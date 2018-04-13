В Самаре пройдет встреча с телеведущим и писателем Сергеем Шаргуновым

14 апреля, в Самарском университете (ул. Академика Павлова, 1, конференц-зал на 2-м этаже) состоится круглый стол с участием радио- и телеведущего, писателя, депутата Государственной думы Федерального собрания РФ Сергея Шаргунова.

Его организатор - Центр духовно-нравственного воспитания «Слово» при поддержке Министерства культуры Самарской области.

Сергей Шаргунов - лауреат национальной премии «Большая книга», независимой премии «Дебют» в номинации «Крупная проза», государственной премии Москвы в области литературы и искусства, Горьковской литературной премии, дважды финалиста премии «Национальный бестселлер». Круглый стол «Восемнадцатый год двух столетий: уроки и параллели» будет посвящен актуальным вопросам современности.

Мероприятие пройдет в два этапа:

11:00 - 13:00 встреча со студентами гуманитарных направлений Самарских вузов;

15:00 – 17:00 встреча с преподавателями, писателями, сотрудниками библиотек, духовенством.