В Самаре выбирают гостиницы для размещения футбольных команд во время ЧМ-2018

Победителей отбора определят с 19 апреля по 10 мая. В отелях, которые пройдут отбор, будут размещаться гости и участники Чемпионата мира по футболу: VIP-персоны, команды и их тренеры, представители оргкомитета Россия-2018, спонсоры и СМИ. Расходы этим гостиницам возместят за счет субсидий из областного бюджета.

Отели не должны находиться дальше 30 километров от стадиона «Самара Арена». Юрлицо должно быть зарегистрировано в России. У гостиниц не должно быть долгов и неоплаченных штрафов.