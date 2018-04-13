В драмтеатре установят бюст Вячеслава Гвоздкова

20 апреля в 15:00 в фойе Самарского академического театра драмы состоится торжественное мероприятие, посвященное памяти заслуженного деятеля искусств РФ, бывшего генерального директора и художественного руководителя театра Вячеслава Гвоздкова.



20 апреля ему бы исполнился 71 год. К этой дате в театре приурочили открытие бюста Вячеслава Гвоздкова.