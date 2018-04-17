В Курумоче восстанавливают размытые участки взлетных полос
Их посыпают песком и щебнем.
В прошлую среду, 11 апреля, из-за сильного таяния снега с полей произошло подтопление участка искусственных покрытий взлетно-посадочной полосы (ИВПП) аэропорта Курумоч, а также участка патрульной дороги и участков рулежных дорожек. На короткий промежуток времени оператор аэропорта приостанавливал полеты с этой полосы, сообщили sgpress.ru в пресс-службе ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».
ФГУП является собственником всех взлетных полос в России. «Международный аэропорт Курумоч» (МАК) эксплуатирует ИВПП с 31 декабря 2017 года. В «Администрации гражданских аэропортов (аэродромов)» sgpress.ru сообщили, что после подтопления полосы критических разрушений специалисты не обнаружили. В Курумоче определили локальные участки размыва обочин — их подсыпают песком и щебнем.
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