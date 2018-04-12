Дмитрий Азаров назвал ключевые направления развития Самарской области

Азаров говорил как о стратегических вещах, так и точечных проблемах. Он был сравнительно краток: весь спич, произнесенный в «МТЛ Арене», занял 1 час 28 минут. Слушателями стали чиновники и депутаты всех уровней, руководители муниципалитетов, директора предприятий и учреждений, лидеры общественных организаций.

Экономика и «разливайки»

Главными вызовами, стоящими перед Самарской областью, глава региона назвал выход из петли нулевых темпов развития, создание условий для технологического, инфраструктурного прорыва и радикальное изменение качества жизни жителей региона.

- На протяжении последних лет экономика региона фактически топчется на месте. Один процент роста валового регионального продукта в прошлом году ни в коей мере не должен никого успокаивать. Мы - единственный регион в Приволжском федеральном округе, где три года подряд падало промышленное производство, - констатировал врио губернатора. - Падение инвестиций за три года в целом составило 33,7 процента. Это означает, что существенных предпосылок для роста в предыдущий период заложено не было.

Импульсом развития промышленности может стать реализация стратегических проектов. В химпроме это проект создания комплекса мирового уровня по производству полимеров. В автомобилестроении драйверами роста должны стать локализация производства автокомпонентов, разработка и внедрение новых технологий. Авиакосмический кластер, который ориентирован в основном на гособоронзаказ, должен увеличивать выпуск продукции гражданского и двойного назначения.

Руководитель области подчеркнул, что ресурсы роста за счет бюджетной накачки исчерпаны, наращивать долги регион уже не может. За пять лет объем государственного долга Самарской области вырос вдвое: с 33,8 млрд рублей на начало 2012 года до 67,5 млрд в 2017-м.

Поэтому главная задача заключается в стимулировании частной инициативы, привлечении инвестиций в регион. Для этого бизнес должен быть защищен от рейдерства, от дополнительных обременений.

- Мы должны всеми доступными способами обеспечивать защиту самарских производителей, помочь им стать конкурентоспособными, - сказал Азаров. - В этом вопросе я прошу антимонопольную службу не видеть нарушений законодательства там, где их нет.

От общего он перешел к частному и заявил, что власть будет поддерживать не все виды бизнеса.

- В первую очередь это относится к огромному количеству «разливаек», открытых на первых этажах жилых домов, - сообщил глава региона. - Пусть там будут магазины первой необходимости, парикмахерские, ремонтные мастерские, но не эти рассадники криминала. На них постоянно жалуются жители, чьи права на отдых, на безопасность постоянно нарушаются. Именно поэтому мною отклонен закон Самарской области о снятии региональных ограничений на торговлю в таких заведениях, принятый губернской думой 27 марта.

На это заявление зал отреагировал аплодисментами. Захватило ли общим порывом присутствовавших депутатов, увы, разглядеть не удалось.

Все сам

По словам Азарова, руководители региональных министерств должны нести персональную ответственность за инвестиционные проекты в подведомственной сфере.

- Это же нонсенс, когда 4,5 миллиарда рублей выделяется из бюджета на производственную инфраструктуру Сергиевской птицефабрики, при этом якорного инвестора до сих пор нет, - привел он легендарный пример. - Министерство этим вообще не занимается, и нет никаких предложений. При нынешней системе «коллективной безответственности» спросить некого. Так дело не пойдет.

Глава региона вкратце обозначил перспективу своим подчиненным: каждый министр должен знать об инвестпроектах в профильной сфере все, должен лично обеспечивать режим наибольшего благоприятствования компании, вкладывающей деньги в развитие губернии.

- При этом курирование ста самых крупных проектов региона намерен осуществлять лично, - заявил Азаров.

