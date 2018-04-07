Киноизмышлизм. «Рубеж» - за границей вкуса (12+)

Сперва немного о сюжете. Обычно я не сильно вдаюсь в его детали и не раскрываю всех подробностей, дабы не портить вам впечатление от просмотра. Но к этой картине я никому не рекомендую приближаться близко и за отношение ее авторов к зрителям, собираюсь спойлерить по полной.





Девушка храбро лежит на песке перед одним из тракторов, а водители остальных почему-то не могут догадаться начать работы в другом месте, ведь карьер-то немаленький. К Шурову подбегает его толстый заместитель и по совместительству бригадир Панаитов (Станислав Дужников). Но будем честны – перед нами Леня Воронин, кого бы ни играл Дужников. Изрядно вспотевший Леня говорит Шурову, что толпа взрослых мужиков не может избавиться от студентов, потому что они ведут прямую трансляцию событий с телефона. Далее мажор Михаил требует от Воронина под страхом увольнения устроить несчастный случай и раздавить студентов трактором! Я сейчас не шучу. Итак, в начале картины мы видим двух молодых бизнесменов – Михаила Шурова (Павел Прилучный) и Александра Малярова (Сергей Чирков). На машине Шурова они едут к песчаному карьеру на территории Невского пятачка, где собираются добывать песок для строительства домов. Невский пятачок — это условное обозначение плацдарма на левом берегу Невы напротив Невской Дубровки, захваченного и удерживаемого советскими войсками Ленинградского фронта при битве за Ленинград во время Великой Отечественной войны. Так как это памятное место, важное для потомков и археологов, то нашлись протестующие. Прибыв на место, бизнесмены обнаруживают, что работам мешают два студента – девушка Лиза и парень Филипп, который у нее во френдзоне.Девушка храбро лежит на песке перед одним из тракторов, а водители остальных почему-то не могут догадаться начать работы в другом месте, ведь карьер-то немаленький. К Шурову подбегает его толстый заместитель и по совместительству бригадир Панаитов (Станислав Дужников). Но будем честны – перед нами Леня Воронин, кого бы ни играл Дужников. Изрядно вспотевший Леня говорит Шурову, что толпа взрослых мужиков не может избавиться от студентов, потому что они ведут прямую трансляцию событий с телефона. Далее мажор Михаил требует от Воронина под страхом увольнения устроить несчастный случай и раздавить студентов трактором! Я сейчас не шучу.

Пока Леня Воронин бежит выполнять приказ, Шуров ложится на землю рядом с Лизой и начинает проявлять свое мастерство пикапа. Они общаются минуты две, после чего Михаил Шуров достает из кармана презерватив и сует его девушке за воротник, предлагая поехать к нему покувыркаться в постели. Опять же, я не шучу – все так и было. Вместо этого девушка предлагает ему пройтись в одно укромное место. Ее друг-ботаник остается дежурить, а мажор и студентка идут в бункер, оставшийся со времен войны. Там девушка показывает Шурову останки солдат и утверждает, что их командир был его родственником. В этот момент Леня Воронин приводит коварный план в исполнение и заставляет трактор без водителя съехать на прямо на бункер. Общение молодых людей на этом завершается, так как бункер начинает осыпаться, и Шурову прилетает по затылку то ли камнем, то ли балкой. Запомните, это был весь его разговор с Лизой.





Далее Шуров вдруг приходит в себя в прошлом, во время боевых действий на Невском пятачке. Он наблюдает за событиями в качестве невидимого гостя, а потом переносится обратно в наше время. Там он выясняет, что Лиза лежит в коме в больнице. Прошлое не оставляет его в покое и продолжает переносить его в ту эпоху снова и снова. Шурову это весьма не нравится, и он пытается выяснить, кем же была его родня, чтобы время перестало устраивать ему экскурсии на фронт. В какой-то момент, наблюдая за очередным солдатом в окопе, Шуров вдруг проникается его историей и становится другим человеком. Хотя до этого он наблюдал сцену самоубийств собственного родственника и других людей, которым отдали немало экранного времени. Но вот какой-то юный паренек его чем-то зацепил.































