Депутаты самарской губдумы предлагают разрешить «курилки» в больницах
По мнению некоторых специалистов, полный отказ от курения может навредить некоторым больным.
Депутат Самарской губернской думы Николай Ренц, который по совместительству является главным врачом городской клинической больницы № 5 Тольятти, считает, что ограничения на курение табака на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг, нужно снять. Например, оборудовать в медучреждениях специальные места для курения. Дело в том, что, по мнению ряда медицинских специалистов, полный запрет на курение табака в больницах является вредным для заядлых курильщиков, которые находятся на стационарном лечении с заболеваниями, не связанными с данной пагубной привычкой, и вынуждены резко бросить курить.
В четверг, 12 апреля, депутаты Самарской губернской думы на комитете по здравоохранению поддержали инициативу Николая Ренца и рекомендовали рассмотреть ее на ближайшем пленарном заседании. Если инициативу одобрят и там, то затем направят ее в Госдуму.
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