Медицина и валидол

Руководитель области напомнил, что Владимир Путин обозначил приоритетную задачу для государства на ближайшие годы - сбережение людей. Азаров сообщил, что за годы, прошедшие с запуска приоритетного национального проекта «Здоровье», объемы оказания высокотехнологичной помощи в Самарской области выросли в десять раз.

В 2017 году младенческая смертность составила 4,3 случая на 1000 родившихся (это уровень Канады или Великобритании, например). Материнская смертность в 2017 году была равна нулю. Пошли вниз показатели таких социальных болезней, как туберкулез, алкоголизм и наркомания.

- Президент ставит задачу - увеличить среднюю продолжительность жизни в стране до 80 лет и более. Задача колоссальная сама по себе, но реализуемая. По оценке заместителя председателя правительства Ольги Голодец, при нашем уровне вложений в здравоохранение мы должны были уже сейчас иметь продолжительность жизни на уровне 75 лет, а по факту она у нас в области 71,7 года. Это ниже, чем у всех наших соседей, - сказал Азаров.

Он назвал «народными деньгами, закопанными в землю» недостроенные объекты здравоохранения.

- По всем точкам провести ревизию, по перспективным объектам привлечь инвесторов для завершения строительства. Там, где это оправданно, сделать за счет бюджетных средств, - поручил он.

Глава региона добавил, что он получает обращения от жителей Самарской области, которые жалуются, что в медучреждениях они нередко видят равнодушие и формализм.

- В целом по области качеством медицинской помощи удовлетворено менее трети жителей. Этот показатель не растет, несмотря на многомиллиардные вложения. Это позор, что по оперативности «скорой помощи» мы находимся в восьмом десятке из 85 регионов страны, - оперировал статистическими данными врио губернатора.

Он заявил, что по уровню коррумпированности здравоохранение оказалось в числе самых неблагополучных сфер.

- Например, в одной из поликлиник Самары, которую мы проверили в этом году, закупочные цены на лекарства превышали розничные цены до пяти раз. Цена на валидол была завышена в два с половиной раза. Это нужно немедленно менять: либо министерский контроль будет налажен, либо в министерстве этим будут заниматься другие люди. Электронная запись к врачам практически не работает. В Самарской области назрела серьезная организационная реформа в системе здравоохранения, - поставил диагноз Азаров.

Агропром и «цифра»

По словам Азарова, необходимо максимально диверсифицировать набор сельхозкультур, которые выращивают в регионе. Нужно больше внимания уделять культурам с высоким экспортным потенциалом - твердой яровой пшенице, масленичным культурам. Он предложил активнее заняться производством соков, выращиванием цветов, где доля самарских производителей ничтожно мала, а емкость рынка исчисляется миллиардами рублей.

Необходимо шире применять современные методы мелиорации - синхронизировать системы полива с метеостанциями, точечный полив, соблюдение оптимального режима влажности.

- Минсельхозу надо очень серьезно задуматься, почему у нас только десятая часть хозяйств использует цифровые технологии, - поставил задачу Азаров. - Хотя есть продвинутые хозяйства, которые благодаря этому дают удивительные результаты, в том числе по урожайности.

Глава региона констатировал, что Самарская область обеспечена собственным молоком и мясом менее чем на 60%. В последние годы практически исчезло собственное птицеводство.

- Развитие животноводства - это вопрос продовольственной безопасности, - сказал он. - Надо найти свою нишу, где обладаем уникальными компетенциями, где мы эффективнее. Животноводство в сельском хозяйстве - это следующий технологический передел, создающий добавочную стоимость, это новые рабочие места, круглогодичная занятость.

Говорил Азаров и о продвижении местных брендов.

- На современном рынке товары без имени покупаются гораздо хуже, - заявил он. - Люди платят за имя потому, что связывают его с качеством товара, репутацией марки. Необходимо в этом году подготовить проект «Самарское качество» на основе системы добровольной сертификации.

Управление и управленцы

Дмитрий Азаров сказал, что стагнация носит зачастую не экономический, а управленческий характер.

