Как работать в Самаре удаленно





Выходим на биржу

Заработать в сети, если вы не программист и не дизайнер, вполне возможно, но, скорее всего, это будут небольшие деньги. Один из вариантов - интернет-биржи типа advego. Эта работа подойдет тем, кто неплохо владеет русским языком. На бирже владельцы сайтов публикуют свои заказы: написать заметку для интернет-ресурса, выполнить перевод или сделать фото на определенную тему. Цена за 1000 знаков текста начинается от 30 рублей, так что сильно обогатиться вряд ли получится. Но написание статей можно рассматривать в качестве дополнительного дохода для людей с ограниченными возможностями, мам в декрете, молодых пенсионеров. Впрочем, истории бывают разные:

- Я начала писать тексты для интернет-заказчиков несколько лет назад, - рассказывает жительница Самары Ольга Силантьева. - Тогда я работала в офисе, и, честно говоря, в течение дня оставалось много свободного времени. Решила заниматься еще и копирайтингом. Сначала получала какие-то копейки. Постепенно заработала себе репутацию, меня стали ценить заказчики, поднялись и гонорары. Тогда я решила расширить бизнес. Нашла людей, которые тоже хотели подзаработать, но писали не очень хорошо, и стала распределять заказы среди них. А потом редактировала тексты. Объем увеличился, вырос и доход. Помню, в офисе я получала около 20 тысяч, еще около 30 давала работа через интернет.

И все же этот случай, скорее, исключение. Как правило, из-за низкой оплаты написание текстов для сайтов так и остается подработкой.

Совместные покупки

Еще один способ заработать через интернет - организация совместных покупок. Эта сфера интересна, как правило, представительницам прекрасного пола. Организатор ищет в интернете поставщиков, которые оптом предлагают одежду или обувь, постельное белье, косметику. И выкладывает этот ассортимент на сайт либо в группу совместных покупок, предлагая посетителям приобрести вещи по привлекательной цене. Когда число заказов достигает необходимого минимума, товар выкупают по оптовой стоимости.

- Доход в этом случае - организационный сбор, на нашем сайте он составляет 16 процентов к оптовой цене, но также есть и расходы, - рассказывает руководитель сайта 63pokupki.ru Ольга Пешкичева. - Нужно оплатить доставку товара от поставщика, его упаковку, аренду склада, налоги.

По словам Пешкичевой, итоговая прибыль во многом будет зависеть от количества времени, которое человек будет уделять этой работе. Максимальный доход - более 100 тысяч в месяц. В то же время есть вероятность и получить убыток. К примеру, если вместо нужного товара придет некондиционный, то организатор должен будет вернуть деньги участникам.

- Наша работа - это сплав множества профессий: приходится быть одновременно менеджером по закупкам и по продажам, маркетологом, дизайнером, бухгалтером и даже психологом, - перечисляет Ольга. - Поэтому человек, который хочет заниматься этим делом, должен обладать многими качествами: усидчивостью, стрессоустойчивостью и, безусловно, большой трудоспособностью. Основная сложность в том, что, добавляя на сайт ассортимент, организатор не знает, будет ли на него достаточный спрос. Поэтому часть работы проделывается впустую.

Тайный «ревизорро»

Еще один вариант заработать без какой-либо особой подготовки - стать тайным покупателем. Суть проста: вы приходите в магазин, кафе или частную клинику и оцениваете качество обслуживания. При этом ведете себя как обычный клиент, так, чтобы сотрудники не догадались о вашей проверке. У каждого визита есть своя «легенда», выданная заказчиком. К примеру, вы обращаетесь в салон связи, чтобы сменить тарифный план. Или же рассматриваете покупку новой машины и приходите в автосалон, чтобы провести тест-драйв. Заказчик хочет знать все: как долго ждали в очереди, насколько приветливы были сотрудники, предлагали ли дополнительные услуги, каково ваше общее впечатление. Как правило, в таких проверках заинтересованы крупные российские и международные компании. К примеру, тот же «Макдоналдс». Там «агентам под прикрытием» предстоит оценить вкус и температуру блюд, а еще замерить, сколько секунд занимает ожидание заказа. Тайный покупатель получает бесплатный обед плюс дополнительное вознаграждение.

- Заработать много вряд ли получится, - рассказывает жительница Самары Ирина Миронова. - Но получить тысяч пять дополнительного дохода - вполне. В свое время я ходила на проверки после основной работы. Интересно почувствовать себя «ревизорро». И приятно думать, что можешь повлиять на качество сервиса в том или ином месте.

В среднем проверки стоят от 300 до 700 рублей в зависимости от сложности. Пополнить ряды «ревизорро» можно, зарегистрировавашись на сайтах 4service.ru, internationalservicecheck.com.

Где ловить нечего

«Здравствуйте. Не могла пройти мимо вашего профиля! Вы такая яркая и интересная! Хочу сделать вам деловое предложение: у меня свой интернет-магазин, и мне нужны партнеры» - такие сообщения приходят в соцсетях многим девушкам и женщинам. «Вдруг это и правда солидная компания, которой нужны талантливые сотрудники», - решите вы, уверовав в свою уникальность, и ответите. И, скорее всего, зря. Ведь за красивыми формулировками - обычный сетевой маркетинг. Часто косметические компании пытаются таким способом не столько сбыть свою продукцию, сколько еще больше увеличить «сеть». То ли в последнее время они хотят стать креативнее, то ли просто стесняются прямо сказать, чем занимаются, но теперь пытаются вербовать адептов именно так. Тратить на них время или нет - решайте сами. Конечно, если вы обладаете способностью продать снег зимой, наверное, стоит попробовать. В остальных случаях - стоит серьезно подумать.

Альбина Султанова, директор Казанского филиала Headhunter:

- Развитие интернета и мобильных технологий позволяет дистанционно работать все большему числу людей. За прошлый год компании Самарской области разместили более 1950 вакансий с возможностью работать удаленно. В топ-5 запросов вошли направления «Информационные технологии», «Образовательные учреждения», «Услуги для бизнеса», «СМИ, маркетинг, реклама» и «Финансовый сектор». Выросло в Самарской области и число организаций, готовых принять сотрудников на удаленную работу. В 2017 году их стало на семь процентов больше, чем в 2016-м. Тем не менее спрос на таких специалистов высоким не будет: большинство руководителей все же предпочитают, чтобы их персонал работал в офисе. Так эффективнее контролировать результат и быстрее принимать решения. В ушедшем году кандидаты, желающие работать из дома, в среднем могли рассчитывать на заработную плату в 30 тысяч рублей. Самые «дорогие» вакансии были размещены для IT-специалистов и менеджеров по продажам. В отдельных случаях обещанный гонорар доходил до 470-500 тысяч рублей.