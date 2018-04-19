Глава Самары Елена Лапушкина о дефиците кадров, городском транспорте и о себе





Активисты и эксперты

- Елена Владимировна, недавно вы провели первую серию встреч с жителями всех девяти районов Самары. Что сейчас наиболее актуально для горожан? Остаются ли в «большой тройке» самых важных вопросов жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, дороги?

- Эти три темы действительно остаются самыми важными, если говорить усредненно по городу. Но каждый из девяти районов Самары уникален, в каждом были свои вопросы, которые было очень полезно услышать. Например, Красную Глинку больше волнуют вопросы развития инфраструктуры - детские сады, школы, учреждения дополнительного образования. А в «старых» районах это вопросы ЖКХ. Очень активно прошла встреча в Кировском, где люди живо обсуждали участие в президентском проекте «Формирование комфортной городской среды», видна их заинтересованность в благоустройстве территории. В Куйбышевском районе на первую строчку выходит тема общественного транспорта. Мы ее уже закрываем, в рейсы выходит больше автобусов. Даже по сообщениям в социальных сетях видно, что градус напряжения снижается.

- Насколько полезны эти встречи для того, чтобы не просто познакомиться, а принять конкретные меры, решить проблемы?

- Познакомиться с жителями было также очень важно для меня. Я должна понять, чем дышит город, какие вопросы действительно тревожат людей, где есть тонкие места. Сейчас у меня складывается четкая картина Самары, ее самых дальних уголков.

Что касается конкретных действий, то не всегда после этих встреч можно принять сиюминутные меры. Хотя то, что можно было выполнить в один-два дня, уже сделано. По многим вопросам надо вырабатывать стратегические решения, предпринимать действия на перспективу.

- Вы начали диалог с самарцами и в Твиттере, даже уже встречались с наиболее активными пользователями, чтобы обсудить работу по благоустройству. Насколько гражданские инициативы воплотимы, насколько действительно полезны?

- Есть предложения, которые можно буквально брать и воплощать. Очень радует, когда собственные мысли насчет развития территории совпадают с видением жителей. Например, так было по воротам Никольского монастыря на улице Осипенко. Проезжая мимо них, я говорила себе, что нужно обязательно заняться их восстановлением. А на недавнем субботнике и жители задали об этом вопрос. В итоге мы приняли решение реставрировать ворота, и уже есть договоренность с меценатом о финансировании этих работ.

На встрече с пользователями Твиттера говорили об установке арт-объектов на территории города. Проложить дорожки, установить новые скамейки, разбить клумбы в каком-либо сквере - этого мало. Интересного, креативного развития территорий практически нет. Возможно, это наша вина, мы не показали альтернативу, не сказали: «Ребята, за те же самые деньги можно сделать еще и вот так, но сквер будет смотреться совсем по-другому». Уже разрабатываем несколько проектов благоустройства территорий, где учтены креативные решения. Я очень рада, что у нас есть единомышленники. Если это приживется в Самаре, с удовольствием будем воплощать.

Есть вещи, которые вызывают большие споры. Например, использование «Бионорда». Реалии погоды таковы, что для безопасности дорожного движения, для очистки тротуаров мы вынуждены применять реагент. Последняя зима ярко показала, что без этого не обойтись. «Бионорд» по многим показателям более безопасен, чем аналоги. Многолетняя практика доказала, что он не вредит, например, газонам: если попал на них со снегом, трава все равно нормально растет, чего не скажешь о той же соли. Тем не менее люди обеспокоены использованием реагентов. Поэтому мы будем искать альтернативные варианты, увеличим частоту уборки спецмашинами, будем закупать дополнительную технику, когда будет такая возможность.

Вообще, то, что есть активные люди с идеями, предложениями, люди, преодолевающие «диванное» настроение, радует. Очень не люблю оголтелую критику. Считаю, раз уж критикуешь - предлагай. Но и это мы должны выслушать, понять. Мы должны пройти через этот этап, чтобы в дальнейшем не бояться друг друга. Люди ни в коем случае не должны видеть во власти врагов, а мы должны воспринимать горожан как тех, кто заказывает нам услуги.

- Вы уже говорили о намерении создавать экспертные советы. Конкретно речь шла о градостроительной отрасли. В каких еще сферах могут появиться такие объединения профессионалов?

- Действительно, хочется объединить людей, болеющих за ту или иную сферу. Специалисты в градостроительстве уже фактически работают с нами, нам их заключения очень важны. В ближайших планах - возродить экспертный совет по образованию. Знаю, что преподавательское сообщество об этом говорит, и я очень в их советах нуждаюсь. Буквально до конца апреля мы должны подготовить нормативные документы, чтобы этот совет начал действовать. Причем я буду там, скажем так, наблюдателем, сторонним лицом. А председателем станет профессионал в этой сфере, который будет и повестку формировать, и решения принимать.

