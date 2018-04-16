На Волге возле Самары столкнулись дебаркадеры
Инцидент произошел в понедельник, 16 апреля.
Примерно в 15:30 идущие сверху по течению Волги массы льда натолкнулись на ледяной затор, образованный дебаркадером ООО «Эковолга». В результате удерживающие дебаркадер крепления разрушились, сооружение двинулось вниз по течению, где столкнулось с дебаркадером самарского филиала ЦСКА. Оба судна, сорвавшись с креплений, под давлением льда пошли вниз по течению Волги, сообщает пресс-служба ЦСКА.
В момент происшествия на обоих дебаркадерах находились люди, однако жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Имуществу ЦСКА нанесен значительный ущерб – поврежден корпус дебаркадера, уничтожен понтонный мостик, идущий к берегу, повреждено энергоснабжение и сети связи плавучего объекта.
- Полагаем, что причиной произошедшего явился незаконный отстой плавучего судна, принадлежащего ООО «Эковолга», размещение судна с нарушениями, не обеспечение безопасной эксплуатации судна ООО «Эковолга». В настоящее время филиалом предпринимаются меры по устранению последствий происшествия, - отмечает пресс-служба ЦСКА.
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