МЧС эвакуировало торгово-офисный центр «Вертикаль»





К счастью, это были учения, а не настоящее ЧП. По легенде, в столовой на 4 этаже офисного центра «Вертикаль» произошло задымление. В данном случае его организовали сами пожарные, выпустив из баллончика газ в датчик. Сигнализация сработала. Тут же по громкоговорителю была объявлен тревога. Персонал и посетителей попросили покинуть здание через эвакуационные выходы.



























Пока люди покидали здание, на место подъехали пожарные. Им потребовалось всего несколько минут, чтобы с пожарными рукавами добраться до очага возгорания.































На улице тем временем развернулся штаб.



Пока люди покидали здание, на место подъехали пожарные. Им потребовалось всего несколько минут, чтобы с пожарными рукавами добраться до очага возгорания.На улице тем временем развернулся штаб.



























Сложность эвакуации заключалась в том, что «Вертикаль» - это многоэтажный объект с массовым пребыванием людей и необычной архитектурой. Несмотря на это, из здания оперативно эвакуировали более 100 человек.



Сложность эвакуации заключалась в том, что «Вертикаль» - это многоэтажный объект с массовым пребыванием людей и необычной архитектурой. Несмотря на это, из здания оперативно эвакуировали более 100 человек.



























По словам начальника службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Самарской области Ивана Савенкова, эти учения были запланированы еще в 2017 году. После трагических событий в Кемерово в планы внесли некоторые коррективы: увеличили масштаб учений, количество задействованных в них людей и техники. В течение года пожарные планируют провести еще несколько тренировок как на объектах торговой и социальной сферы, так и на объектах, задействованных на Чемпионате мира по футболу 2018 года.