- Изменения в экономике, обществе происходят не сами по себе, их осуществляют люди. На власти здесь лежит особая ответственность, - заметил глава региона. - Чтобы изменить тренды развития Самарской области, чтобы улучшить жизнь людей, нам нужно прежде всего переформатировать власть в регионе. Это не значит, что мы должны устраивать кадровые зачистки, революции губернского масштаба. Нам нужна не смена вывесок, а новое качество управления, адекватное новому времени, новым вызовам.

По его словам, надо внедрять новые технологии управления. Это касается прежде всего жилищно-коммунального хозяйства: работа с системами «Умный дом», «Умный город» должна стать обычным делом для муниципалитетов.

При этом все должно начинаться с финансовой прозрачности отношений с управляющими компаниями и поставщиками коммунальных услуг. Любой житель области должен иметь возможность контролировать каждый свой рубль. На основании оценок жителей домов должны приниматься решения о выдаче и продлении лицензий управляющим компаниям.

- Цифровизация управления должна стать в ближайшие годы доминирующим трендом. Это требование эффективности в XXI веке, - подчеркнул врио губернатора.

Другой «кит» современной системы управления - открытость. Бюджеты всех учреждений должны быть открытыми, а их эффективность надлежит оценивать потребителям. Причем оценки должны быть сугубо адресными.

- Люди должны оценивать качество работы конкретных учреждений, услугами которых они пользуются, - сказал Азаров. - Нельзя опираться на какие- то усредненные показатели качества - например, медицинских услуг или образования в регионе. С тем же успехом мы можем выписывать рецепт лечения, ориентируясь на среднюю температуру по больнице.

Если резюмировать все, произнесенное Азаровым, то больше всего претензий прозвучало по поводу управления системой здравоохранения, экономическим развитием. Нелицеприятно он прошелся по организации дорожного ремонта и тому, как прежде решали проблемы обманутых дольщиков. И совершенно в лоб сказал, что ожидаемых результатов не показывают региональный наноцентр, Корпорация развития Самарской области и Агентство по привлечению инвестиций.





ЧМ и здравый смысл

Конечно, было затронуто и событие, под знаком которого регион живет уже несколько лет, - Чемпионат мира по футболу.

- Мы подошли к очень важному рубежу. Близится к завершению колоссальная по масштабам работа по подготовке Самары к событию мирового значения. Благодарю всех, кто помогал и помогает готовить регион к нему, - сказал Азаров. - Теперь нам нужно достойно, красиво встретить гостей, провести Чемпионат так, чтобы десятки тысяч гостей со всего мира, которые приедут сюда, и сотни миллионов, которые увидят Самару по телевизору, запомнили этот футбольный праздник на всю жизнь. Чтобы они увидели, какая прекрасная у нас страна, как хороши Волга и Самарская область, какие открытые и дружелюбные наши люди, чтобы запомнили широту и щедрость волжской души, радость человеческого общения.

Речь шла и о реализации президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом сезоне в регионе планируется благоустроить 151 объект. Общественные пространства выбирали жители региона в ходе голосования: в нем приняли участие около миллиона человек.

Азаров дал совершенно четкий посыл: в этом году проколов в выполнении программы (как это случилось в 2017-м) быть не должно.

- Предупреждаю всех глав муниципалитетов: мы вместе с активными жителями будем жестко контролировать сроки и качество работ. Выходить за пределы сентября нельзя. Ставить лавочки, разбивать клумбы, когда идет снег, - такое издевательство над здравым смыслом больше не пройдет, - подчеркнул Азаров.

Елена Лапушкина, глава Самары:

- Все вопросы, которые были поставлены Дмитрием Игоревичем в послании, актуальны и злободневны. Это и образование, и здравоохранение, и благоустройство, и подготовка к Чемпионату мира по футболу, и масса других вопросов, которые напрямую касаются каждого муниципалитета и всего региона. Цели, которых нужно достичь для решения этих вопросов, абсолютно понятны, задачи поставлены. Нужно идти и работать.





