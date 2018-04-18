Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона Чемпионата мира по футболу? Где будет запрещена парковка автомобилей? Как будет работать общественный транспорт в этом районе в дни матчей? В среду, 18 апреля, на эти и другие вопросы представители ГИБДД и мэрии Самары ответили на пресс-конференции в «СГ».
Временные меры
Транспортные ограничения для разгрузки дорог в городах-организаторах матчей FIFA – это традиционная практика.
- К Чемпионату мира нужно относиться как к празднику в большой и дружной семье, которая ждет гостей. Ведь что обычно делают хозяева? Они прибираются в доме, готовят для гостей лучшую комнату и угощения, стараются сделать их визит максимально комфортным и приятным, - сказал руководитель проекта координации работ по транспортной, логистической и дорожной инфраструктуре АНО «Дирекция-2018» Андрей Спиридонов.
Так и Самара готовится к приезду гостей. Два квартала в исторической части города отвели под фан-зону. Это территория в границах Волжского проспекта, улиц Садовой, Некрасовской, Ульяновской.
В течение 32 дней – с 14 июня по 15 июля – там будет ограничено движение гражданского транспорта, а также парковки. 26 дней ограничения будут действовать в границах вышеуказанных улиц, однако в дни проведения матчей запретную зону расширят. В течение 6 дней добираться до фан-зоны придется пешком от площади Революции или от Цирка на улице Маяковского.
- Самаре повезло, ведь, например, в Екатеринбурге стадион расположен прямо в центре города и там устанавливают гораздо более жесткие ограничения, - заметил Андрей Спиридонов.
В течение 32 дней – с 14 июня по 15 июля – там будет ограничено движение гражданского транспорта, а также парковки. 26 дней ограничения будут действовать в границах вышеуказанных улиц, однако в дни проведения матчей запретную зону расширят. В течение 6 дней добираться до фан-зоны придется пешком от площади Революции или от Цирка на улице Маяковского.
- Самаре повезло, ведь, например, в Екатеринбурге стадион расположен прямо в центре города и там устанавливают гораздо более жесткие ограничения, - заметил Андрей Спиридонов.
К тому же из 6 дней усиленных ограничений лишь несколько выпадают на будни. Напомним, что 17 июня (воскресенье) в Самаре состоится игра между Коста-Рикой и Сербией, 21 июня (четверг) - между Данией и Австалией, 25 июня (понедельник) - между Россией и Уругваем, 28 июня (четверг) - между Сенегалом и Колумбией. 2 июля (понедельник) сыграют победитель группы Е и вторая команда группы F, а 7 июля (суббота) на стадионе «Самара Арена» пройдет заключительный матч в Самаре.
Еще одно дополнительное ограничение будет действовать в дни проведения матчей - за 4 часа до игры и 3 часа после. В это время будет полностью запрещен проезд по фан-зоне. Изменится и схема движения общественного транспорта. 26 дней автобусы, маршрутки и трамваи будут объезжать запрещенную территорию по Волжскому проспекту и улице Арцыбушевской, а в дни матчей все поедут по Арцыбушевской.
Руководитель департамента транспорта Самары Юрий Тапилин рекомендует водителям в выходные дни пользоваться общественным транспортом или гулять по фан-зоне пешком. Это поможет разгрузить город во время мундиаля. У Самары уже есть опыт проведения крупных соревнований в условиях транспортных ограничений. Например, в декабре 2013 года в городе проходила эстафета Олимпийского огня, и тогда было полностью перекрыто много улиц. Водители отнеслись к этому событию с пониманием и не дали Самаре утонуть в пробках.
Куда можно будет ехать, а куда нет, подскажут дорожные знаки. Сейчас их устанавливают дорожные службы. Всего планируют повесить не менее 2 тысяч указателей.
Запаситесь корочками
Автовладельцам, которые живут на попавшей под ограничения территории, отчаиваться не стоит. Они смогут получить специальные пропуска на личный транспорт. Сделать это можно в администрациях Ленинского и Самарского районов. Написать заявление на спецпропуск можно до 15 мая, в будние дни с 10.00 до 20.00.
