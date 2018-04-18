Оценить работу художника по костюмам Елены Соловьевой, получившей «Золотую Маску», можно своими глазами
Художник новокуйбышевского театра-студии «Грань» Елена Соловьева стала лауреатом премии «Золотая Маска» за костюмы к спектаклю «Король Лир».
В прошлом году она получила главную театральную премию страны за работу над спектаклем «Корабль дураков».
Церемония награждения прошла 15 апреля на Новой сцене Большого театра в Москве.
Спектакль «Король Лир» в этом году был выдвинут на «Золотую маску» в четырех номинациях: «Драма/спектакль малой формы», в частных номинациях: Денис Бокурадзе (Драма/Работа режиссера), Елена Соловьева (Драма/Работа художника по костюмам) и Евгений Ганзбург (Драма/Работа художника по свету).
В этом году театр «Грань» вошел в первую тройку участников нового проекта «Золотая Маска онлайн» и 15 марта состоялась прямая трансляция «Короля Лира» в Интернете. Запись спектакля будет доступна в течение года на сайте «Золотой Маски».
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