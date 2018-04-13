Киноизмышлизм. «Плаб Б: к черту план А» - идеальная экранизация видеоигры (16+)
В последнее время мы наблюдаем большой интерес у киноделов к поп-культуре 80-90х, так называемую «новую ретро-волну». Благодаря этому на экраны выходят такие фильмы и сериалы, как «Очень странные дела», «Оно», «Первому игроку приготовиться». А еще киноделы вдруг вернулись к экранизации современных видеоигр, хотя еще несколько лет назад, после провала «Принца Персии», эта тема была у них не в почете. А теперь посмотрите: в 2016 году мы получили «Варкрафт», в 2017 году «Кредо убийцы», в 2018-м – «Tomb Raider: Лара Крофт». И все три картины были сняты за большие деньги. Но странное дело, выходит некий немецкий фильм со странным названием «Плаб Б: к черту план А» (Plan B: Scheiß auf Plan A), и понимаешь, что же было не так в перечисленных выше картинах. Ведь «План Б» - это больше видеоигровая экранизация, чем фильмы по мотивам настоящих игр.
По сюжету картины, в современном Берлине три друга-каскадера (турок Хан, кореец Чха и таец Фонг) никак не могут найти приличную работу. Они мечтают сняться в крутом боевике, но режиссеры не торопятся нанимать парней на работу. У них есть африканский приятель Юджин, работающий их никудышным менеджером. Однажды он договаривается о кастинге для ребят в некий низкобюджетный боевичок, который должен проходить в гараже на окраине города. Но так как Юджин не дружит с цифрами, каскадеры пришли совсем в другое место, где в тот момент группа бандитов допрашивала с пристрастием похищенную жену местного мафиози Габриэля. Дамочка, по мнению негодяев, знала местоположение 4 частей шифра от сейфа Габриэля, в котором хранится компромат почти на всю верхушку власти в Берлине. Чтобы не подставляться самим, бандиты взяли в заложники одного из горе-актеров, а остальных послали за шифром. Теперь нашим героям вместе с бестолковым африканским другом придется обежать весь Берлин, чтобы спасти друга.
Третья причина - это стилистика фильма. Он снят в духе 80-х, как по картинке, так и по музыкальному сопровождению, словом, новая ретро волна. Будьте готовы к крутым боям под эпическую синтетическую электронщину, когда противники орут в лицо друг другу, буквально излучая тестостерон. Будьте готовы к неоновым вывескам, шуткам в духе боевиков 80-х и сюжетных клише, старательно перенесенных оттуда же. По мне картинка получилась очень стильной. Местами фильм генерирует смешные шутки, местами глупые. Рейтинг фильма поднимает чрезмерная матерщина, но это могут быть вольности наших переводчиков. Лично я по-немецки не говорю, поэтому оригинал оценить не могу. В остальном же, какой-то похабщины или чрезмерной жестокости в фильме не наблюдается.
Едва ли вам что-то скажут имена немецких режиссеров Уфука Генка и Михаэля Попеску, а также сценариста Рафаэля Гарчиоло, ведь «План Б» стал их первым проектом. Попеску к тому выступил в нем и композитором. Имена главных актеров вам тоже, скорее всего, незнакомы. Отмечу лишь, что двое из них – Чарли Юн и Фонд Джианг – успели поработать в сериале «Марко Поло», а Джан Айдин играл роль второстепенного злодея в слабеньком фильме с Джеки Чаном «Кунг Фу Йога». Зато все трое – настоящие мастера единоборств и каскадеры. Из более или менее известных актеров в этом фильме можно выделить Гедеона Буркхарда, знакомого русскому зрителю по сериалу «Комиссар Рекс», и Юлию Дитце, отметившуюся в забавной фантастической комедии «Железное небо».
По сюжету картины, в современном Берлине три друга-каскадера (турок Хан, кореец Чха и таец Фонг) никак не могут найти приличную работу. Они мечтают сняться в крутом боевике, но режиссеры не торопятся нанимать парней на работу. У них есть африканский приятель Юджин, работающий их никудышным менеджером. Однажды он договаривается о кастинге для ребят в некий низкобюджетный боевичок, который должен проходить в гараже на окраине города. Но так как Юджин не дружит с цифрами, каскадеры пришли совсем в другое место, где в тот момент группа бандитов допрашивала с пристрастием похищенную жену местного мафиози Габриэля. Дамочка, по мнению негодяев, знала местоположение 4 частей шифра от сейфа Габриэля, в котором хранится компромат почти на всю верхушку власти в Берлине. Чтобы не подставляться самим, бандиты взяли в заложники одного из горе-актеров, а остальных послали за шифром. Теперь нашим героям вместе с бестолковым африканским другом придется обежать весь Берлин, чтобы спасти друга.
