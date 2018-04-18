Самарские мошенники пытались украсть компьютеры для майнинга криптовалюты
Сейчас они находятся под стражей.
По данным ГУ МВД РФ по Самарской области, в марте этого года двое жителей региона в возрасте 25 и 22 лет нашли в интернете объявление о продаже компьютеров на 2,2 миллиона рублей. Продавцом выступал житель Волгограда. Эти компьютеры предназначались для майнинга криптовалюты (заработок цифровой валюты).
Мужчины связались с владельцем имущества и договорились, что он отправит компьютеры в Самару транспортной компанией на свое имя и предоставит копию накладной на отправку груза, после чего ему обещали заплатить. Однако когда оборудование привезли в Самару, мошенники предъявили водителю-экспедитору поддельный паспорт на имя владельца компьютеров из Волгограда. В момент получения товара злоумышленники были задержаны сотрудниками областного МВД.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, подозреваемые находятся под стражей. Сотрудники полиции полагают, что подозреваемые могут быть причастны к совершению преступлений на территории Самарской, Пензенской, Ивановской и Саратовской областей. Эта информация проверяется правоохранителями.
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