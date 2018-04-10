Баскетболист "Самары" исполнил сумасшедший трехочковый бросок в матче против "МБА"

Поначалу москвичи какое-то время смотрелись с хозяевами на равных, а к середине первого периода они даже вышли вперед (6:7). Вернуть самарцам преимущество помог Александр Савенков. Но до конца десятиминутки оторваться в счете нашей команде так и не удалось — 22:16.

Во второй четверти Алексей Зозулин и Артем Яковенко довели было перевес до «+9», но два трехочковых от гостей — и всего 3 очка разницы (28:25). Две подряд результативные атаки от Даниила Синегубова остановили их порыв, а после комбинации Головин — Савенков незадолго до большого перерыва «Самара» впервые получила «+10» (39:29). Несколько минут в третьем периоде команды потратили на вязкую борьбу с большим количеством потерь и промахов. И только за две минуты до завершения четверти после двух попаданий Дмитрия Головина и быстрого отрыва в исполнении Алексея Зозулина разница, наконец, стала комфортной — 57:40. Головин исполнил сумасшедший трехочковый бросок, находясь спиной к кольцу. Мяч четко попал в корзину.

А в заключительной десятиминутке пришло время Алексея Чиликина: он забил две трехи подряд — 66:47 после двух сыгранных минут. Для гостей этот удар стал нокаутирующим. Бороться они не прекратили, но шансов остановить разогнавшихся самарцев у них не было. 4 очка от Линаса Лекавичуса, треха от Алексея Голяхова — преимущество хозяев только увеличивалось.

В итоге 87:70 — вторая победа «Самары», которая ведет в серии до трех побед со счетом 2:0. Самыми результативными в составе самарцев стали Алексей Голяхов и Александр Савенков, набравшие по 15 очков.

Третий матч серии до трех побед состоится в Москве в четверг, 12 апреля.