Вы спросите: а зачем нам смотреть фильм с неизвестными актерами и предельно дурацким сюжетом в духе немецкого порно? Разберемся по порядку. Во-первых, это почти идеальная экранизация видеоигры про мордобои. За каждой частью шифра герои приходят в совершенно новое место, будь то стриптиз-бар или кладбище, где приходится сражаться с боссами и их приспешниками. Считай, что они проходят уровень за уровнем, как в игре: там подерутся с кучкой гопников, тут с боевой блондинкой, потом с таинственными культистами в рясах и их мистическим предводителем, и далее в том же духе. Концептуально и структурно фильм напоминает «Скотт Пилигрим против всех», который был тоже неформальной экранизацией игры в жанре «битемап» (надавай всем лещей). Сюжет здесь не играет особой роли, и придираться к нему не нужно. Он здесь лишь для того, чтобы связывать между собой боевые сцены, которых в фильме очень много и все они поставлены отлично. Как я отмечал выше, главные актеры в фильме – это настоящие каскадеры и мастера боевых искусств, поэтому все трюки и драки они выполняют сами. Хореография поединков радует глаз, мы наблюдаем длинные, сочные планы, на которых отчетливо видно, как герои наносят удары и выполняют трюки. Это вам не бешенная монтажная склейка кадров, как в какой-нибудь «Заложнице», где актеры совершенно не владеют боевыми искусствами. Поэтому постановка экшена и его разнообразие – это одна из причин смотреть фильм.
Вторая причина - это фактор ностальгии. Я не случайно упомянул «Первому игроку приготовиться», который также пытался давить на ностальгию и изобилует отсылками к поп-культуре 80-х. Якобы отсылками, потому что показать Бэтмена и сказать, смотрите, у нас тут Бэтмен – это не совсем пасхалка. Настоящая отсылка – это некая аллюзия, загадка, которую должен разгадать зритель и понять, что же она значит. И «План Б» с этим справляется куда лучше. Конечно, в фильме есть и прямые цитаты, например, постеры Сильвестра Сталлоне на стене, на фоне которых Хан позирует перед зеркалом, изображая лейтенанта Кобретти из фильма «Кобра». Или когда герои косплеят определенных персонажей, прямо говоря: «Я надел костюм Брюса Ли или Марти Макфлая». Но встречаются и более тонкие намеки, например, клуб «Красная Жара». А еще каждая поездка героев за очередной частью шифра выделена в фильме в отдельную главу со своим названием. Например, «Большой переполох в маленьком Стамбуле» или «Ночной триллер». Вот здесь вам дается возможность погадать, на какие фильмы ссылаются авторы.
Третья причина - это стилистика фильма. Он снят в духе 80-х, как по картинке, так и по музыкальному сопровождению, словом, новая ретро волна. Будьте готовы к крутым боям под эпическую синтетическую электронщину, когда противники орут в лицо друг другу, буквально излучая тестостерон. Будьте готовы к неоновым вывескам, шуткам в духе боевиков 80-х и сюжетных клише, старательно перенесенных оттуда же. По мне картинка получилась очень стильной. Местами фильм генерирует смешные шутки, местами глупые. Рейтинг фильма поднимает чрезмерная матерщина, но это могут быть вольности наших переводчиков. Лично я по-немецки не говорю, поэтому оригинал оценить не могу. В остальном же, какой-то похабщины или чрезмерной жестокости в фильме не наблюдается.
В итоге, лично я получил от фильма море удовольствия: понастольгировал по боевикам ушедшей эпохи, посмеялся над шутками и отсылками, насладился качественно поставленными поединками. Если вам хочется того же, то рекомендую фильм к просмотру. При условии, что в боевиках вам не так важен сюжет и известность актеров.
Приятного просмотра!
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