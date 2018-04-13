В Куйбышевском районе начали вывозить мусор



От жителей Куйбышевского района Самары поступили многочисленные жалобы на невывоз мусора. В лучшем случае мусорные баки очищались раз в неделю. Проблема коснулась территорий, которые обслуживает УК ООО «Куйбышевский ПЖРТ».



Вопрос назрел остро, поднимался и на встрече главы Самары Елены Лапушкиной с жителями Куйбышевского района. Только за последние три месяца районной административной комиссией было составлено 174 протокола об административном правонарушении. По 107 протоколам вынесено решение о наложении штрафов на общую сумму в 689 тысяч рублей. Но управляющая организация должным образом не реагировала и продолжала игнорировать свои обязанности.



- Ежедневно специалисты выезжают на контейнерные площадки, смотрят, в каком состоянии они находятся. Управляющая компания, которая отвечает за вывоз мусора, несет наказание. В следующую среду на заседании административной комиссии района будет рассмотрено еще порядка 80 дел, и, соответственно, еще будут наложены штрафы»,- сообщил глава Куйбышевского внутригородского района Самары Александр Моргун.



Как пояснил представитель компании Александр Мамонов, у нее сменился собственник. До недавнего времени вывоз ТБО осуществлялся собственными мусоровозами УК и арендованной спецтехникой. Но арендодатель в одностороннем порядке расторг договоры с ПЖРТ.



- По этой причине мы не могли вывозить мусор. Мы наняли сторонние организации, которые дали самосвалы, погрузчики и людей. Также администрация помогла найти подрядчиков. Чтобы быстрее выполнить весь объем, организуем круглосуточные работы, и далее – по нормативному графику – ежедневный вывоз с каждой площадки, подбор мусора возле контейнеров и подметание, - сообщил Александр Мамонов.



Всего в ведении «Куйбышевского ПЖРТ» более 130 контейнерных и бункерных площадок. Управляющей организации поставлена задача - справиться с основным объемом работ в течение суток. Помимо этого, с понедельника, 16 апреля, на площадках металлические контейнеры заменят на более практичные пластиковые. Мусоровозам с боковой загрузкой работать с ними будет удобнее – автомобили жителей, припаркованные у площадок, не будут препятствовать вывозу мусора.



Профильными службами осуществляется постоянный мониторинг состояния площадок по всем адресам. Решение проблемы в Куйбышевском районе держат на жестком контроле районная и городская администрации.