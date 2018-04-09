МЧС эвакуировало торгово-офисный центр «Вертикаль»
В понедельник, 9 апреля, пожарно-спасательные подразделения 3 отряда Федеральной противопожарной службы по Самарской области выезжали на сигнал тревоги, который сработал в ТЦ на Московском шоссе, 17.
Пока люди покидали здание, на место подъехали пожарные. Им потребовалось всего несколько минут, чтобы с пожарными рукавами добраться до очага возгорания.
На улице тем временем развернулся штаб.
Сложность эвакуации заключалась в том, что «Вертикаль» - это многоэтажный объект с массовым пребыванием людей и необычной архитектурой. Несмотря на это, из здания оперативно эвакуировали более 100 человек.
По словам начальника службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Самарской области Ивана Савенкова, эти учения были запланированы еще в 2017 году. После трагических событий в Кемерово в планы внесли некоторые коррективы: увеличили масштаб учений, количество задействованных в них людей и техники. В течение года пожарные планируют провести еще несколько тренировок как на объектах торговой и социальной сферы, так и на объектах, задействованных на Чемпионате мира по футболу 2018 года.
К счастью, это были учения, а не настоящее ЧП. По легенде, в столовой на 4 этаже офисного центра «Вертикаль» произошло задымление. В данном случае его организовали сами пожарные, выпустив из баллончика газ в датчик. Сигнализация сработала. Тут же по громкоговорителю была объявлен тревога. Персонал и посетителей попросили покинуть здание через эвакуационные выходы.
Пока люди покидали здание, на место подъехали пожарные. Им потребовалось всего несколько минут, чтобы с пожарными рукавами добраться до очага возгорания.
На улице тем временем развернулся штаб.
Сложность эвакуации заключалась в том, что «Вертикаль» - это многоэтажный объект с массовым пребыванием людей и необычной архитектурой. Несмотря на это, из здания оперативно эвакуировали более 100 человек.
По словам начальника службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Самарской области Ивана Савенкова, эти учения были запланированы еще в 2017 году. После трагических событий в Кемерово в планы внесли некоторые коррективы: увеличили масштаб учений, количество задействованных в них людей и техники. В течение года пожарные планируют провести еще несколько тренировок как на объектах торговой и социальной сферы, так и на объектах, задействованных на Чемпионате мира по футболу 2018 года.
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