Совершенно точно будет объединение и по молодежной политике. Есть идея создать совет по развитию транспортной инфраструктуры.

Транспорт и детсады

- Кстати, одна из тем, остающихся горячей, - передача имущества и техники муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» в аренду ООО «Самараавтогаз».

- Это была вынужденная и болезненная мера, но на этом этапе это оптимальное решение. Инвестор закупил автобусы, которые будут задействованы во время Чемпионата мира по футболу. Это колоссальные деньги для города, мы не могли себе позволить такую покупку. Что еще немаловажно, компания-арендатор и в дальнейшем планирует погашать долги, которые образовались у муниципального предприятия.

- Недавно принято решение о том, что городской бюджет выделит деньги на софинансирование строительства трех детсадов. Но этим ведь потребность Самары не закрыть?

- Надо строить еще, потребность в дошкольных учреждениях большая. Есть проблемы в Кировском, Красноглинском, Октябрьском, Промышленном районах. Поэтому мы практически любую территорию, любой участок рассматриваем как возможную площадку для учреждения образования. Благодаря решению главы региона Дмитрия Игоревича Азарова мы возвращаем в систему два здания, где располагались службы, подведомственные областному правительству. В новых детсадах будут предусмотрены ясельные группы, в них есть особая необходимость.

10 направлений





- Будет ли реанимирована Стратегия комплексного развития Самары?

- Мы с коллегами тщательно занимаемся этой темой. Если помните, Стратегия в свое время была признана лучшей в России, что говорит о многом. Ее готовили, принимали в живом обсуждении с городским сообществом, экспертами, получился действительно значимый документ. Он совершенно точно вписывается в Послания и Президента Российской Федерации, и губернатора Самарской области. Стратегия подразумевает развитие транспортно-логистической инфраструктуры, социальной сферы, в ней учтены экологическое направление, реализация туристического потенциала. После Чемпионата мира по футболу останется достаточно серьезное наследие, которое мы должны грамотно использовать. Хочется, чтобы весь мир узнал о Самаре не только как о промышленном, но и привлекательном для туристов городе - с уникальной архитектурой, уникальной природой, уникальными людьми.

Конечно, для воплощения Стратегии нужно достаточно серьезное финансовое насыщение. Но мы совершенно точно будем двигаться в тех десяти направлениях, которые в ней заложены.

Кадры и структура





- Какие управленческие вопросы надо решить в ближайшее время?

- Таких вопросов много. Один из них - подбор кадров. К сожалению, есть дефицит профессионалов, понимающих, как надо работать именно в органах власти, ведь есть своя специфика. У нас есть замечательные профессионалы - строители, архитекторы, коммунальщики. Но быть при этом и муниципальным служащим - две вещи, очень тяжело совместимые. Такие люди уникальны. А они очень нужны. Считаю, что это тоже стратегическое направление. Кадры по-прежнему решают все.

- «Самарская траектория роста» как раз на это и направлена?

- Да, это был мой первый проект, начатый уже в статусе главы города. Причем он родился задолго до моего прихода на эту должность, частично пыталась воплощать его в администрации Железнодорожного района.

Считаю, что мы должны растить специалистов сами. Поэтому привлекаем студентов, ориентируем их на дальнейшую работу в муниципалитете, сформировали Молодежную лигу управленцев. Активизировали работу с действующим кадровым резервом администрации. А также запустили новое направление - оперативный кадровый резерв на должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений. Уже есть первые назначения. Сильно надеюсь, что все получится, что мы вдохнем жизнь в эту работу.

- Обычная практика после прихода нового главы города - изменения, большие или меньшие, в структуре мэрии. Планируете ли слияния, разделения департаментов, перераспределение функций?

- Мы готовим новую структуру, которая потребует и некоторых кадровых изменений. Например, мы планируем разделить департамент финансов и экономического развития на два подразделения. Считаю, что это все-таки два отличающихся направления, ими должны заниматься разные департаменты. Экономическое развитие - это стратегия, это инвестиционные проекты. А финансы - это сопровождение нашей текущей деятельности.

Есть желание сделать структуру администрации логичной. Многие вещи мне сейчас непонятны. Но изменение структуры - это, конечно, не мое единоличное решение, оно принято коллегиально. Подробнее об этом поговорим позже.

Больше, чем футбол

- Остановимся подробнее на Чемпионате мира по футболу. Самара уже более пяти лет живет в режиме подготовки к нему. Что в оставшееся до турнира время еще надо сделать по линии муниципалитета?

