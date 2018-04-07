07 апреля 2018 года,
02:45
$ 57.83    70.71   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Киноизмышлизм. «Рубеж» - за границей вкуса (12+)

Кино про Великую Отечественную войну при поддержке Фонда кино и бюджете в 300 миллионов рублей – наверное, это однозначный хит, да? В четверг, 5 апреля, состоялся релиз этого «российского фантастического приключенческого военного исторического драматического кинофильма». Я решил приобщиться к этому мультижанровому коктейлю, и картина действительно попала куда-то прямо в сердце и душу, чтобы порядочно там наплевать. Теперь я расскажу вам, почему не нужно тратить деньги и время на этот ужас.
 
Сперва немного о сюжете. Обычно я не сильно вдаюсь в его детали и не раскрываю всех подробностей, дабы не портить вам впечатление от просмотра. Но к этой картине я никому не рекомендую приближаться близко и за отношение ее авторов к зрителям, собираюсь спойлерить по полной. 
 
Итак, в начале картины мы видим двух молодых бизнесменов – Михаила Шурова (Павел Прилучный) и Александра Малярова (Сергей Чирков). На машине Шурова они едут к песчаному карьеру на территории Невского пятачка, где собираются добывать песок для строительства домов. Невский пятачок — это условное обозначение плацдарма на левом берегу Невы напротив Невской Дубровки, захваченного и удерживаемого советскими войсками Ленинградского фронта при битве за Ленинград во время Великой Отечественной войны. Так как это памятное место, важное для потомков и археологов, то нашлись протестующие. Прибыв на место, бизнесмены обнаруживают, что работам мешают два студента – девушка Лиза и парень Филипп, который у нее во френдзоне. 

Девушка храбро лежит на песке перед одним из тракторов, а водители остальных почему-то не могут догадаться начать работы в другом месте, ведь карьер-то немаленький. К Шурову подбегает его толстый заместитель и по совместительству бригадир Панаитов (Станислав Дужников). Но будем честны – перед нами Леня Воронин, кого бы ни играл Дужников. Изрядно вспотевший Леня говорит Шурову, что толпа взрослых мужиков не может избавиться от студентов, потому что они ведут прямую трансляцию событий с телефона. Далее мажор Михаил требует от Воронина под страхом увольнения устроить несчастный случай и раздавить студентов трактором! Я сейчас не шучу. 
 
Пока Леня Воронин бежит выполнять приказ, Шуров ложится на землю рядом с Лизой и начинает проявлять свое мастерство пикапа. Они общаются минуты две, после чего Михаил Шуров достает из кармана презерватив и сует его девушке за воротник, предлагая поехать к нему покувыркаться в постели. Опять же, я не шучу – все так и было. Вместо этого девушка предлагает ему пройтись в одно укромное место. Ее друг-ботаник остается дежурить, а мажор и студентка идут в бункер, оставшийся со времен войны. Там девушка показывает Шурову останки солдат и утверждает, что их командир был его родственником. В этот момент Леня Воронин приводит коварный план в исполнение и заставляет трактор без водителя съехать на прямо на бункер. Общение молодых людей на этом завершается, так как бункер начинает осыпаться, и Шурову прилетает по затылку то ли камнем, то ли балкой. Запомните, это был весь его разговор с Лизой. 
 
Далее Шуров вдруг приходит в себя в прошлом, во время боевых действий на Невском пятачке. Он наблюдает за событиями в качестве невидимого гостя, а потом переносится обратно в наше время. Там он выясняет, что Лиза лежит в коме в больнице. Прошлое не оставляет его в покое и продолжает переносить его в ту эпоху снова и снова. Шурову это весьма не нравится, и он пытается выяснить, кем же была его родня, чтобы время перестало устраивать ему экскурсии на фронт. В какой-то момент, наблюдая за очередным солдатом в окопе, Шуров вдруг проникается его историей и становится другим человеком. Хотя до этого он наблюдал сцену самоубийств собственного родственника и других людей, которым отдали немало экранного времени. Но вот какой-то юный паренек его чем-то зацепил.

