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Самый высокий дом в Самаре. ЖК «Вилоновский»

35 этажей, 335 квартир, 122 метра стекла и бетона. О самом близком к небу жилье в Самаре в материале sgpress.ru. 
 
Строить жилой комплекс «Вилоновский» на Садовой, 176 начали в 2011 году, а закончили в 2014-м. Это трехсекционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом. Высота центральной 35-этажной секции - 122 метра. По бокам к ней примыкают две 30-этажки. Секции связаны между собой служебными переходами.

Чтобы возвести такой жилой комплекс, компании «Трансгруз» пришлось применить технологию «стена в грунте». По всему периметру здания до начала разработки котлована забетонировали подпорную стену, а на каждой секции установили грузовой лифт, чтобы поднимать материалы на верхние этажи. Кроме того, при строительстве на верхних этажах по всему периметру дома ставили систему «защитного экрана», чтобы рабочих не сносило ветром.

На первых этажах ЖК «Вилоновский» расположены торгово-офисные помещения, на остальных — квартиры. 34 и 35 этажи отведены под технические помещения. В здании - 335 квартир. В каждом подъезде - по три лифта. Подъем с первого на 33 этаж занимает чуть больше минуты. Чтобы попасть на крышу, последние два этажа приходится преодолевать на своих двоих.

 















С крыши весь город как на ладони. На севере виднеется купол строящегося стадиона, на западе синяя гладь оттаявшей после зимы Волги, на юге и востоке раскинулась историческая часть города. Видны отсюда и высотные конкуренты «Вилоновского» - три башни «Ладьи» и высотка «Вертикали». Представители «Трансгруза» утверждают, что их комплекс выше «Ладьи» и уж точно выше «Вертикали», которую строила эта же компания. Если кто и побьет небоскребный рекорд «Трансгруза», то это они сами, уверены в компании. Фирма сегодня строит небоскреб возле Центрального автовокзала. Возможно, он будет еще выше. Но пока самарская вершина - здесь.

 
 
 Выход на крышу обычно закрыт, но во время праздничных салютов администрация комплекса пускает туда жильцов дома.
 
 
 
При проживании в таком высоком здании люди сталкиваются и с минусами. Большая его часть здания остеклена. Просто так фасад не помыть. Жителям приходится скидываться на услуги промышленных альпинистов. Архитекторы здания предусмотрели зацепы для мойщиков окон, но сама услуга в стоимость содержания дома не входит, поэтому жители платят за это отдельно. О том, как промышленные альпинисты работают на самарских высотках, читайте здесь.
 
На случай ЧП в здании предусмотрено несколько эвакуационных выходов, а также есть наружные лестничные пролеты. Один из трех лифтов в каждом подъезде предусмотрен специально для пожарных. 
Дата: 11 апреля 2018 , 15:09
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Екатерина Елизарова
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