- Конечно, гордость переполняет оттого, что мы - город-организатор Чемпионата. Но это еще и колоссальная ответственность. Есть комплексный план, где прописана вся работа, закреплены ответственные. Для меня задача номер один в теме Чемпионата мира - это благоустройство: поддержание чистоты, ремонт фасадов, дорог и тротуаров, обновление общественных пространств. У нас есть особые обязательства и перед жителями двух районов: надо провести аккредитацию личных автомобилей, поскольку будут введены ограничения на движение транспорта в зоне Фестиваля болельщиков. Это касается и служебного транспорта различных учреждений и предприятий. Рассчитываем, что процедура пройдет максимально безболезненно.

За нами и организация временной инфраструктуры - от палаток с сувенирами до фудтраков.

- Насколько успешно удается привлекать к этой «футбольной» работе коммерческие организации, хозяйствующие субъекты? Тех, кто по своему функционалу не обязан, но как в некоторой степени принимающая сторона, наверное, должен готовиться к встрече гостей.

- Реагируют по-разному, все зависит от первых лиц этих компаний. Например, руководители 45 фирм, которые занимаются строительством на территории Самары, уже откликнулись, заявили, что покрасят фасады на гостевых маршрутах. Причем там есть и довольно сложные здания, объекты культурного наследия.

Есть руководители, которые без вопросов, даже не дожидаясь наших замечаний, начинают приводить в порядок фасады своих заведений. Есть те, кто не сразу понимает, что от них требуется, что заботиться о внешнем виде своих объектов - это их обязанность. Но есть и владельцы объектов потребительского рынка, с которыми мы вынуждены расторгать договоры аренды. Старые, ржавые павильоны, конечно, будем вывозить. Уже вывозим.

- Сейчас на том же вывозе киосков сконцентрированы большие силы. Хватит ли их и на потом? Не вернутся ли эти же киоски на прежние места после Чемпионата мира?

- После Чемпионата мы совершенно точно не успокоимся. Будет разработана новая схема размещения объектов потребительского рынка. Надеюсь, что она устроит абсолютно всех. Надо создавать новые объекты, которые будут вписываться в облик города.

Знакомые принципы





- Еще одно «наше все» последнего времени - приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». По сути, он ведь ориентирован не только на благоустройство. Это еще один инструмент для выстраивания диалога с жителями.

- Вспомните проект «Двор, в котором мы живем». Он действовал, когда главой города был Дмитрий Игоревич. Те же принципы, по сути, заложены и в «Комфортную городскую среду». Эти проекты особо ценны именно потому, что они позволяют не только благоустраивать дворы, но и призывают людей к ответственности. Жители участвуют во всей цепочке - от создания эскиза до приема работ и дальнейшего содержания обновленной территории. Люди сами решают, где поставить качели, лавочки, где организовать парковку, какие деревья посадить. И берут на себя обязательства следить за состоянием двора. Мы не говорим, конечно, о капитальном ремонте. Но покрасить лавочку в субботник совершенно точно не составит никакого труда. Это и есть то самое настоящее местное самоуправление. Хотим жить в красоте и уюте - будем жить в красоте и уюте. Это зависит от каждого.

О личном





- За благоустройство каких общественных пространств голосовали лично вы?

- Из общегородского списка выбрала Загородный парк. А из районного - я голосовала в Советском - сквер на пересечении улиц Гагарина и Победы.

- Насколько более плотным стал ваш рабочий график после перехода из района на городской уровень? Хватает ли времени на увлечения?

- Смею вас заверить, что в районах работы тоже хватает. Всем моим коллегам, главам районных администраций - большое уважение за труд. Но глава города - это, конечно, несколько другие задачи, другая степень ответственности и загруженности. На привычные ранее вещи действительно не хватает времени. Очень люблю читать. Уже стоит большая стопка непрочитанных книг. Надеюсь, когда-нибудь будет отпуск, и начну наверстывать. Сейчас же в основном читаю рабочие документы, социальные сети и средства массовой информации.





- Что предпочитаете в литературе?

- Я в этом смысле всеядна - от классики до детективов, очень люблю историческую и документальную литературу. То, что меня по-настоящему задевает, долго храню в памяти.

- Что еще отнимает работа мэра?

- Скучаю по друзьям. Редко вижу родителей. Но они понимают, я чувствую их поддержку.

- Для вас Самара - это?..

- Это мой дом, моя жизнь. Где бы ни находилась - полторы-две недели, и очень тянет назад в Самару.

- Какие места в городе любите особо?

- Не будут оригинальной - это набережная. А еще люблю улицу Венцека. Но удручает то, в каком состоянии она сейчас находится. Привести ее в порядок - одна из моих целей. Считаю, что по архитектуре Венцека не уступает Ленинградской или Куйбышева. Ничуть не хуже. Она может стать музеем под открытым небом. Однако пока это лишь идея, задача на перспективу.