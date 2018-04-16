Как не потратить лишнего и не купить подделку во время ЧМ-2018 в Самаре

Задать вопросы специалистам можно по телефонам: (846) 260-50-25, (846) 260-69-56. Sgpress.ru воспользовался этой возможностью и узнал, как не оказаться обманутым во время мундиаля в Самаре.

Где купить билеты на матчи?

В свободном доступе вы их не найдете. Приобрести билеты на матчи Чемпионата можно только через интернет. Получить готовый документ можно по почте или в центре выдачи. Если вы увидите билеты в открытой продаже – это 100% подделка.

Покупать билеты у перекупщиков тоже нельзя, так как они будут недействительны. Ведь попасть на стадион вы сможете только по паспорту болельщика, а получить его можно, лишь предъявив купленный именно вами билет. А перекупщикам, к слову, грозят серьезные штрафы за спекуляцию билетами на Чемпионате мира по футболу.

Физическим лицам за незаконную торговлю билетами придется заплатить до 50 тысяч рублей, должностным лицам - до 100 тысяч рублей. Штрафы для индивидуальных предпринимателей составят до 150 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Деятельность предпринимателей и юрлиц также могут приостановить на 90 суток.





Как правильно выбрать товар с символикой FIFA и не купить подделку?

Прежде чем купить товар с символикой соревнований, необходимо внимательно ознакомиться с информацией о товарных знаках FIFA. Ссылки на ресурсы со списком товаров можно найти на сайте Роспотребнадзора http://63.rospotrebnadzor.ru/ . Между тем приобрести официальные товары можно будет у ограниченного круга юрлиц – спонсоров Чемпионата. Они владеют правом на исключительное пользование официальной символикой FIFA. Со списком правообладателей вы можете ознакомиться на сайте http://ais-agency.ru . Если вы купите товар с символикой Чемпионата в каком-то другом месте – на рынке или в метро, то это, скорее всего, будет подделка. О том, как в Самаре уже спекулируют на товарах с атрибутикой ЧМ-2018, читайте здесь





Как не переплатить за гостиницу?

Максимальная цена на услуги отелей в Самарской области в период проведения ЧМ-2018 регулируется постановлением правительства РФ «О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге и муниципальных образованиях, в которых будут проводиться спортивные соревнования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года». В Самаре расценки на гостиничные услуги следующие:

Категория «пять звезд»: высшая категория, повышенной комфортности «апартамент», «сюит» - не дороже 75310 рублей; высшая категория «люкс», «джуниор сюит», «студия» 38280 рублей; иные категории одноместного (двухместного) размещения – 15600 рублей.

Категория "четыре звезды": высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" – 32000 рублей; высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" – 27790 рублей; иные категории одноместного (двухместного) размещения – 10750 рублей.

Категория "три звезды": высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" – 24600 рублей; высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" – 19260 рублей; иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения – 6310 рублей.

Категория "две звезды": номер высшей категории – 7050 рублей; иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения – 4770 рублей.

Категория "одна звезда": номер высшей категории – 4160 рублей; иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения – 2250 рублей.

-Категория "без звезд": номер высшей категории – 8100 рублей; иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения – 6270 рублей.

Владельцы гостиниц не могут в одностороннем порядке изменить условия договора и увеличить стоимость.

Цены на гостиницы актуальны скорее для гостей города, а вот для жителей важнее максимальные цены на такси или парковку. На уровне областного правительства эти вопросы пока только обсуждаются.

Куда обращаться, если просят слишком много денег?

Если в период ЧМ-2018 вы столкнетесь с фактами завышения установленной максимальной стоимости на гостиницу, такси или заметите поддельные товары, то вам необходимо обратиться в Роспотребнадзор с заявлением. Управление находится по адресу: проезд Георгия Митирева, 1.