 















А завершается фильм тем, что Шуров приходит себя в больнице после операции. Выясняется, что все события после обвала бункера ему привиделись после потери сознания, но так как в своих грезах он изменился, то и в жизни стал другим человеком. А еще у его постели сидела студентка, которую он в течение 3 минут общения сначала пытался соблазнить презервативом, а затем чуть не убил руками Лени Воронина. Но девушка почему-то все время провела у постели беспамятного Шурова. Он спрашивает, как ее зовут, а затем признается в любви. Хэппи-энд, занавес. 
 
Чем же плох этот фильм, кроме, собственно, сюжета, причинно-следственных связей и отвратительно прописанных персонажей? Как минимум, картинкой. Фильм не выглядит на 300 миллионов рублей. Невский пятачок показан тремя-четырьмя окопами и речкой, причем в основном крупными планами, а если и были панорамные виды, то горизонт был скрыт за плохо нарисованным дымом. Массовка редко превышала 10-20 человек в кадре. А еще авторы упорно прятали немецкие войска. Подобный прием применяли в «Дюнкерке», когда за весь фильм не показали ни одного вражеского солдата. Но там это был художественный прием, а здесь же явно экономия средств. Иногда немцы появлялись в кадре, но максимум 5-10 человек. А еще показали один розовый танк. Да-да, это не опечатка, но про цветовую гамму чуть позже. Вернемся к компьютерной графике – спецэффекты в «Рубеже» выглядят очень дешево, словно в фильмах студии The Asylum или в киноподелках с канала «ТВ-3».

А вот теперь о палитре. В команде фильма числятся три художницы - Жанна Пахомова, Татьяна Рябова и Екатерина Арефьева. Я не знаю, кто из них отвечал за стилистическое оформление картины, быть может, это и вовсе была задумка режиссера, но кто-то принял дикое решение показать все события во сне героя в кислотной палитре. То есть почти весь фильм на экране постоянно присутствуют три цвета – желтый, фиолетовый и зеленый. Представьте себе картину: солдаты лежат на фиолетово-зеленом снегу, а на них едет розовый танк. Сюрреализм, скажете вы? Возможно. Но каким образом эта рейв-вечеринка должна погружать меня в атмосферу исторических событий Великой Отечественной? У меня складывалось ощущение, что мне показывают каких-то реконструкторов, которые накануне устроили пейнтбол, а с утра проснулись и в тех измазанных краской декорациях стали снимать фильм. А еще была мысль, что это галлюцинации принявшего наркотики героя. Наркотическое опьянение могло бы объяснить невменяемое поведение  Шурова в начале фильма.
 
Итак, мы имеем отвратительно поставленный и снятый фильм, в дешевых декорациях с плохими спецэффектами. Что же еще в нем есть? Может быть, какие-то важные идеи, которые должны отложиться в голове у молодых зрителей? Давайте подумаем. Лиза, общалась с Шуровым 3 минуты, за которые он предлагал ей интим и пытался ее убить. Но светлое чувство у нее возникло к нему, а не к Филиппу, который ради нее готов был подставить грудь под тракторы. Скажете, деньги Шурова тут не причем? Ну-ну. Шуров, которому приснился сон, стал другим человеком? Простите, а с чего бы это? Конечно, ведь мы часто после сновидений переосмысливаем жизнь и начинаем ее с чистого лица. Верю. 
 
А еще в фильме не было серых людей, только черные и белые. Если ты равнодушен к патриотизму и пытаешься заработать в современном капиталистическом мире, то ты мерзавец и подлец. А вот если ты патриот, то ты достойный человек и девушки тебя любят. Или меня должен был чему-то научить толстый заместитель Шурова, который готов убить человека, чтобы не потерять работу? В фильме нет ничего, чему я мог бы поверить, и ни одна мысль, даже благая, не имеет внятного, правильного посыла. 
 
