Дмитрий Азаров отклонил решение губдумы о смягчении закона для мелких "разливаек"
Согласно поправкам, заведения общепита могли продавать алкоголь на розлив на первых этажах жилых домов.
В конце марта этого года депутаты Самарской губернской думы удовлетворили протест прокурора области на отдельные положения областного закона о мерах по ограничению распития алкоголя на территории губернии.
31 июля 2017 года вступил в силу Федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота спиртного в России. По закону, в заведениях общественного питания запрещено продавать алкоголь с 23:00 до 8:00. Дополнительные ограничения на продажу вправе устанавливать только федеральные власти. Между тем в Самарской области до сих пор действовал собственный антиалкогольный закон, запрещавший продажу спиртного в общепитах площадью меньше 50 кв. м в многоквартирных домах. То есть в регионе были запрещены так называемые мелкие «разливайки». Заведения площадью выше 50 кв. м могли продавать спиртное только с 10:00 до 22:00.
Эти дополнительные ограничения противоречили нормам федерального законодательства, поэтому прокурор Самарской области требовал их исключить. Депутаты губернской думы приняли соответствующее решение. Однако губернатор Дмитрий Азаров не согласился с позицией губернской думы и отклонил утвержденные депутатами поправки в Федеральный закон.
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