Самарцы помогут оценить работу управляющих компаний
Рейтинг эффективности УК в 2017 году будет сформирован до 1 июня.
Изначально планировалось составить рейтинг из 11 критериев – 5 пунктов должна была предложить Государственная жилищная инспекция и еще 6 - сами управляющие компании. Однако в Общественной палате Самарской области посчитали, что в таком случае оценка деятельности УК получится предвзятой и однобокой. Например, должно учитываться, как УК отрабатываются жалобы и обращения граждан, а не только предписания надзорных органов.
- Мы предложили учесть мнение органов местного самоуправления, которые непосредственно работают с населением. Сами граждане тоже могут оценить деятельность управляющих организаций. Если будут учтены мнения и оценки всех сторон, получится реально объективный рейтинг эффективности работы УК, - рассказал председатель комиссии Общественной палаты по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Часовских sgpress.ru.- И.о. руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин одобрил наши предложения. Теперь очередь за жителями и муниципальными властями подготовить свои предложения по критериям для оценки работы УК.
Сегодня в Самарской области числятся 259 УК. Данные о себе и своей деятельности в 2017 году представили только 126 компаний.
- Мы, со своей стороны, готовы определить, по каким критериям жители будут оценивать деятельность УК. Чтобы обобщить поступившую информацию, отобрать наиболее оптимальные варианты и сформулировать предложения, которые будут представлены в профильное министерство, будет создана специальная рабочая группа, – отметил Виктор Часовских. – Люди должны знать, какую компанию выбрать, если они недовольны деятельностью своей УК и хотят ее сменить. Сами управляющие организации в таком случае будут стремиться занять в рейтинге более высокую позицию.
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