Теперь я хотел бы объяснить вам, почему это кино сняли так плохо. Ведь сценарий для «Рубежа» написал Александр Шевцов, автор сценария фильма «Мы из будущего» (2008). Картина «Мы из будущего» также рассказывала о современных попаданцах во времена Великой Отечественной, и это был достойный фильм. В историю и переживания героев «Мы из будущего» можно было поверить, ведь они действительно находились в той эпохе. Если герой встречал девушку, то у их отношений было начало и развитие, если мировоззрение героев менялось, то постепенно, во время тягот и лишений, под напором серьезных обстоятельств. И тут мы получаем «Рубеж», по сути, та же история, но на новый лад. Казалось бы, «Рубеж», который стоил на 150 миллионов больше, чем «Мы из будущего», должен быть масштабнее и эпичнее. Но проблема в том, что эти фильмы снимали и продюсировали разные люди. 

 





















В рецензии на «Легенду о Коловрате» я рассказывал вам о парочке ушлых продюсеров - Джанике Файзиеве и Рафаеле Минасбекяне. Так вот именно они приложили руку к созданию «Рубежа». То есть фильм продюсировал их центр «ИВАН». Спросите, чем еще примечателен этот центр, кроме ужасной «Легенды о Коловрате»? Отвечу, дилогией «На игре» и сериалом «Квест». Во всех этих проектах играл Павел Прилучный. Такие дела. А Прилучный играет Прилучного почти всегда. А еще «Рубеж» продюсировал телеканал «НТВ», а вы, наверно, знаете качество сериалов и фильмов на этом канале. Про режиссера «Рубежа» Дмитрия Тюрина могу сказать, что он в 2016 году поставил плохенькую комедию «Любовь с ограничением» опять же с Прилучным. Жаль, что Тюрина засосало в эту прилучшевщину, ведь в 2013 году он снял вполне серьезную и достойную драму «Жажда». И знаете, «Жажда» ведь тоже рассказывала о том, как война меняет людей. Это была драма про человека, который едва не погиб на войне в Чечне, который получил серьезную травму, обезобразившую не только его тело, но и душу, и который должен научиться с этим жить. И вот это было настоящее и живое кино о войне.
 

 





























«Рубеж» - это типичный для Джаника Файзиева и Рафаеля Минасбекяна проект, снятый на коленке за большой бюджет, которого в фильме почему-то не видно. Серьезно, посмотрите «28 панфиловцев», снятый в 2016 году за 150 миллионов рублей, или «Брестскую крепость», созданную в 2010 году за 225 миллионов рублей. Гарантирую, вы ужаснетесь, когда сравните качество и масштаб этих фильмов с «Рубежом». И дело даже не в том, сколько стоил «Рубеж». Это просто отвратительное кино, которое не нужно смотреть. Уж лучше пересмотрите «Мы из будущего» или выше упомянутые «28 панфиловцев» и «Брестскую крепость». 

Другие кинозмышлизмы:
 
 
 
