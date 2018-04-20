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Вадим Тюнин о проблемах Железнодорожного района, собираемости налогов и подготовке к ЧМ-2018

Глава администрации Железнодорожного района рассказал корреспонденту «СГ» о благоустройстве зон отдыха, наполняемости бюджета и подготовке гостевого маршрута к Чемпионату мира по футболу. 

- Вадим Владимирович, расскажите о вашем опыте, откуда вы пришли на эту должность? 
 
- У меня есть желание, опыт и умение работать для людей. Более 10 лет я занимался вопросами жилищно-коммунального хозяйства. Последние два года работал в структуре правительства Самарской области, а до этого восемь лет в коммунальном комплексе Самары, в том числе и в Железнодорожном районе. Поэтому его проблемы знаю не понаслышке. 
 
- Какие задачи перед вами поставила глава города Елена Лапушкина? 
 
- Основная задача - продолжить работу с учетом уже имеющегося результата и накопленного опыта. Железнодорожный район - это 209 улиц, 1706 гектаров территории. Контроль за ее состоянием - важная составляющая текущей работы. Наша главная цель - создание комфортных условий для проживания. На одном из первых мест в списке задач - благоустройство. 

- В этом году Самару ожидает масштабное благоустройство зон отдыха. Обновляют и скверы, и дворы. Во многом перемены стали возможны благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Как идет эта работа на территории района? 
 
- В прошлом году в рамках программы было отремонтировано 29 фасадов и благоустроено три двора. Но в районе более 300 подобных территорий, потому потенциал для будущей работы огромен. В этом сезоне перемены ожидают восемь дворов: на их благоустройство из федерального и областного бюджетов выделено около 15,5 миллиона рублей. Не останется без внимания и общественная территория, за которую 18 марта проголосовали жители: бульвар на улице Революционной, от Аэродромной до Гагарина. Проект благоустройства уже есть, в ближайшее время будут проведены торги и определен подрядчик. Глава региона Дмитрий Игоревич Азаров поставил задачу завершить все работы к осени. Контролировать ремонт также будут жители. Именно их пожелания - в основе проектов, только так программа будет успешной. 

- Какие проблемы района администрация будет решать в первую очередь? 
 
- Одна из основных проблем, с которой к нам обращаются люди, - большое количество гаражей. Это мешает комплексному благоустройству дворов. Полномочия по демонтажу самовольно установленных гаражей переданы районным администрациям. Будем заниматься этим совместно с депутатским корпусом и общественностью. С 2010 года ведется большая работа по демонтажу незаконных объектов потребительского рынка. Одной из приоритетных задач считаю контроль, нельзя допускать повторной установки ранее ликвидированных киосков. При этом мы поддерживаем проведение ярмарок с привлечением фермерских хозяйств региона. Продолжим бороться с незаконной торговлей алкоголем. 
 
Кроме того, в районе нет большого культурно-досугового центра, где можно было бы проводить массовые мероприятия, собрания, конференции. На мой взгляд, наиболее подходящим для этих целей является здание бывшего кинотеатра «Россия». Помещение требует капитального ремонта. В этом направлении также нужно поработать. 
 
- Чтобы решать проблемы, нужны средства. Как обстоят дела с наполняемостью бюджета? Какие меры предпринимаются, чтобы повысить собираемость налогов в районе? 
 
- Основными нашими задачами, касающимися наполнения бюджета, являются поиск дополнительных источников доходов и расширение налогооблагаемой базы. Необходимо сосредоточиться на жилищном и земельном контроле, деятельности административной комиссии, выявлении объектов теневой экономики. Также нужно активизировать работу межведомственной комиссии с юридическими и физическими лицами, имеющими задолженность по налогам и страховым взносам. Кроме того, мы планируем участвовать в различных программах для привлечения в район средств вышестоящих бюджетов. 
 
- Какие работы будут проведены за счет средств районного бюджета в этом году? 
 
- У нас уже заключен контракт на ямочный ремонт внутриквартальных проездов. Из областного бюджета выделены дополнительные средства на комплексный ремонт дорог. Во дворах будут установлены малые архитектурные формы. Подчеркну, что реализация программы развития района не может быть осуществлена силами одной лишь администрации. Должны быть синхронизированные действия всех сил, заинтересованных в улучшении качества жизни в городе, а также в районе. В процесс нужно вовлекать общественные, государственные, муниципальные и бизнес-структуры. Я уже провел ряд встреч с руководителями крупных предприятий района. Эта работа будет продолжена. 
 
- Как идет подготовка района к мундиалю? 
 
- Организация достойной встречи гостей города - задача номер один. На гостевом маршруте не осталось незаконных объектов потребительского рынка, обновляют фасады. Дома, которые пока не отремонтированы, приведут к единому стилю.
 
Дата: 20 апреля 2018 , 09:21
71
Автор текста: Ирина Исаева
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