "Интер", в составе которого он несколько раз становился чемпионом Италии и побеждал в Лиге Чемпионов.
Помимо встречи с известным футболистом посетителей Парка ждет яркая и разнообразная программа: автограф-сессии, футбольные игры на открытом воздухе, мультимедийные викторины с возможностью выиграть памятные призы, билеты на Чемпионат мира по футболу и многое другое.
В субботу, 21 апреля, в Парке футбола известные футболисты проведут тренировку для посетителей, а Послы ЧМ-2018 представят свои челленджи.
А в воскресенье, 22 апреля, в Парке будут организованы специальные соревновательные активности для семей - участниц проекта «Футбольная семья-2018», ставшего финалистом общероссийского конкурса «Наследие волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™».
Вход в Парк футбола и развлечения в нем будут бесплатными. Парк работает 21 и 22 апреля с 12:00 до 20:00.
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