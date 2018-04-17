Жительница Нью-Йорка привезет своих друзей в Самару на Чемпионат мира по футболу





Учеба - дорогое удовольствие

Карина Мелконян попала в США еще школьницей, вместе с родителями, которые подписали контракт на работу в одной из научных лабораторий этой страны. Окончив экономический факультет Бостонского Северо- Восточного университета, девушка выбрала специализацию «Менеджмент в сфере здравоохранения», поступив в магистратуру Нью-Йоркского университета.

- Для того чтобы получить возможность обучаться в таких престижных вузах, я должна была и в школе, и в колледже работать изо всех сил. Но даже хорошие оценки в аттестате не означают, что высшее образование станет для тебя бесплатным. Просто бывают различные скидки. Кому-то из студентов оплачивает учебу семья. Но большинство берет кредит в банке, который приходится выплачивать и годы спустя после получения диплома, - поясняет Карина.

Поэтому, переехав в Нью-Йорк, девушка выбрала вечернюю магистратуру. Ее срок в два раза больше, чем очной. Но так Карина получила возможность работать. Нагрузка большая. С удовольствием девушка вспоминает беззаботные студенческие годы в Бостоне: прекрасный кампус, общение с друзьями, вечеринки и выпускной. И, конечно, незабываемую стажировку в Ирландии. Для Карины это особенная страна.

Индейцы и православие

Впрочем, и в самой Америке каждый штат имеет собственное лицо.

- Сначала я жила с родителями в Калифорнии. Там прекрасная южная природа. И люди очень общительные, веселые. Но меня напрягало то, что они улыбаются всем подряд. Мне казалось это неискренним. Когда мы переехали ближе к Нью-Йорку, отношения между людьми стали походить на те, что существуют в России. И мне это больше по душе, - рассказывает Карина.

Девушка отмечает такую особенность: США - это огромный плавильный котел разных народов, на юге они темпераментны в общении и склонны к медлительности во всем, что касается работы, а на севере, наоборот, сдержанны и энергичны, независимо от происхождения.

С родителями Карина путешествовала по Аризоне. Заезжала в гости к амишам - представителям самой консервативной ветви протестантизма, которые существуют по законам XVII века. Была и в индейских резервациях.

Пока семья жила в Калифорнии, их любимым развлечением было посещение Форта Росс, то есть Русского форта. Крепость была основана в XIX веке, она находится в 80 километрах к северу от Сан-Франциско. В настоящее время это музей под открытым небом. Дом последнего русского коменданта Ротчева объявлен объектом исторической ценности национального значения. Карина с удовольствием подчеркивает, что у местного населения русские оставили самые лучшие воспоминания: наши поселенцы лечили индейцев, учили их русскому языку и грамоте. Многие потом даже принимали крещение. Поэтому православное кладбище здесь содержится вот уже 200 лет в исключительном порядке.





Волонтерство как призвание

Стремление приносить пользу людям у девушки заложено на генетическом уровне. Ее родители - биологи, их деятельность посвящена борьбе с тяжелыми заболеваниями. Прадед Карины во время геноцида армян помог эвакуировать во Францию сотни детей, а дед по другой линии был одним из руководителей строительства Новокуйбышевска. Сама она с первых курсов университета включилась в волонтерское движение. Вот уже много лет подряд один день в неделю она трудится в благотворительной организации, которая готовит и бесплатно доставляет еду прикованным к кровати инвалидам и ухаживающим за ними людям.

- Мы с ребятами-волонтерами готовим еду с душой, болтаем, веселимся за работой. Поэтому она нам не кажется тяжелой, - рассказывает Карина.

Заботу о нуждающихся девушка выбрала и в качестве своей новой работы. Она ушла из администрации крупнейшего нью-йоркского госпиталя в компанию, которая в сотрудничестве с медиками помогает беднейшим слоям населения воспользоваться благотворительными проектами.

- Бывают случаи, когда человек живет в доме без отопления, и у него развивается хронический бронхит или астма, - рассказывает Карина, - и мы находим ему спонсоров, которые устанавливают обогреватели. Есть люди, которым необходима особая диета, например диабетики. Стараемся обеспечить их бесплатной едой согласно рациону. Есть и бездомные, которым мы находим кров.

Каждый рабочий день для Карины - это новые маленькие победы. Ей хорошо от того, что она приносит обездоленным людям немного счастья. И молодого человека она нашла под стать себе. Мэтью - врач-реаниматолог. Если требуется, он дежурит и за себя, и «за того парня», сутками не выходит из отделения. Несколько месяцев бесплатно, как волонтер, проработал в маленькой сельской больнице Уганды.

В дорогу, в Самару!

Но, конечно, оба - не ангелы, а обычные молодые люди. Любят ходить в ночные клубы, слушать джаз, устраивать вместе с друзьями «пижамные вечеринки». Оба не против выпить пива. Для Матвея, так по-русски называет своего бой-френда Карина, пивоварение стало настоящим хобби. Он возродил старинный рецепт очень темного сорта Russian Imperial Stout, который, по легенде, любил сам Распутин. И уже дважды занимал первые места на соревнованиях пивоваров-любителей.

Узнав о том, что мировое первенство по футболу будет проходить в России и что некоторые матчи пройдут в родной для его девушки Самаре, Мэтью засобирался в путь. А когда Карина рассказала о прекрасной волжской природе, необычной архитектуре старого центра, о расположенной на берегу озера даче, где гостей будут ждать ее любимые мама, бабушка и дедушка, к ним захотели присоединиться еще несколько нью-йоркских друзей.

- Единственный вопрос, с которым все обращаются ко мне, - смеется Карина, - как же мы будем ехать в поезде целых 14 часов из Москвы в Самару. И очень удивляются, когда я рассказываю о том, что в вагоне всем выдадут постельное белье и можно будет всю ночь спокойно спать. Здорово, что появилась такая возможность - не просто побывать в Самаре, но и посетить крупнейший футбольный праздник.

Справка «СГ»

Форт Росс был основан в 1812 году Российско-Американской компанией для промысла и торговли пушниной. Крепость Росс была самым южным русским поселением в Северной Америке. В 1841 году компания продала свою собственность крупному землевладельцу Джону Саттеру.