 
Дата: 6 апреля 2018 , 13:28
239
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: kinopoisk.ru
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Представлен дизайн билетов на ЧМ-2018
6 апреля 2018
195
Представлен дизайн билетов на ЧМ-2018
Конкурс на проектирование капремонта школы №46 состоится до конца апреля
6 апреля 2018
215
Конкурс на проектирование капремонта школы №46 состоится до конца апреля
В Самару из Германии отправили газон, выращенный для
6 апреля 2018
279
В Самару из Германии отправили газон, выращенный для "Самара Арены"
Стала известна дата послания врио губернатора Самарской области
6 апреля 2018
261
Стала известна дата послания врио губернатора Самарской области
Выходные в Самаре: прогулки по Самарской площади, ритмы «Битлз» и «Мать Иисуса» в театре
6 апреля 2018
197
Выходные в Самаре: прогулки по Самарской площади, ритмы «Битлз» и «Мать Иисуса» в театре
Киноизмышлизм. «Рубеж» - за границей вкуса (12+)
6 апреля 2018
239
Киноизмышлизм. «Рубеж» - за границей вкуса (12+)
В Самаре эвакуатор оборвал контактный провод трамвайной линии
6 апреля 2018
419
В Самаре эвакуатор оборвал контактный провод трамвайной линии
Открываются прямые рейсы из Самары в Волгоград
6 апреля 2018
250
Открываются прямые рейсы из Самары в Волгоград
Самарский театр ищет рога оленя
6 апреля 2018
230
Самарский театр ищет рога оленя
Лента новостей
6 апреля 2018 , 17:13
195
Представлен дизайн билетов на ЧМ-2018
На них будут указывать имена владельцев
6 апреля 2018 , 16:27
215
Конкурс на проектирование капремонта школы №46 состоится до конца апреля
  На сегодняшний день выполнены инженерно-техническое обследование учебного учреждения и...
6 апреля 2018 , 15:52
279
В Самару из Германии отправили газон, выращенный для "Самара Арены"
Е го срезали в питомнике и отправили на 22 большегрузах в Самару. 
6 апреля 2018 , 15:24
261
Стала известна дата послания врио губернатора Самарской области
Глава региона Дмитрий Азаров обратится к депутатам губернской думы и жителям во вторник, 10...
6 апреля 2018 , 14:28
197
Выходные в Самаре: прогулки по Самарской площади, ритмы «Битлз» и «Мать Иисуса» в театре
На улице заметно потеплело, а это значит, что пора оторваться от телевизоров и диванов и...
6 апреля 2018 , 13:28
239
Киноизмышлизм. «Рубеж» - за границей вкуса (12+)
Кино про Великую Отечественную войну при поддержке Фонда кино и бюджете в 300 миллионов рублей...
6 апреля 2018 , 13:15
419
В Самаре эвакуатор оборвал контактный провод трамвайной линии
Из-за этого трамваи не ходили от Барбошиной поляны до 15 микрорайона.
6 апреля 2018 , 12:58
250
Открываются прямые рейсы из Самары в Волгоград
Полеты будет осуществлять авиакомпания UTair.
6 апреля 2018 , 12:51
230
Самарский театр ищет рога оленя
"Камерная сцена" готовит премьерный спектакль.
6 апреля 2018 , 12:24
230
В Самаре осудили мужчину, который сообщил о ложном теракте
В феврале дежурный УФСБ по Самарской области получил информацию от коллег по Краснодарскому краю...
Все новости
Календарь
Апрель  2018
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самаре в этом году отремонтируют около 40 участков дорог. Список
20 марта 2018
3147
1
В Самаре в этом году отремонтируют около 40 участков дорог. Список
Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные...
В Самаре разыскивают двух пропавших школьниц
8 марта 2018
2563
В Самаре разыскивают двух пропавших школьниц
14-летних девочек последний раз видели в Октябрьском районе города.
15 марта 2018
1849
В Самарской области достроят кардиологический центр
Об этом сообщил врио губернатора Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале...
28 марта 2018
1718
В Самаре перекрыто движение по Ново-Садовой из-за бесхозной сумки
Подозрительный предмет обнаружен в районе бывшего ДК «Современник».  
В Самаре появились места памяти жертв трагедии в Кемерово
27 марта 2018
1686
В Самаре появились места памяти жертв трагедии в Кемерово
Жители оставляют на улицах игрушки и цветы в память о детях, погибших при пожаре в ТЦ...
В апреле изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевского Моря
26 марта 2018
676
В апреле изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевского Моря
С 1 апреля поезд № 6302/6301 по рабочим дням будет ходить от станции Пятилетка (отпр. 4.50) до...
В Самаре в 2018 году картами отремонтируют 38 участков дорог. Список улиц
2 апреля 2018
559
1
В Самаре в 2018 году картами отремонтируют 38 участков дорог. Список улиц
Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
Актер Олег Белов - о театральной студии при психбольнице и о том, как искусство помогает ему выжить
9 марта 2018
874
Актер Олег Белов - о театральной студии при психбольнице и о том, как искусство помогает ему выжить
Ровно пять лет назад Олегу Белову после случившегося с ним несчастья (актера свалил с ног...
В Самаре открылась выставка русского и американского концептуализма
9 марта 2018
776
В Самаре открылась выставка русского и американского концептуализма
Эту выставку в галерее «Виктория» стоит посетить не только тем, кто в восхищении от...
В Самарской области столкнулись Киа и Шевроле: погиб ребенок
9 марта 2018
1456
В Самарской области столкнулись Киа и Шевроле: погиб ребенок
ДТП произошло в четверг, 8 марта, в 19:35 на 1125 км трассы М-5 «Урал» в Сергиевском...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.