Равиль Ахметов, врио генерального директора РКЦ «Прогресс»:

- Глава региона поставил перед нашим предприятием важную задачу диверсификации производства. Сегодня существенная доля нашей продукции производится по гособоронзаказу. Дмитрий Игоревич отметил, что нужно зарабатывать не только на пусках ракет-носителей, но и на изготовлении новых космических аппаратов и систем, которые могли бы приносить прибыль. Нам необходимо вложить немалые силы и средства, чтобы начать выпуск гражданской продукции - высокотехнологичной, ориентированной в первую очередь на нужды региона, а в дальнейшем и всей страны.

Денис Кортунов, общественный советник губернатора Самарской области по вопросам IT:

- Почти в каждом разделе своего Послания Дмитрий Азаров говорил о цифровых технологиях как об инструменте достижения успеха. Они должны присутствовать во всех сферах жизни общества, даже в таких традиционных, как промышленное производство и сельское хозяйство. Нужно продумать механизмы поддержки тех предприятий, которые готовы внедрять передовые информационные технологии.

Геннадий Котельников, ректор Самарского государственного медицинского университета:

- Глава региона поставил конкретные задачи, которые нам предстоит решить в сфере здравоохранения. Сегодня самая большая проблема - нехватка медицинских кадров. До сих пор малообеспеченными остаются сельские местности. Положительные результаты дала федеральная программа «Земский врач», но все равно врачей недостаточно. Здесь главная проблема не в заработной плате, а в том, что неправильно построена социальная сфера на селе. В ближайшее время мы этот вопрос обсудим со всеми главврачами области.





Виктор Сазонов, председатель Самарской губернской думы:

- Задачи определены с учетом реалий сегодняшнего дня: экономического развития, производственного и промышленного потенциала, с учетом реальных проблем в социальной и других сферах. В ближайшее время мы с правительством проработаем программу действий по реализации Посланий президента и главы региона. После чего нам предстоит большая работа по ее исполнению.

Николай Сомов, председатель Союза производителей молока Самарской области:

- Надеюсь, что инвестпроекты в молочном животноводстве войдут в пул из ста проектов, которые, как сообщил Дмитрий Азаров, будут находиться под его личным контролем. Также надеюсь, что меры поддержки будут прорабатывать с учетом предложений профессионального сообщества. Если все стороны - правительство области, профессиональное сообщество, учебные заведения, ветеринарные и сервисные службы - проникнутся посылом, который дал губернатор, у нас все получится. Есть возможность вывести регион на передовые позиции и в ПФО, и в стране в целом.





Денис Волков, директор ГК «Эковоз»:

- Сейчас в области разрабатывается электронная модель территориальной схемы обращения с отходами. Кроме того, глава региона поручил ускорить работу по выбору региональных операторов, которым предстоит наладить централизованный сбор отходов. Сейчас регионы России активно изучают опыт создания экотехнопарков. Это территории, куда свозят весь мусор, образующийся в городах: бытовые и строительные отходы, остатки сельхозпроизводства. Там их пакуют, герметизируют и хранят. Из частей, которые можно перерабатывать, производят стекло, полиэтилен, ПЭТ-бутылки, картон. Думаю, такой проект можно реализовать и у нас.

Анна Сирота, финалистка конкурса «Лидеры России»:

- Дмитрий Азаров еще раз заявил, что властные структуры должны быть открыты для молодых управленцев, способных по-новому посмотреть на решение злободневных вопросов. К кадровой работе он привлекает участников конкурса «Лидеры России». Сейчас мы вместе с членами областного правительства разрабатываем эффективную систему социальных лифтов. Участники кадрового резерва должны не отсиживаться на «скамейке запасных», а иметь реальные шансы поучаствовать в жизни губернии.