Губернская дума просит минфин запретить «разливайки»
Под запрет могут попасть заведения площадью меньше 100 кв. м.
Эта инициатива принадлежит не самарским депутатам. Ранее Архангельское областное Собрание депутатов обратилось к министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой ввести на федеральном уровне ограничения по размещению в многоквартирных домах общепитов площадью меньше 100 кв. м, торгующих алкоголем. То есть запретить в жилых домах так называемые «разливайки».
Депутаты в своем обращении отмечают, что в Архангельске и Северодвинске работают около 150 подобных заведений. Клиенты подобных «разливаек» нарушают покой и комфорт жителей, шумят по ночам. Если ввести предлагаемые депутатами требования к площади подобных заведений, то большинство из них попадут под запрет. Депутаты Самарской губернской думы решили поддержать обращение архангельских коллег.
Напомним, что в конце марта этого года депутаты губдумы удовлетворили протест прокурора Самарской области на отдельные положения областного закона о мерах по ограничению распития алкоголя на территории губернии.
31 июля 2017 года вступил в силу Федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота спиртного в России. По закону, в заведениях общественного питания запрещено продавать алкоголь с 23:00 до 8:00. Дополнительные ограничения на продажу вправе устанавливать только федеральные власти. Между тем в Самарской области до сих пор действовал собственный антиалкогольный закон, запрещавший продажу спиртного в общепитах площадью меньше 50 кв. м в многоквартирных домах. То есть в регионе были запрещены так называемые мелкие «разливайки». Заведения площадью выше 50 кв. м могли продавать спиртное только с 10:00 до 22:00.
Эти дополнительные ограничения противоречили нормам федерального законодательства, поэтому прокурор Самарской области требовал их исключить. Депутаты губернской думы приняли соответствующее решение. Однако губернатор Дмитрий Азаров не согласился с позицией губернской думы и отклонил утвержденные депутатами поправки в ФЗ. Вопрос, впрочем, остается открытым, ведь есть требования Федерального закона. Если в минфине поддержат инициативу архангельских и самарских депутатов, то «разливайки» площадью менее 100 кв. м в регионе попадут под официальный запрет.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
17 апреля 2018
279
17 апреля 2018
170
17 апреля 2018
167
17 апреля 2018
161
17 апреля 2018
187
17 апреля 2018
849
17 апреля 2018
252
17 апреля 2018 , 16:29
147
Это позволит чаще проводить проверки торговых центров на предмет противопожарной безопасности....
17 апреля 2018 , 15:56
279
Под запрет могут попасть заведения площадью меньше 100 кв. м.
17 апреля 2018 , 15:03
170
Гоночный сезон набирает обороты. 16-17 июня во Франции пройдет главный в мире марафон на...
17 апреля 2018 , 14:37
167
Их посыпают песком и щебнем.
17 апреля 2018 , 14:34
161
К таким выводам пришли эксперты сервиса путешествий "Туту.ру".
17 апреля 2018 , 14:21
187
Транспорт приводят в порядок после зимы.
17 апреля 2018 , 14:01
849
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек.
17 апреля 2018 , 12:26
252
Приближается начало сезона массовых отпусков. В этом году есть своя специфика - увы, не самая...
17 апреля 2018 , 12:19
199
США - это огромный плавильный котел разных народов, на юге они темпераментны в общении и склонны...
17 апреля 2018 , 11:43
194
Это стало одной из причин увеличения очередей в отделении по оформлению загранпаспортов на...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
20 марта 2018
3660
1
Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные...
27 марта 2018
2203
Жители оставляют на улицах игрушки и цветы в память о детях, погибших при пожаре в ТЦ...
28 марта 2018
2163
Подозрительный предмет обнаружен в районе бывшего ДК «Современник».
19 марта 2018
1965
Авария произошла в понедельник, 19 марта, в 10:20 в Красноярском районе.
3 апреля 2018
1726
С начала 2017 года в Самаре произошло более 500 ДТП, в которых погибли или пострадали люди....
26 марта 2018
990
С 1 апреля поезд № 6302/6301 по рабочим дням будет ходить от станции Пятилетка (отпр. 4.50) до...
2 апреля 2018
773
1
Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
2 апреля 2018
539
Как зарегистрироваться на бирже труда и получать пособие.
18 марта 2018
518
В студии несколько часов будут обсуждать ход голосования и агитационной кампании.
18 марта 2018
702
Мероприятие «Россия - Крым: вместе навсегда!» стартовало вечером в воскресенье, 18...