А завершается фильм тем, что Шуров приходит себя в больнице после операции. Выясняется, что все события после обвала бункера ему привиделись после потери сознания, но так как в своих грезах он изменился, то и в жизни стал другим человеком. А еще у его постели сидела студентка, которую он в течение 3 минут общения сначала пытался соблазнить презервативом, а затем чуть не убил руками Лени Воронина. Но девушка почему-то все время провела у постели беспамятного Шурова. Он спрашивает, как ее зовут, а затем признается в любви. Хэппи-энд, занавес.





А вот теперь о палитре. В команде фильма числятся три художницы - Жанна Пахомова, Татьяна Рябова и Екатерина Арефьева. Я не знаю, кто из них отвечал за стилистическое оформление картины, быть может, это и вовсе была задумка режиссера, но кто-то принял дикое решение показать все события во сне героя в кислотной палитре. То есть почти весь фильм на экране постоянно присутствуют три цвета – желтый, фиолетовый и зеленый. Представьте себе картину: солдаты лежат на фиолетово-зеленом снегу, а на них едет розовый танк. Сюрреализм, скажете вы? Возможно. Но каким образом эта рейв-вечеринка должна погружать меня в атмосферу исторических событий Великой Отечественной? У меня складывалось ощущение, что мне показывают каких-то реконструкторов, которые накануне устроили пейнтбол, а с утра проснулись и в тех измазанных краской декорациях стали снимать фильм. А еще была мысль, что это галлюцинации принявшего наркотики героя. Наркотическое опьянение могло бы объяснить невменяемое поведение Шурова в начале фильма. Чем же плох этот фильм, кроме, собственно, сюжета, причинно-следственных связей и отвратительно прописанных персонажей? Как минимум, картинкой. Фильм не выглядит на 300 миллионов рублей. Невский пятачок показан тремя-четырьмя окопами и речкой, причем в основном крупными планами, а если и были панорамные виды, то горизонт был скрыт за плохо нарисованным дымом. Массовка редко превышала 10-20 человек в кадре. А еще авторы упорно прятали немецкие войска. Подобный прием применяли в «Дюнкерке», когда за весь фильм не показали ни одного вражеского солдата. Но там это был художественный прием, а здесь же явно экономия средств. Иногда немцы появлялись в кадре, но максимум 5-10 человек. А еще показали один розовый танк. Да-да, это не опечатка, но про цветовую гамму чуть позже. Вернемся к компьютерной графике – спецэффекты в «Рубеже» выглядят очень дешево, словно в фильмах студии The Asylum или в киноподелках с канала «ТВ-3».А вот теперь о палитре. В команде фильма числятся три художницы - Жанна Пахомова, Татьяна Рябова и Екатерина Арефьева. Я не знаю, кто из них отвечал за стилистическое оформление картины, быть может, это и вовсе была задумка режиссера, но кто-то принял дикое решение показать все события во сне героя в кислотной палитре. То есть почти весь фильм на экране постоянно присутствуют три цвета – желтый, фиолетовый и зеленый. Представьте себе картину: солдаты лежат на фиолетово-зеленом снегу, а на них едет розовый танк. Сюрреализм, скажете вы? Возможно. Но каким образом эта рейв-вечеринка должна погружать меня в атмосферу исторических событий Великой Отечественной? У меня складывалось ощущение, что мне показывают каких-то реконструкторов, которые накануне устроили пейнтбол, а с утра проснулись и в тех измазанных краской декорациях стали снимать фильм. А еще была мысль, что это галлюцинации принявшего наркотики героя. Наркотическое опьянение могло бы объяснить невменяемое поведение Шурова в начале фильма.

