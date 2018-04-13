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В драмтеатре установят бюст Вячеслава Гвоздкова

20 апреля в 15:00 в фойе Самарского академического театра драмы состоится торжественное мероприятие, посвященное памяти заслуженного деятеля искусств РФ, бывшего генерального директора и художественного руководителя театра Вячеслава Гвоздкова. 

20 апреля ему бы исполнился 71 год. К этой дате в театре приурочили открытие бюста Вячеслава Гвоздкова.
Дата: 13 апреля 2018 , 12:42
220
Автор текста: Ирина Кириллова
Автор фото: dramtheatre.ru
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