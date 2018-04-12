В Самаре выбирают гостиницы для размещения футбольных команд во время ЧМ-2018
Сбор документов от отелей будет проводиться с четверга, 12 апреля, по среду, 18 апреля.
Победителей отбора определят с 19 апреля по 10 мая. В отелях, которые пройдут отбор, будут размещаться гости и участники Чемпионата мира по футболу: VIP-персоны, команды и их тренеры, представители оргкомитета Россия-2018, спонсоры и СМИ. Расходы этим гостиницам возместят за счет субсидий из областного бюджета.
Отели не должны находиться дальше 30 километров от стадиона «Самара Арена». Юрлицо должно быть зарегистрировано в России. У гостиниц не должно быть долгов и неоплаченных штрафов.
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