Итак, мы имеем отвратительно поставленный и снятый фильм, в дешевых декорациях с плохими спецэффектами. Что же еще в нем есть? Может быть, какие-то важные идеи, которые должны отложиться в голове у молодых зрителей? Давайте подумаем. Лиза, общалась с Шуровым 3 минуты, за которые он предлагал ей интим и пытался ее убить. Но светлое чувство у нее возникло к нему, а не к Филиппу, который ради нее готов был подставить грудь под тракторы. Скажете, деньги Шурова тут не причем? Ну-ну. Шуров, которому приснился сон, стал другим человеком? Простите, а с чего бы это? Конечно, ведь мы часто после сновидений переосмысливаем жизнь и начинаем ее с чистого лица. Верю.

А еще в фильме не было серых людей, только черные и белые. Если ты равнодушен к патриотизму и пытаешься заработать в современном капиталистическом мире, то ты мерзавец и подлец. А вот если ты патриот, то ты достойный человек и девушки тебя любят. Или меня должен был чему-то научить толстый заместитель Шурова, который готов убить человека, чтобы не потерять работу? В фильме нет ничего, чему я мог бы поверить, и ни одна мысль, даже благая, не имеет внятного, правильного посыла.





Теперь я хотел бы объяснить вам, почему это кино сняли так плохо. Ведь сценарий для «Рубежа» написал Александр Шевцов, автор сценария фильма «Мы из будущего» (2008). Картина «Мы из будущего» также рассказывала о современных попаданцах во времена Великой Отечественной, и это был достойный фильм. В историю и переживания героев «Мы из будущего» можно было поверить, ведь они действительно находились в той эпохе. Если герой встречал девушку, то у их отношений было начало и развитие, если мировоззрение героев менялось, то постепенно, во время тягот и лишений, под напором серьезных обстоятельств. И тут мы получаем «Рубеж», по сути, та же история, но на новый лад. Казалось бы, «Рубеж», который стоил на 150 миллионов больше, чем «Мы из будущего», должен быть масштабнее и эпичнее. Но проблема в том, что эти фильмы снимали и продюсировали разные люди.











































В рецензии на «Легенду о Коловрате» я рассказывал вам о парочке ушлых продюсеров - Джанике Файзиеве и Рафаеле Минасбекяне. Так вот именно они приложили руку к созданию «Рубежа». То есть фильм продюсировал их центр «ИВАН». Спросите, чем еще примечателен этот центр, кроме ужасной «Легенды о Коловрате»? Отвечу, дилогией «На игре» и сериалом «Квест». Во всех этих проектах играл Павел Прилучный. Такие дела. А Прилучный играет Прилучного почти всегда. А еще «Рубеж» продюсировал телеканал «НТВ», а вы, наверно, знаете качество сериалов и фильмов на этом канале. Про режиссера «Рубежа» Дмитрия Тюрина могу сказать, что он в 2016 году поставил плохенькую комедию «Любовь с ограничением» опять же с Прилучным. Жаль, что Тюрина засосало в эту прилучшевщину, ведь в 2013 году он снял вполне серьезную и достойную драму «Жажда». И знаете, «Жажда» ведь тоже рассказывала о том, как война меняет людей. Это была драма про человека, который едва не погиб на войне в Чечне, который получил серьезную травму, обезобразившую не только его тело, но и душу, и который должен научиться с этим жить. И вот это было настоящее и живое кино о войне.

































































«Рубеж» - это типичный для Джаника Файзиева и Рафаеля Минасбекяна проект, снятый на коленке за большой бюджет, которого в фильме почему-то не видно. Серьезно, посмотрите «28 панфиловцев», снятый в 2016 году за 150 миллионов рублей, или «Брестскую крепость», созданную в 2010 году за 225 миллионов рублей. Гарантирую, вы ужаснетесь, когда сравните качество и масштаб этих фильмов с «Рубежом». И дело даже не в том, сколько стоил «Рубеж». Это просто отвратительное кино, которое не нужно смотреть. Уж лучше пересмотрите «Мы из будущего» или выше упомянутые «28 панфиловцев» и «Брестскую крепость».





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