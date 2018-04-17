Электричку из Похвистнево признали самой быстрой в России

Они проанализировали скорость движения всех российских электропоездов и выяснили, что рекорд максимальной средней скорости принадлежит электричке, которая курсирует по маршруту «Похвистнево-Абдулино». Этот состав преодолевает 115 километров пути за 87 минут. Его средняя скорость движения составляет 79 километров в час.

На второй позиции оказался электропоезд в Курган (75 километров в час), который проезжает 259 километров за 3 часа 28 минут. На третьем месте оказалась электричка из Владимира в Ковров, средняя скорость движения которой составляет 72,5 километра в час.

Единственной в топе московской электричкой оказался поезд из Наро-Фоминска, занявший 10 место. Она проезжает 70 километров за 60 минут, средняя скорость — 70 километров в час.