Чтобы получить заветную корочку, необходимо 2 условия – прописка или временная регистрация на территории фан-зоны, а также наличие автомобиля. В спецпропуске будет прописан именно номер машины, а не паспортные данные ее владельца. Поэтому документ может оформить, например, жена, а водить автомобиль будет ее муж. В центры выдачи спецпропусков необходимо принести определенный пакет документов: копию паспорта или свидетельства о временной регистрации по месту жительства, свидетельство о регистрации транспортного средства.
- Автовладелец пишет заявление и должен дать согласие на обработку его персональных данных. Весь процесс - с момента написания заявления до получения спецпропуска – не превышает 10 дней, - заметил Юрий Тапилин.
В департаменте транспорта рассчитали, что спецпропуска могут оформить примерно на 8 тысяч машин, но печатают с запасом – 12-13 тысяч экземпляров. Схитрить получится едва ли. Если автовладелец после получения спецпропуска продал машину, то его документ будет аннулирован. За этим проследят сотрудники частных охранных предприятий и ГИБДД. Именно они будут дежурить на контрольно-пропускных пунктах по периметру запретной зоны и проверять спецпропуска водителей.
Нет машины – нет проблем
Территория будет условно разделена на 3 зоны – прилегающую, зрительскую и техническую, которая будет расположена на площади Куйбышева. Пешеходам никакие спецпропуска не нужны – они вольны передвигаться куда угодно, кроме технической зоны. Можно будет кататься на велосипедах, самокатах и других немеханических транспортных средствах.
Еще под исключения попадают автомобили специализированных организаций – ГИБДД, скорой помощи, СМИ и др. Пока что в ГИБДД обсуждают, как организовать проезд этого транспорта во время полного запрета на дорожное движения в дни матчей – за 4 часа до и 3 часа после игры. Возможно, водители автомобилей специализированных служб и ведомств получат какие-то другие пропуска.
Также жители и гости фан-зоны смогут воспользоваться услугами аккредитованного такси. Прием заявок от таксомоторных компаний начался 5 апреля. В дни Чемпионата мира по футболу к стадиону «Самара Арена» будут допускать только аккредитованные автомобили. Каждому водителю такого такси выдадут специальную карточку, подтверждающую соответствие ряду требований.
Как сообщили sgpress.ru в облправительстве, прием заявок продлится до 1 июня. Добровольная аккредитация может завершиться досрочно, как только правительство одобрит заявки на 500 автомобилей. Аккредитация проводится в Самаре на Скляренко, 20.
«Большие» ограничения
Добавим, что с 1 июня по 17 июля 2018 года запретят въезд на территорию Самары, а также Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Сочи автобусов. Исключение планируется сделать для регулярных рейсов, на которых работают автобусы с аппаратурой спутниковой навигации.
По словам врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, во время ЧМ-2018 днем в Самару запретят въезд большегрузного транспорта массой свыше 3,5 тонны.
- Это требование МВД. Подъезд запрещен по дорогам М-5 «Урал» 1002-1004 км, - сообщил Иван Пивкин.
Заезжать в город большегрузы смогут лишь ночью. Днем фурам придется ждать на выделенных стоянках у заправок. Минтранс составил перечень расположенных возле Самары АЗС и автосервисов и будет договариваться с их собственниками об организации там временных стоянок для большегрузов.
Запрет на въезд коснется не всех большегрузов. В городе работают предприятия с непрерывным производственным циклом, чьи фуры должны перевозить материалы и продукцию, в том числе и днем. Сейчас министерство совместно с ГИБДД проводит аккредитацию таких фирм и утверждает маршруты движения их большегрузов. Согласованную схему маршрутов крупным предприятиям и ритейлерам планируют представить в мае.
Центры выдачи спецпропусков:
Ленинский район:
улица Куйбышева, 125,
улица Степана Разина, 49,
улица Некрасовская, 40.
Самарский район:
улица Ленинская, 156,
улица Вилоновская, 2а,
улица Чернореченская, 149а,
улица Самарская, 203.
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