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По каким критериям самарцы предложили оценивать работу управляющих компаний

Рейтинг эффективности УК в 2017 году будет сформирован до 1 июня.
 
В Самарской области зарегистрировано 259 управляющих компаний. Изначально планировалось составить рейтинг из 11 критериев – 5 пунктов должна была предложить Государственная жилищная инспекция, и еще 6 - сами управляющие компании. Однако в Общественной палате Самарской области посчитали, что в таком случае оценка деятельности УК получится предвзятой и однобокой. 
 
- Мы предложили учесть мнение органов местного самоуправления, которые непосредственно работают с населением. Сами граждане тоже могут оценить деятельность управляющих организаций, - рассказал председатель комиссии Общественной палаты по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Часовских sgpress.ru.
 
На сегодняшний день, по информации Виктора Часовских, рассматриваются следующие критерии оценки деятельности УК от жителей:
 
- Изменения в состоянии дома в результате деятельности УК:
 
5 баллов - заметно улучшается (значительные улучшения в техническом и санитарном состоянии);
 
4 балла – сохраняется (поддерживается) хорошее;
 
1 балл – удовлетворительное или плохое и не меняется в лучшую сторону;
 
0 баллов – ухудшается.
 
- Взаимодействие управляющей кампании с советом МКД: 
 
5 баллов – регулярно охотно взаимодействует в соответствии с условиями договора (встречи, приемка услуг, работ, рассмотрение предложений, представленных советом, предоставление информации по запросу совета, обучение членов совета);
 
4 балла – не всегда готова взаимодействовать, возникают временные трудности, серьезных претензий нет;
 
1 балл – взаимодействие ограничено отдельными нерегулярными встречами, есть серьезные претензии;
 
0 баллов – отказ от взаимодействия с советом.

- Работа УК по выполнению плана текущего ремонта (соответствие объема, сроков, качества услуг и работ):
 
5 баллов – полностью соответствуют плану, договору;
 
4 балла- есть отклонения от условий договора или плана работ, которые впоследствии устраняются;
 
1 балл – частые отклонения, не все устраняются, есть претензии;
 
0 баллов – серьезные претензии к выполнению работ.

- Представила ли УК полный отчет об исполнении плана работ по содержанию и ремонту вашего дома за прошедший год:
 
5 баллов – отчет представлен и содержит всю необходимую информацию об оказанных услугах и выполненных работах (плановые и фактические показатели, отклонения от плана и причины отклонений);
 
4 балла - отчет содержит информацию по плановым и фактическим показателям, но не указаны отклонения от плана и причины таких отклонений;
 
1 балл – представлен отчет только о фактически оказанных услугах и выполненных работах без сравнения с плановыми показателями;
 
0 баллов – отчет не представлен.
 
Дата: 16 апреля 2018 , 10:46
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: администрация Самары
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