12 апреля 2018 года,
16:02
$ 64.06    79.28   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Поезд из Нижневартовска в Самару эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Инцидент произошел в Челябинске в среду, 11 апреля.
 
Примерно в 15:52 неизвестные сообщили о минировании состава. Спецслужбы на час задержали поезд №87 сообщением «Нижневартовск – Самара». На месте работали взрывотехники, все пассажиры были эвакуированы на привокзальную площадь, сообщает пресс-служба ЮУЖД.
 
Сообщение о минировании не подтвердилось. Поезд продолжил движение по маршруту в 17:32 по московскому времени. 
 
Дата: 12 апреля 2018 , 10:23
160
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Самаре при реставрации жилого дома на Молодогвардейской обнаружили старинную кирпичную кладку
12 апреля 2018
107
В Самаре при реставрации жилого дома на Молодогвардейской обнаружили старинную кирпичную кладку
По площади Куйбышева пройдет «Бессмертный полк»
12 апреля 2018
118
По площади Куйбышева пройдет «Бессмертный полк»
В Самаре выбирают гостиницы для размещения футбольных команд во время ЧМ-2018
12 апреля 2018
141
В Самаре выбирают гостиницы для размещения футбольных команд во время ЧМ-2018
В Самаре отметят «Красную Горку»
12 апреля 2018
191
В Самаре отметят «Красную Горку»
В Самаре памятник Высоцкому могут установить в сквере у
12 апреля 2018
157
В Самаре памятник Высоцкому могут установить в сквере у "Шанхая"
Депутаты самарской губдумы предлагают разрешить «курилки» в больницах
12 апреля 2018
245
Депутаты самарской губдумы предлагают разрешить «курилки» в больницах
Актриса «СамАрта» Татьяна Наумова о новой постановке про «каменные джунгли»
12 апреля 2018
141
Актриса «СамАрта» Татьяна Наумова о новой постановке про «каменные джунгли»
Самое самарское. Космический Куйбышев
12 апреля 2018
159
Самое самарское. Космический Куйбышев
На аукционе в США продают отлитые на самарском «Прогрессе» монеты с Белкой и Стрелкой
12 апреля 2018
168
На аукционе в США продают отлитые на самарском «Прогрессе» монеты с Белкой и Стрелкой
Лента новостей
12 апреля 2018 , 14:27
118
По площади Куйбышева пройдет «Бессмертный полк»
Это произойдет в День Победы, 9 Мая.
12 апреля 2018 , 14:08
141
В Самаре выбирают гостиницы для размещения футбольных команд во время ЧМ-2018
Сбор документов от отелей будет проводиться с четверга, 12 апреля, по среду, 18 апреля.
12 апреля 2018 , 15:05
107
В Самаре при реставрации жилого дома на Молодогвардейской обнаружили старинную кирпичную кладку
На почти 50 кирпичах стоят клейма трех заводов, когда-то работавших в нашем городе.
12 апреля 2018 , 13:30
191
В Самаре отметят «Красную Горку»
Праздник начнется в 10:00 в субботу, 14 апреля на площадке у Дворца бракосочетания Самары.
12 апреля 2018 , 13:23
157
В Самаре памятник Высоцкому могут установить в сквере у "Шанхая"
Раньше он стоял рядом у теперь уже снесенного Дворца спорта.
12 апреля 2018 , 13:12
245
Депутаты самарской губдумы предлагают разрешить «курилки» в больницах
По мнению некоторых специалистов, полный отказ от курения может навредить некоторым больным.
12 апреля 2018 , 12:19
141
Актриса «СамАрта» Татьяна Наумова о новой постановке про «каменные джунгли»
Одна из самых интересных и ярких премьер прошлого сезона - спектакль «Сказки...
12 апреля 2018 , 12:05
159
Самое самарское. Космический Куйбышев
Там, где бульвар Рамбла упирается в море, стоит высокая колонна, увенчанная фигурой мужчины....
12 апреля 2018 , 11:12
168
На аукционе в США продают отлитые на самарском «Прогрессе» монеты с Белкой и Стрелкой
Торги откроются в четверг, 12 апреля, и продлятся до 19 апреля.
12 апреля 2018 , 10:41
182
В Самаре открылась выставка иллюстратора Сергея Цедилова
Выставка посвящена 40-летию его творческой деятельности. 
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самаре в этом году отремонтируют около 40 участков дорог. Список
20 марта 2018
3409
1
В Самаре в этом году отремонтируют около 40 участков дорог. Список
Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные...
15 марта 2018
2070
В Самарской области достроят кардиологический центр
Об этом сообщил врио губернатора Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале...
В Самаре появились места памяти жертв трагедии в Кемерово
27 марта 2018
1954
В Самаре появились места памяти жертв трагедии в Кемерово
Жители оставляют на улицах игрушки и цветы в память о детях, погибших при пожаре в ТЦ...
28 марта 2018
1940
В Самаре перекрыто движение по Ново-Садовой из-за бесхозной сумки
Подозрительный предмет обнаружен в районе бывшего ДК «Современник».  
В Самарской области столкнулись четыре машины, погиб мужчина
19 марта 2018
1749
В Самарской области столкнулись четыре машины, погиб мужчина
Авария произошла в понедельник, 19 марта, в 10:20 в Красноярском районе.
В апреле изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевского Моря
26 марта 2018
844
В апреле изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевского Моря
С 1 апреля поезд № 6302/6301 по рабочим дням будет ходить от станции Пятилетка (отпр. 4.50) до...
В Самаре в 2018 году картами отремонтируют 38 участков дорог. Список улиц
2 апреля 2018
633
1
В Самаре в 2018 году картами отремонтируют 38 участков дорог. Список улиц
Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
В музее Алабина пройдет геологический праздник
14 марта 2018
351
В музее Алабина пройдет геологический праздник
Маленьких самарцев приглашают посетить 31 марта мероприятие «Юные геологи» (4+).
Фестиваль баскетбола «Звезды в Самаре» будут транслировать по телевидению
14 марта 2018
895
Фестиваль баскетбола «Звезды в Самаре» будут транслировать по телевидению
Мероприятие можно будет посмотреть в 18.00 на канале «Россия 24».
На счет «АвтоВАЗагрегата» поступили почти 68 млн рублей для погашения долгов по зарплате
14 марта 2018
359
На счет «АвтоВАЗагрегата» поступили почти 68 млн рублей для погашения долгов по зарплате
Такую информацию представил конкурсный управляющий предприятия.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.