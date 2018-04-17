Губернская дума просит минфин запретить «разливайки»

Эта инициатива принадлежит не самарским депутатам. Ранее Архангельское областное Собрание депутатов обратилось к министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой ввести на федеральном уровне ограничения по размещению в многоквартирных домах общепитов площадью меньше 100 кв. м, торгующих алкоголем. То есть запретить в жилых домах так называемые «разливайки».

Депутаты в своем обращении отмечают, что в Архангельске и Северодвинске работают около 150 подобных заведений. Клиенты подобных «разливаек» нарушают покой и комфорт жителей, шумят по ночам. Если ввести предлагаемые депутатами требования к площади подобных заведений, то большинство из них попадут под запрет. Депутаты Самарской губернской думы решили поддержать обращение архангельских коллег.

Напомним, что в конце марта этого года депутаты губдумы удовлетворили протест прокурора Самарской области на отдельные положения областного закона о мерах по ограничению распития алкоголя на территории губернии.

31 июля 2017 года вступил в силу Федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота спиртного в России. По закону, в заведениях общественного питания запрещено продавать алкоголь с 23:00 до 8:00. Дополнительные ограничения на продажу вправе устанавливать только федеральные власти. Между тем в Самарской области до сих пор действовал собственный антиалкогольный закон, запрещавший продажу спиртного в общепитах площадью меньше 50 кв. м в многоквартирных домах. То есть в регионе были запрещены так называемые мелкие «разливайки». Заведения площадью выше 50 кв. м могли продавать спиртное только с 10:00 до 22:00.

Эти дополнительные ограничения противоречили нормам федерального законодательства, поэтому прокурор Самарской области требовал их исключить. Депутаты губернской думы приняли соответствующее решение. Однако губернатор Дмитрий Азаров не согласился с позицией губернской думы и отклонил утвержденные депутатами поправки в ФЗ. Вопрос, впрочем, остается открытым, ведь есть требования Федерального закона. Если в минфине поддержат инициативу архангельских и самарских депутатов, то «разливайки» площадью менее 100 кв. м в регионе попадут под официальный запрет.