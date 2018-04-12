По площади Куйбышева пройдет «Бессмертный полк»
Это произойдет в День Победы, 9 Мая.
Чтобы стать участником акции «Бессмертный полк», нужно изготовить портрет героя Великой Отечественной войны в формате А3 или А2, поместив фотографию на плотную основу.
Построение «Бессмертного полка» в Самаре будет происходить 9 мая с 9:00 до 10:15 на улице Молодогвардейской на участке от Некрасовской до Ленинградской. Пройти к месту сбора можно через три КПП:
- со стороны улицы Высоцкого в границах улиц Галактионовской и Молодогвардейской;
- со стороны улицы Некрасовской в границах улиц Галактионовской и Молодогвардейской;
- со стороны улицы Некрасовской в границах улиц Чапаевской и Молодогвардейской.
Ориентировочно с 10:15 участники акции начнут выстраиваться на улице Молодогвардейской в одну монолитную колонну. После завершения прохождения парадных воинских расчетов и военной техники колонна «Бессмертного полка» выйдет на площадь Куйбышева, на которой в этот момент будут находиться более 20 тысяч зрителей.
Организацией сбора и построения участников акции в Самаре занимается Самарский союз молодежи. Более подробную информацию об акции можно получить по телефонам: 332-31-86, 332-77-12, на сайте Самарского союза молодежи www.samara.ruy.ru, департаменте по делам молодежи Самарской области, в администрациях районов города Самары.
Помощь в безвозмездном изготовлении фотографий можно получить в администрациях районов Самары, в Центральной городской детской библиотеке (ул. Аэродромная, д.16а), в Центральной городской библиотеке имени Н.Крупской (ул. Самарская, д.190б), где заявки от жителей будут приниматься до 3 мая.
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