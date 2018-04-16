По каким критериям самарцы предложили оценивать работу управляющих компаний

В Самарской области зарегистрировано 259 управляющих компаний. Изначально планировалось составить рейтинг из 11 критериев – 5 пунктов должна была предложить Государственная жилищная инспекция, и еще 6 - сами управляющие компании. Однако в Общественной палате Самарской области посчитали, что в таком случае оценка деятельности УК получится предвзятой и однобокой.

- Мы предложили учесть мнение органов местного самоуправления, которые непосредственно работают с населением. Сами граждане тоже могут оценить деятельность управляющих организаций, - рассказал председатель комиссии Общественной палаты по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Часовских sgpress.ru.

На сегодняшний день, по информации Виктора Часовских, рассматриваются следующие критерии оценки деятельности УК от жителей:

- Изменения в состоянии дома в результате деятельности УК:

5 баллов - заметно улучшается (значительные улучшения в техническом и санитарном состоянии);

4 балла – сохраняется (поддерживается) хорошее;

1 балл – удовлетворительное или плохое и не меняется в лучшую сторону;

0 баллов – ухудшается.

- Взаимодействие управляющей кампании с советом МКД:

5 баллов – регулярно охотно взаимодействует в соответствии с условиями договора (встречи, приемка услуг, работ, рассмотрение предложений, представленных советом, предоставление информации по запросу совета, обучение членов совета);

4 балла – не всегда готова взаимодействовать, возникают временные трудности, серьезных претензий нет;

1 балл – взаимодействие ограничено отдельными нерегулярными встречами, есть серьезные претензии;

0 баллов – отказ от взаимодействия с советом.





- Работа УК по выполнению плана текущего ремонта (соответствие объема, сроков, качества услуг и работ):

5 баллов – полностью соответствуют плану, договору;

4 балла- есть отклонения от условий договора или плана работ, которые впоследствии устраняются;

1 балл – частые отклонения, не все устраняются, есть претензии;

0 баллов – серьезные претензии к выполнению работ.





- Представила ли УК полный отчет об исполнении плана работ по содержанию и ремонту вашего дома за прошедший год:

5 баллов – отчет представлен и содержит всю необходимую информацию об оказанных услугах и выполненных работах (плановые и фактические показатели, отклонения от плана и причины отклонений);

4 балла - отчет содержит информацию по плановым и фактическим показателям, но не указаны отклонения от плана и причины таких отклонений;

1 балл – представлен отчет только о фактически оказанных услугах и выполненных работах без сравнения с плановыми показателями;

0 баллов – отчет не представлен.