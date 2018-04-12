Поезд из Нижневартовска в Самару эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Примерно в 15:52 неизвестные сообщили о минировании состава. Спецслужбы на час задержали поезд №87 сообщением «Нижневартовск – Самара». На месте работали взрывотехники, все пассажиры были эвакуированы на привокзальную площадь, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Сообщение о минировании не подтвердилось. Поезд продолжил движение по маршруту в 17:32 по московскому времени.