На аукционе в США продают отлитые на самарском «Прогрессе» монеты с Белкой и Стрелкой

На аукционе в США в Российский день космонавтики в числе прочих лотов выставили на продажу три памятные монеты с изображением собак Белки и Стрелки, Лайки и Чернушки. Монеты отлили на самарском РКЦ «Прогресс» в 2005 и 2007 годах из металла, побывавшего в космосе. Начальная цена за лот с тремя монетами – 200 долларов.