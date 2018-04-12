Поезд из Нижневартовска в Самару эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Инцидент произошел в Челябинске в среду, 11 апреля.
Примерно в 15:52 неизвестные сообщили о минировании состава. Спецслужбы на час задержали поезд №87 сообщением «Нижневартовск – Самара». На месте работали взрывотехники, все пассажиры были эвакуированы на привокзальную площадь, сообщает пресс-служба ЮУЖД.
Сообщение о минировании не подтвердилось. Поезд продолжил движение по маршруту в 17:32 по московскому времени.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
12 апреля 2018
118
12 апреля 2018
191
12 апреля 2018
157
12 апреля 2018
245
12 апреля 2018
159
12 апреля 2018 , 14:27
118
Это произойдет в День Победы, 9 Мая.
12 апреля 2018 , 14:08
141
Сбор документов от отелей будет проводиться с четверга, 12 апреля, по среду, 18 апреля.
12 апреля 2018 , 15:05
107
На почти 50 кирпичах стоят клейма трех заводов, когда-то работавших в нашем городе.
12 апреля 2018 , 13:30
191
Праздник начнется в 10:00 в субботу, 14 апреля на площадке у Дворца бракосочетания Самары.
12 апреля 2018 , 13:23
157
Раньше он стоял рядом у теперь уже снесенного Дворца спорта.
12 апреля 2018 , 13:12
245
По мнению некоторых специалистов, полный отказ от курения может навредить некоторым больным.
12 апреля 2018 , 12:19
141
Одна из самых интересных и ярких премьер прошлого сезона - спектакль «Сказки...
12 апреля 2018 , 12:05
159
Там, где бульвар Рамбла упирается в море, стоит высокая колонна, увенчанная фигурой мужчины....
12 апреля 2018 , 11:12
168
Торги откроются в четверг, 12 апреля, и продлятся до 19 апреля.
12 апреля 2018 , 10:41
182
Выставка посвящена 40-летию его творческой деятельности.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
20 марта 2018
3409
1
Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные...
15 марта 2018
2070
Об этом сообщил врио губернатора Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале...
27 марта 2018
1954
Жители оставляют на улицах игрушки и цветы в память о детях, погибших при пожаре в ТЦ...
28 марта 2018
1940
Подозрительный предмет обнаружен в районе бывшего ДК «Современник».
19 марта 2018
1749
Авария произошла в понедельник, 19 марта, в 10:20 в Красноярском районе.
26 марта 2018
844
С 1 апреля поезд № 6302/6301 по рабочим дням будет ходить от станции Пятилетка (отпр. 4.50) до...
2 апреля 2018
633
1
Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
14 марта 2018
351
Маленьких самарцев приглашают посетить 31 марта мероприятие «Юные геологи» (4+).
14 марта 2018
895
Мероприятие можно будет посмотреть в 18.00 на канале «Россия 24».
14 марта 2018
359
Такую информацию представил конкурсный управляющий предприятия.