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В Самаре начался ремонт Ново-Вокзальной большими «картами»

В Самаре стартовал ремонт автодорог местного значения в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Первым объектом стала улица Ново-Вокзальная на участке от Вольской до Солнечной. Ее отремонтируют «картами» протяженностью свыше 100 погонных метров. 
 
- Ремонт улицы Ново-Вокзальной необходим, - считает жительница Промышленного района Анастасия. - Прошлой осенью я пробила здесь колесо, двигаясь на скорости 30 километров в час. Хорошо, что дорогу приводят в порядок. 
 
- Ремонт «картами» - это поддерживающий ремонт до проведения комплексного, - пояснил заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов, чье ведомство контролирует ход работ. - По этой технологии сначала выполняем фрезерование асфальтобетонного покрытия, после чего укладываем новое толщиной пять сантиметров. Гарантия составляет два года. 
 
Несмотря на то, что приведению дорог в порядок уделяется все больше внимания, многие улицы еще нуждаются в обновлении.
 
- Дорожное покрытие Ново-Вокзальной порядком изношено, но нижний слой неплохо сохранился, - оценил ситуацию представитель подрядной организации НПФ «XXI век» Сергей Кондрашов. - Поэтому нам предстоит поменять только слой износа, после чего автомобилисты смогут ездить по этой дороге еще несколько лет, не испытывая неудобств. 
 
Уже выполнены работы по фрезерованию покрытия на площади более 10 тысяч квадратных метров. Асфальт снимают по ночам. Укладку нового покрытия на Ново-Вокзальной, если позволят погодные условия, начнут в ближайшие выходные. Процесс займет около двух недель. Работы будут проходить днем, поэтому придется перекрывать одну полосу движения. 
 
Всего в этом году по «карточной» технологии в Самаре отремонтируют не менее 85 участков автомобильных дорог общей протяженностью около 80 километров. Из них только по федеральному проекту - 38 участков. Работы затронут магистрали во всех районах Самары. 
 
- При формировании плана работ на текущий год учитывали мнение жителей, общественных организаций, замечания Общероссийского народного фронта, ГИБДД, надзорных органов, - говорит Шамиль Халиуллов. - В первую очередь будут отремонтированы улицы, находящиеся на гостевых маршрутах, а также те, на которых организовано интенсивное движение общественного транспорта. 
 
Улица Ново-Вокзальная в числе наиболее значимых в перечне ремонтируемых объектов еще и потому, что дорога выходит на крупнейшие магистрали - Московское шоссе и Ново-Садовую, а также пересекается с улицей Победы, обеспечивая трафик в направлении промышленной зоны. 
 
Завершить ремонт планируют в середине мая. На всех этапах будет организован многоступенчатый контроль.
 
Дата: 19 апреля 2018 , 09:11
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Автор текста: Светлана Келасьева
Автор фото: Владимир Пермяков
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