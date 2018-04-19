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Городской департамент финансов и экономического развития разделят по направлениям деятельности

 Об этом в интервью sgpress.ru сообщила глава Самары Елена Лапушкина.
 
 - Мы готовим новую структуру администрации. Например, планируем разделить департамент финансов и экономического развития на два подразделения. Считаю, что это все-таки отличающиеся направления, ими должны заниматься разные департаменты, - сказала мэр. - Экономическое развитие - это стратегия, это инвестиционные проекты. А финансы - это сопровождение нашей текущей деятельности.
 
Напомним, что во вторник сменился руководитель департамента финансов и экономического развития. Его возглавил Максим Харитонов, до этого занимавший пост главы администрации Самарского района.
 
 Первое интервью Елены Лапушкиной после вступления в должность главы Самары читайте в четверг, 19 апреля на sgpress.ru.
Дата: 18 апреля 2018 , 22:14
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Автор текста: Андрей Федоров
Автор фото: Владимир Пермяков
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