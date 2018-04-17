Самарские общественники предлагают отменить «надзорные каникулы» для малого бизнеса
Это позволит чаще проводить проверки торговых центров на предмет противопожарной безопасности.
Общественная палата Самарской области предлагает внести изменения в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора и муниципального контроля». Речь идет об отмене так называемых «надзорных каникул» для владельцев помещений массового скопления людей – торговых центров, фитнес-клубов и т.д.
«Надзорные каникулы» – это временная мера, которая применяется с 2015 по 2018 годы. В период ее действия федеральные, региональные и муниципальные контролирующие органы должны воздерживаться от плановых проверок в отношении малого бизнеса.
Малое предприятие – это организация или ИП, средняя численность работников которых не превышает 100 человек, а ежегодная выручка без учета НДС составляет не больше 400 миллионов рублей.
Инициатива Общественной палаты связана с трагическими событиями в Кемерово. Крупный пожар, в котором погибли более 60 человек, произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания в торговом центре «Зимняя вишня» находился возле кинозалов, на детской игровой площадке с аттракционами. Общественники считают, что малый бизнес может быть огражден от различных налоговых проверок, но не от проверок на безопасность.
Депутаты Самарской губернской думы поддержали инициативу Общественной палаты на заседании комитета по промышленности во вторник, 17 апреля. Однако в Государственную думу предложения общественников пока направлять не будут. Дело в том, что в Госдуме сейчас действует рабочая группа по тому же вопросу. Вполне возможно, что решение отменить «надзорные каникулы» госдепы примут сами, без участия Самарской области.
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