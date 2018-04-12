Глава Самары взяла на контроль урегулирование конфликта между жителями и управляющими компаниями
Осенью прошлого года 48 домов Советского района сменили управляющую компанию - вместо «ЖКС» их теперь обслуживает «Возрождение». В городскую и районную администрации, а также в прокуратуру стали поступать жалобы от людей, уверяющих, что передача зданий была произведена незаконно, а протоколы общих собраний фальсифицированы. Чтобы разобраться в ситуации, вчера с инициативными жителями встретилась глава города Елена Лапушкина. Стоит отметить, что на прошлой неделе проблему также обсуждали с представителями администрации Советского района, но согласия достичь так и не удалось.
Мнения граждан разделились. Жильцы одних домов заявили, что процесс передачи прошел законно, как и положено, были проведены общие собрания, и к обслуживанию «Возрождения» у них нареканий нет. Другие посчитали, что переход в новую управляющую компанию состоялся без их согласия, и высказали пожелание вернуться в «ЖКС».
- Мы провели собрание всех собственников, - говорит старший по дому №29 на улице Средне-Садовой Валерий Городенков. - Тех, кто не смог на нем присутствовать, я обошел лично, собрал подписи за переход в «Возрождение». Более половины владельцев квартир решение поддержали. Все законно, работой новой управляющей компании мы довольны.
Председатель совета дома №115 на улице Гагарина Марина Дьячкова рассказала, что в их случае, наоборот, переход от одной управляющей компании к другой прошел очень «некрасиво». Людям сказали, что этот процесс не что иное, как смена названия организации. И лишь потом выяснилось, что новая управляющая компания является другим юридическим лицом. Граждане возмутились таким подходом и теперь планируют вернуться в «ЖКС».
- Нам было важно встретиться с инициативными жителями, чтобы понять ситуацию изнутри, - пояснил глава районной администрации Вадим Бородин. - Необходимо было узнать, согласны ли жители со сменой управляющей компании, а также установить, имели ли место нарушения прав граждан.
Выяснилось, что у людей накопилось немало вопросов, связанных с переходом из одной управляющей компании в другую. Их они озвучили на встрече с главой города. В частности, многие интересовались, как им сохранить социальные льготы на оплату коммунальных услуг, если УК «Возрождение» пока не заключила соглашение с областным министерством социально-демографической политики. Елена Лапушкина обещала взять эту тему на личный контроль.
Другой наболевший вопрос связан с взносом коммунальных платежей. Из-за неразберихи с управляющими компаниями жители по три месяца не получают квитанции на оплату воды, электроэнергии. Первый заместитель главы города Владимир Василенко посоветовал гражданам во избежание задолженностей перечислять средства напрямую на расчетные счета ресурсоснабжающим организациям.
Люди также поинтересовались, нужно ли оплачивать квитанции «Возрождения», если они планируют вернуться в «ЖКС». И как в этом случае быть, например, с оплатой за текущий ремонт - за этот недолгий период воспользоваться этой услугой они не смогут, а сумма с целого дома набирается весьма значительная.
- Вы обязательно должны оплачивать услуги той компании, за которой закреплен ваш дом согласно реестру, - прокомментировала руководитель Центрального управления жилищного надзора областной Государственной жилищной инспекции Светлана Ерофеева. - Если какая-то услуга не была предоставлена в тот период, когда дом находился в управлении этой организации, вы можете составить акт о ее отсутствии, и тогда организация должна сделать перерасчет и вернуть деньги.
- Только сами горожане вправе выбирать управляющую компанию, - подытожила Елена Лапушкина. - Никто не имеет права оказывать на них давление, не считаться с их мнением и ставить перед свершившимся фактом. Сейчас жителям предстоит решить, пожелают они остаться в «Возрождении» или вернуться в «ЖКС». Мы примем любое их решение, лишь бы оно было понятным, прозрачным и законным. А также сделаем все, что зависит от нас, чтобы смена управляющей компании прошла безболезненно.
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