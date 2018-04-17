У шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе



Во вторник, 17 апреля, подрядная организация приступила к демонтажу двухэтажного здания, расположенного на проспекте Карла Маркса, напротив жилого дома №364. На первом этаже этого строения располагались автомойка, автосервис, магазин автозапчастей, второй этаж был отдан под кафе и офисные помещения.



- Этот объект сносится на основании решения суда, - пояснил заместитель руководителя управления капитального строительства департамента градостроительства Самары Владислав Захожий. - Ранее было установлено, что здание построено незаконно. Ни одного разрешительного документа ни на земельный участок, ни на сам объект его владелец предоставить не смог. Хозяину предложили снести ее в добровольном порядке. Он этого не сделал, поэтому право выполнить снос было предоставлено департаменту градостроительства.



Как рассказал сам собственник, он начал оформлять правоустанавливающие документы на земельный участок в 2008 году. В 2012 году документы где-то затерялись, а строительство здания к тому времени было практически завершено. Поэтому он довел дело до конца и начал сдавать помещения в аренду. На демонтаж здания потребуется около трех недель, после чего территория будет приведена в порядок и благоустроена.