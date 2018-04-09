На каких автобусах можно будет добраться до стадиона во время ЧМ-2018. Список маршрутов

Конкурсную документацию департамент будет выдавать участникам до 27 апреля на улице Мориса Тореза, 67а. А вот заявки будут принимать уже на Некрасовской, 56. Побороться за право перевозить болельщиков и гостей города до стадиона и в фанзону смогут только те компании, чей транспорт соответствует необходимым требованиям: не короче 7,5 в длину, экологический класс не ниже Евро-4, наличие спутниковой системы навигации.

На конкурсе разыгрывают 7 маршрутов:

Парковка № 1 (ТЦ «МЕГА») – Стадион – Фан-зона (длина маршрута - 29,2 км). Остановки на улицах в прямом направлении: а/д М-5 «Урал» Подъезд к г. Самара – Московское ш. – Волжское ш. – ул. 2-я Стадионная – Проезд № 2 – ул. Арена 2018 – Проезд № 2 – ул. 2-я Стадионная – Волжское ш. - Московское ш. – пр. Кирова - ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – ул. Молодогвардейская;

Парковка № 1 (ТЦ «МЕГА») – Стадион (11,5 км). Оставноки: а/д М-5 «Урал» Подъезд к г. Самара – Московское ш. – Волжское ш. – ул. 2-я Стадионная – Проезд № 2 – ул. Арена 2018 – Проезд № 2;

Парковка № 2 (ТЦ «Амбар») – Стадион (21,8 км). Остановки: Южное ш. – ул. Авроры – Московское ш. – Волжское ш. – ул. 2-я Стадионная – Проезд № 2 – ул. Арена 2018 – Проезд № 2;

Парковка № 2 (ТЦ «Амбар») – Фан-зона (13 км). Остановки: Южное ш. - ул. Уральская – Кряжское ш. – ул. Шоссейная – ул. Главная – ул. Князя Г. Засекина – ул. Куйбышева;

Стадион – Фан-зона (17,4 км). Остановки: проезд № 8 - Проезд №10 - Волжское ш. – Московское шоссе – пр-т Кирова – ул. Ново–Садовая – ул. Полевая – ул. Молодогвардейская;

Стадион – Северная парковка стадиона (1,3 км). Остановки: ул. Арена-2018 – Проезд № 2;

Аэропорт.Терминал № 1 – Терминал № 2 (2,3 км). Остановки: ул. Аэропорт Самара (Курумоч) – а/д Волжский-аэропорт «Курумоч» - ул. Аэропорт Самара (Курумоч);

Ж/д вокзал – Стадион (20,6 км). Остановки: ул. Тухачевского – ул. Дачная – ул. Пензенская – ул. Урицкого – ул. Красноармейская – ул. Галактионовская – ул. Полевая – пр-т Ленина – ул. Ново–Садовая – ул. Демократическая – ул. Ташкентская – Московское ш.