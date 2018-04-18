До конца дня самарские музеи можно посетить бесплатно

Вход в музей Алабина и его филиалы свободный. Каждый из музеев предоставит разнообразную программу, включающую обзорные экскурсии по экспозиции, показ документальных и художественных фильмов, мастер-классы.



В читальном зале библиотеки музея Алабина покажут фильм «Тимур и его команда», снятый в 1940 году. Знатоки и любители археологии смогут посетить презентацию издания «Археологические открытия Самарской области 2017 года» и посмотреть видеофильм «Муромский городок» с комментариями кандидата исторических наук, учёного секретаря музея Алабина Дмитрия Сташенкова. За дополнительную плату посетители музея смогут принять участие в обзорной экскурсии по его залам.

В музее модерна можно будет узнать об эстетике и культуре рубежа XIX и XX веков, о жизни семейства Курлиных. Здесь же пройдёт лекция «Самарский модерн и архитектор Зеленко».

В Доме-музее Фрунзе, помимо бесплатных обзорных экскурсий по теме Гражданской войны, покажут документальный фильм «Самара. 1918 год».

В Доме-музее Ленина посетители смогут посмотреть на воссозданные интерьеры квартиры, которую снимала семья Ульяновых с мая 1890 по август 1893 года. Обзорную экскурсию по мемориальной экспозиции «Квартира семьи Ульяновых» проведут за деньги.